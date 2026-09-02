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El tajante comunicado de Emilia Mernes tras la polémica con Tini Stoessel por Rodrigo De Paul

El equipo de prensa de Emilia Mernes publicó en redes sociales un comunicado tras las versiones que circularon sobre un supuesto intento de acercamiento a Rodrigo De Paul, que habría generado el distanciamiento con Tini Stoessel.

2 sept 2026, 21:50
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El tajante comunicado de Emilia Mernes tras la polémica con Tini Stoessel por Rodrigo De Paul

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El tajante comunicado de Emilia Mernes tras la polémica con Tini Stoessel por Rodrigo De Paul

En los últimos días, Emilia Mernes y Tini Stoessel volvieron a quedar enfrentadas por una nueva versión sobre su distanciamiento. Según trascendió, la novia de Duki habría intentado besar a Rodrigo De Paul y, además, una foto que publicó junto al padre del futbolista, en medio del conflicto económico con su familia, habría sido interpretada como una provocación hacia la cantante. Ante la repercusión que tomó el tema, su equipo de prensa emitió un comunicado.

El conflicto entre las artistas viene de meses atrás y estuvo acompañado por distintas versiones. Entre ellas, trascendió que Emilia habría intentado quitarle bailarinas a Tini y que también se habrían revelado situaciones íntimas que la cantante le había confiado durante su amistad. Ahora, se reflotó a través de información que brindó por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (eltrece).

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El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”, expresaron en el comienzo del escrito.

Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico. Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido ”, señalaron.

La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, remarcaron desde el equipo de la cantante.

Finalmente, desde el entorno de Emilia agradecieron a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y rigor: “Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”.

Qué dijeron sobre la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

Uno de los episodios que habría profundizado el distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes estaría relacionado con Rodrigo De Paul. La versión fue contada por primera vez por Gustavo Méndez, quien aseguró que recibió la información desde el entorno del futbolista y aclaró que no pudo hablarlo directamente con la cantante.

"Después yo me entere, que no lo pude hablar con Tini, el tema De Paul - Emilia. Hay un fuerte rumor en torno a una fiesta donde estaban Emilia, De Paul, Tini, Duki y un montón de gente”, puso en contexto.

Rodrigo De Paul se habría ido al baño, detrás de él iría Emilia Mernes y, cuando él sale del baño, se habrían chocado de manera casual y, aparentemente, ella le habría tirado la boca Emilia a De Paul. Yo lo tengo del lado de él esto. Y ella después lo descomprimió con un poco de humor: ‘¿Qué? ¿Te asustaste?’, le habría dicho, señaló el periodista.

“Él se habría acercado a las amigas de Tini, que observaron todo, y les habría dicho: ‘Yo no hice nada. Lo vieron. No le digan nada a Tini’”, señaló Méndez. Según su relato, el futbolista se habría acercado posteriormente a ellas para pedirles que no le contaran lo ocurrido a la cantante.

“Cuando pasa que Emilia no le devuelve las bailarinas, Tini se habría enterado cuando le cuenta a sus amigas la situación que estaba atravesando con Emilia por sus bailarinas y aí las amigas le dicen: ‘Mirá, te tenemos que contar algo...’”, concluyó sobre el episodio que, según esta versión, habría terminado de profundizar el distanciamiento entre las dos artistas.

     

 

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