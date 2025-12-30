Gran respuesta turística para pasar fin de año en la Costa: de cuánto fue la ocupación
Los principales destinos de playa bonaerenses registraron una buena afluencia de público durante los últimos días. La temporada podría superar las expectativas previas.
Gran respuesta turística para pasar fin de año en la Costa.
La Costa Atlántica cierra el año con números que entusiasman al sector turístico. Impulsados por las Fiestas, los principales destinos bonaerenses registran un importante repunte en la ocupación de casi el 90% y un fuerte movimiento de visitantes, especialmente los fines de semana. Tras dos temporadas con bajo rendimiento, ciudades como Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas vuelven a posicionarse como los lugares más elegidos del país.
De acuerdo con los datos del Observatorio Argentino de Turismo (CAT), la última semana del año avanza con ocupación en alza:
Mar del Plata supera el 75% de reservas.
Pinamar y Cariló se ubican por encima del 80%.
Villa Gesell aparece como el segundo destino más buscado de la Provincia de Buenos Aires, después de Mar del Plata.
Mar de las Pampas lidera el ranking con más del 90% de ocupación.
El movimiento crece especialmente durante los fines de semana: playas llenas, comercios con mayor flujo y ciudades que comienzan a sentir el pulso de la temporada alta.
Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), destacó: “Para fin de año notamos un crecimiento fuerte en la Costa Atlántica, con una ocupación que se acerca al 90% en promedio”. Según sus estimaciones, Mar de las Pampas ya alcanza el 93%, mientras que Cariló y Pinamar rondan el 80%.
Enero 2026: expectativas y proyecciones
Respecto del primer mes del año, el sector ve mejoras más moderadas pero constantes. “Creemos que vamos a tener sorpresas en relación a las proyecciones previas”, afirmó Elías.
En el resto del país, el norte presenta una ocupación cercana al 50%, mientras que Iguazú y Santa Cruz se destacan con niveles similares a la Costa. Mendoza registra entre 60% y 65%.
Laura Teruel, presidenta de la CAT, aseguró que el movimiento se siente a nivel federal y señaló que esto ocurre después de un 2025 complejo, marcado por el atractivo de viajar al exterior, una tendencia que comenzó a revertirse.
Andrés Deyá, titular de Faevyt, agregó: “Estamos cerrando el año con una semana de mucha ocupación en diferentes destinos. Esperamos una temporada de verano muy positiva, tanto en destinos tradicionales como emergentes”.
Pinamar: reservas récord para Año Nuevo y enero
Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, sostuvo: “Notamos un aumento notable en reservas para enero de 2026. Ya se siente mayor movimiento en los últimos días de diciembre, con visitantes que llegan para pasar Año Nuevo”.
Según los datos municipales, el último fin de semana:
Cariló alcanzó el 88% de ocupación.
Ostende llegó al 70%.
“Todo indica que enero será muy positivo”, confirmó Ibarguren.
Tendencias del verano 2026: escapadas cortas y presupuesto ajustado
Según el director de Focus Market, Damián Di Pace, crece el interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana, impulsados por la cautela del gasto familiar. Se prioriza viajar más veces, aunque por menos días, lo que impulsa destinos cercanos y propuestas flexibles.
Además, la depreciación del peso frente al dólar encareció los viajes al exterior, lo que vuelve más accesible —en comparación— vacacionar dentro del país.
¿Cuánto cuesta veranear en Argentina?
Un informe de Focus Market calculó el presupuesto para una familia tipo (dos adultos y dos menores) durante 15 días en Mar del Plata, con vuelo y hotel 3 estrellas con desayuno:
$5.121.156 (4% más que en 2024).
Un estudio de Ineco (UADE) estimó que para viajar en la segunda quincena de enero se deberá contemplar un promedio de:
$3.880.488 para destinos locales.
Los destinos más caros según Ineco:
Destino
Cariló
$10.665.172
Pinamar
$8.026.847
Bariloche
$5.541.566
Mar de las Pampas / Iguazú / Puerto Madryn
entre $4.240.000 y $4.850.000
En síntesis
La Costa Atlántica cierra el año con ocupación en alza y ciudades casi completas.
Mar de las Pampas lidera: más del 90% de reservas.
Para enero 2026 se proyecta una temporada fuerte, con escapadas cortas como tendencia dominante.
Vacacionar en Argentina sigue siendo más accesible frente al aumento del costo de viajar al exterior.