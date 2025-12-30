ANSES confirmó todos los pagos de enero 2026: montos con aumento y fechas una por una

Desde ANSES confirmaron que los jubilados y pensionados que superan la mínima también recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese mismo piso de $419.299,32, una medida que busca amortiguar la pérdida de ingresos frente a la inflación acumulada.

En tanto, la jubilación máxima se ubicará en $2.350.453,70, reflejando únicamente el impacto del aumento por movilidad, ya que el refuerzo extraordinario continúa focalizado en los haberes más bajos.

PUAM y Pensiones No Contributivas: los nuevos montos

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará en enero un total de $349.439,46, compuesta por:

$279.439,46 de haber mensual con aumento

$70.000 de bono extraordinario

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se ubicarán en $314.509,52, integradas por $244.509,52 de haber actualizado y el mismo refuerzo adicional.

Estas prestaciones están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social, que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional.

Asignaciones: cuánto se cobra por AUH, AUE y SUAF

Las asignaciones sociales también se actualizan en enero con el incremento del 2,47%:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518

AUH por hijo con discapacidad: $408.705

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $62.765 (primer rango de ingresos)

En el caso de la AUH, ANSES continúa reteniendo el 20% mensual, que se paga de forma acumulada una vez presentada la Libreta AUH, requisito que certifica controles de salud y escolaridad.

La Asignación por Embarazo (AUE) mantiene el mismo esquema de actualización y calendario que la AUH.

Calendario de pagos ANSES enero 2026

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 12 de enero

DNI 1: 13 de enero

DNI 2: 14 de enero

DNI 3: 15 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 19 de enero

DNI 6: 20 de enero

DNI 7: 21 de enero

DNI 8: 22 de enero

DNI 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal

DNI 0 y 1: 14 de enero

DNI 2 y 3: 15 de enero

DNI 4 y 5: 16 de enero

DNI 6 y 7: 19 de enero

DNI 8 y 9: 20 de enero

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones: del 14 de enero al 12 de febrero

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Todas las terminaciones: del 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de enero

DNI 2 y 3: 12 de enero

DNI 4 y 5: 13 de enero

DNI 6 y 7: 14 de enero

DNI 8 y 9: 15 de enero

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán del 9 de enero al 12 de febrero.

Prestación por Desempleo