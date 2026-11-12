Siete horas al teléfono y un fuerte enojo: el episodio que enfrentó a Mauro Icardi con su hija

A continuación, el panelista profundizó en los motivos de esa inquietud y leyó otro fragmento de la declaración, en el que se hacía referencia a los sentimientos de la adolescente y a la frecuencia de sus comunicaciones con el joven. "Dice que estaba muy enamorada y encaprichada, que es amigo de uno de sus hermanos mayores, va al colegio también, y que está muy preocupada porque tenía charlas y llamadas de siete horas de madrugada", continuó Salwe.

Cómo descubrió Mauro Icardi las conversaciones de su hija durante la madrugada

Fue entonces cuando Majo Martino aportó información sobre el episodio que habría desencadenado el conflicto. La panelista contó que el futbolista habría descubierto las extensas conversaciones una noche, cuando ingresó a la habitación de su hija y advirtió cuánto tiempo llevaba conectada al teléfono.

"Una noche, en la casa de Mauro, él entra a la habitación y ve a su hija mayor con el teléfono prendido, muy de madrugada, y marcaba como siete horas de conversación, que fue lo que declaró, porque se quedaban dormidos hablando, y después le costaba levantarse para ir al colegio", relató Martino.

Además, la periodista explicó por qué había decidido mantener esa información en reserva hasta el momento. "Yo esto lo sabía antes de que él declarara, pero no lo quería decir por respeto a las nenas, pero hoy vi que en todos los programas hablaron de las niñas con una situación muy privada", aclaró.

Por último, Majo detalló cuál habría sido la reacción de Icardi al advertir que su hija permanecía despierta durante tantas horas y cómo se produjo el enojo de la adolescente. "Entonces le saca el teléfono a la nena, le dice: 'No podés estar todas las madrugadas despierta, hablando con este chico', que no sabía en qué tono podían hablar, y ahí es donde Francesca se enoja", concluyó la panelista.