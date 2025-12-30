ANSES confirmó todos los pagos de enero 2026: montos con aumento y fechas una por una

Desde ANSES confirmaron que los jubilados y pensionados que superan la mínima también recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese mismo piso de $419.299,32, una medida que busca amortiguar la pérdida de ingresos frente a la inflación acumulada.
En tanto, la jubilación máxima se ubicará en $2.350.453,70, reflejando únicamente el impacto del aumento por movilidad, ya que el refuerzo extraordinario continúa focalizado en los haberes más bajos.
PUAM y Pensiones No Contributivas: los nuevos montos
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará en enero un total de $349.439,46, compuesta por:
Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se ubicarán en $314.509,52, integradas por $244.509,52 de haber actualizado y el mismo refuerzo adicional.
Estas prestaciones están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social, que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional.
Asignaciones: cuánto se cobra por AUH, AUE y SUAF
Las asignaciones sociales también se actualizan en enero con el incremento del 2,47%:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518
-
AUH por hijo con discapacidad: $408.705
-
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $62.765 (primer rango de ingresos)
En el caso de la AUH, ANSES continúa reteniendo el 20% mensual, que se paga de forma acumulada una vez presentada la Libreta AUH, requisito que certifica controles de salud y escolaridad.
La Asignación por Embarazo (AUE) mantiene el mismo esquema de actualización y calendario que la AUH.
Calendario de pagos ANSES enero 2026
Jubilados y pensionados con haber mínimo
-
DNI terminados en 0: 9 de enero
-
DNI terminados en 1: 12 de enero
-
DNI terminados en 2: 13 de enero
-
DNI terminados en 3: 14 de enero
-
DNI terminados en 4: 15 de enero
-
DNI terminados en 5: 16 de enero
-
DNI terminados en 6: 19 de enero
-
DNI terminados en 7: 20 de enero
-
DNI terminados en 8: 21 de enero
-
DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan la mínima
-
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
-
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
-
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
-
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
-
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo (AUH)
-
DNI 0: 9 de enero
-
DNI 1: 12 de enero
-
DNI 2: 13 de enero
-
DNI 3: 14 de enero
-
DNI 4: 15 de enero
-
DNI 5: 16 de enero
-
DNI 6: 19 de enero
-
DNI 7: 20 de enero
-
DNI 8: 21 de enero
-
DNI 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo (AUE)
-
DNI 0: 12 de enero
-
DNI 1: 13 de enero
-
DNI 2: 14 de enero
-
DNI 3: 15 de enero
-
DNI 4: 16 de enero
-
DNI 5: 19 de enero
-
DNI 6: 20 de enero
-
DNI 7: 21 de enero
-
DNI 8: 22 de enero
-
DNI 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal
-
DNI 0 y 1: 14 de enero
-
DNI 2 y 3: 15 de enero
-
DNI 4 y 5: 16 de enero
-
DNI 6 y 7: 19 de enero
-
DNI 8 y 9: 20 de enero
Asignación por Maternidad
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI 0 y 1: 9 de enero
-
DNI 2 y 3: 12 de enero
-
DNI 4 y 5: 13 de enero
-
DNI 6 y 7: 14 de enero
-
DNI 8 y 9: 15 de enero
Las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán del 9 de enero al 12 de febrero.
Prestación por Desempleo
-
DNI 0 y 1: 22 de enero
-
DNI 2 y 3: 23 de enero
-
DNI 4 y 5: 26 de enero
-
DNI 6 y 7: 27 de enero
-
DNI 8 y 9: 28 de enero