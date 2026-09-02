El tajante comunicado de Emilia Mernes tras la polémica con Tini Stoessel por Rodrigo De Paul

“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, remarcaron desde el equipo de la cantante.

Finalmente, desde el entorno de Emilia agradecieron a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y rigor: “Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”.

Qué dijeron sobre la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

Uno de los episodios que habría profundizado el distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes estaría relacionado con Rodrigo De Paul. La versión fue contada por primera vez por Gustavo Méndez, quien aseguró que recibió la información desde el entorno del futbolista y aclaró que no pudo hablarlo directamente con la cantante.

"Después yo me entere, que no lo pude hablar con Tini, el tema De Paul - Emilia. Hay un fuerte rumor en torno a una fiesta donde estaban Emilia, De Paul, Tini, Duki y un montón de gente”, puso en contexto.

“Rodrigo De Paul se habría ido al baño, detrás de él iría Emilia Mernes y, cuando él sale del baño, se habrían chocado de manera casual y, aparentemente, ella le habría tirado la boca Emilia a De Paul. Yo lo tengo del lado de él esto. Y ella después lo descomprimió con un poco de humor: ‘¿Qué? ¿Te asustaste?’, le habría dicho”, señaló el periodista.

“Él se habría acercado a las amigas de Tini, que observaron todo, y les habría dicho: ‘Yo no hice nada. Lo vieron. No le digan nada a Tini’”, señaló Méndez. Según su relato, el futbolista se habría acercado posteriormente a ellas para pedirles que no le contaran lo ocurrido a la cantante.

“Cuando pasa que Emilia no le devuelve las bailarinas, Tini se habría enterado cuando le cuenta a sus amigas la situación que estaba atravesando con Emilia por sus bailarinas y aí las amigas le dicen: ‘Mirá, te tenemos que contar algo...’”, concluyó sobre el episodio que, según esta versión, habría terminado de profundizar el distanciamiento entre las dos artistas.