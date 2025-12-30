En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
PREVISIONALES

ANSES confirmó todos los pagos de enero 2026: montos con aumento y fechas una por una

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos completo de enero 2026, que alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la AUH, AUE, SUAF, Pensiones No Contributivas (PNC) y otras prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos completo de enero 2026, que alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la AUH, AUE, SUAF, Pensiones No Contributivas (PNC) y otras prestaciones. El primer mes del año llega con haberes actualizados, un incremento del 2,47% por movilidad y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a los sectores de menores ingresos.

La actualización responde al último dato de inflación publicado por el INDEC, correspondiente a noviembre de 2025, y se aplica bajo el esquema vigente de ajuste mensual por IPC, que el Gobierno mantiene como herramienta central para evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo.

Con este escenario, millones de beneficiarios ya pueden consultar no solo cuánto van a cobrar, sino también la fecha exacta de acreditación según la terminación del DNI, un dato clave para la organización de gastos durante las primeras semanas del año.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026

Con la suba del 2,47%, la jubilación mínima pasa a ser de $349.299,32. A ese monto se suma el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $419.299,32 para quienes perciben el haber más bajo del sistema.

Desde ANSES confirmaron que los jubilados y pensionados que superan la mínima también recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese mismo piso de $419.299,32, una medida que busca amortiguar la pérdida de ingresos frente a la inflación acumulada.

En tanto, la jubilación máxima se ubicará en $2.350.453,70, reflejando únicamente el impacto del aumento por movilidad, ya que el refuerzo extraordinario continúa focalizado en los haberes más bajos.

PUAM y Pensiones No Contributivas: los nuevos montos

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará en enero un total de $349.439,46, compuesta por:

  • $279.439,46 de haber mensual con aumento

  • $70.000 de bono extraordinario

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se ubicarán en $314.509,52, integradas por $244.509,52 de haber actualizado y el mismo refuerzo adicional.

Estas prestaciones están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social, que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional.

Asignaciones: cuánto se cobra por AUH, AUE y SUAF

Las asignaciones sociales también se actualizan en enero con el incremento del 2,47%:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518

  • AUH por hijo con discapacidad: $408.705

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $62.765 (primer rango de ingresos)

En el caso de la AUH, ANSES continúa reteniendo el 20% mensual, que se paga de forma acumulada una vez presentada la Libreta AUH, requisito que certifica controles de salud y escolaridad.

La Asignación por Embarazo (AUE) mantiene el mismo esquema de actualización y calendario que la AUH.

Calendario de pagos ANSES enero 2026

Jubilados y pensionados con haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero

  • DNI terminados en 1: 12 de enero

  • DNI terminados en 2: 13 de enero

  • DNI terminados en 3: 14 de enero

  • DNI terminados en 4: 15 de enero

  • DNI terminados en 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6: 19 de enero

  • DNI terminados en 7: 20 de enero

  • DNI terminados en 8: 21 de enero

  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI 0: 9 de enero

  • DNI 1: 12 de enero

  • DNI 2: 13 de enero

  • DNI 3: 14 de enero

  • DNI 4: 15 de enero

  • DNI 5: 16 de enero

  • DNI 6: 19 de enero

  • DNI 7: 20 de enero

  • DNI 8: 21 de enero

  • DNI 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 12 de enero

  • DNI 1: 13 de enero

  • DNI 2: 14 de enero

  • DNI 3: 15 de enero

  • DNI 4: 16 de enero

  • DNI 5: 19 de enero

  • DNI 6: 20 de enero

  • DNI 7: 21 de enero

  • DNI 8: 22 de enero

  • DNI 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal

  • DNI 0 y 1: 14 de enero

  • DNI 2 y 3: 15 de enero

  • DNI 4 y 5: 16 de enero

  • DNI 6 y 7: 19 de enero

  • DNI 8 y 9: 20 de enero

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones: del 14 de enero al 12 de febrero

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

  • Todas las terminaciones: del 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 9 de enero

  • DNI 2 y 3: 12 de enero

  • DNI 4 y 5: 13 de enero

  • DNI 6 y 7: 14 de enero

  • DNI 8 y 9: 15 de enero

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán del 9 de enero al 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 22 de enero

  • DNI 2 y 3: 23 de enero

  • DNI 4 y 5: 26 de enero

  • DNI 6 y 7: 27 de enero

  • DNI 8 y 9: 28 de enero

