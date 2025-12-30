Gran respuesta turística para pasar fin de año en la Costa: de cuánto fue la ocupación

OQZB4EC7HBFKRG4WD6XC3SJO2M Las playas del centro de Mar del Plata durante el último fin de semana.

Enero 2026: expectativas y proyecciones

Respecto del primer mes del año, el sector ve mejoras más moderadas pero constantes. “Creemos que vamos a tener sorpresas en relación a las proyecciones previas”, afirmó Elías.

En el resto del país, el norte presenta una ocupación cercana al 50%, mientras que Iguazú y Santa Cruz se destacan con niveles similares a la Costa. Mendoza registra entre 60% y 65%.

Laura Teruel, presidenta de la CAT, aseguró que el movimiento se siente a nivel federal y señaló que esto ocurre después de un 2025 complejo, marcado por el atractivo de viajar al exterior, una tendencia que comenzó a revertirse.

Andrés Deyá, titular de Faevyt, agregó: “Estamos cerrando el año con una semana de mucha ocupación en diferentes destinos. Esperamos una temporada de verano muy positiva, tanto en destinos tradicionales como emergentes”.

Pinamar: reservas récord para Año Nuevo y enero

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, sostuvo: “Notamos un aumento notable en reservas para enero de 2026. Ya se siente mayor movimiento en los últimos días de diciembre, con visitantes que llegan para pasar Año Nuevo”.

Según los datos municipales, el último fin de semana:

Cariló alcanzó el 88% de ocupación.

Ostende llegó al 70%.

“Todo indica que enero será muy positivo”, confirmó Ibarguren.

20250109073722_divisadero-13-enero-39 Los principales destinos de las playas bonaerenses registraron una buena afluencia de público.

Tendencias del verano 2026: escapadas cortas y presupuesto ajustado

Según el director de Focus Market, Damián Di Pace, crece el interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana, impulsados por la cautela del gasto familiar. Se prioriza viajar más veces, aunque por menos días, lo que impulsa destinos cercanos y propuestas flexibles.

Además, la depreciación del peso frente al dólar encareció los viajes al exterior, lo que vuelve más accesible —en comparación— vacacionar dentro del país.

¿Cuánto cuesta veranear en Argentina?

Un informe de Focus Market calculó el presupuesto para una familia tipo (dos adultos y dos menores) durante 15 días en Mar del Plata, con vuelo y hotel 3 estrellas con desayuno:

$5.121.156 (4% más que en 2024).

Un estudio de Ineco (UADE) estimó que para viajar en la segunda quincena de enero se deberá contemplar un promedio de:

$3.880.488 para destinos locales.

Los destinos más caros según Ineco:

Destino

Cariló

$10.665.172

Pinamar

$8.026.847

Bariloche

$5.541.566

Mar de las Pampas / Iguazú / Puerto Madryn

entre $4.240.000 y $4.850.000

