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Siete horas al teléfono y un fuerte enojo: el episodio que enfrentó a Mauro Icardi con su hija

En Sálvese quien pueda, Majo Martino contó detalles desconocidos de la declaración de Mauro Icardi y reveló un episodio que habría generado preocupación y tensión familiar.

12 nov 2026, 20:13
icardi, mauro
icardi, mauro

La declaración de Mauro Icardi de este jueves sumó nuevos detalles al conflicto que mantiene con Wanda Nara. En medio de la repercusión por la situación de sus hijas, en Sálvese quien pueda (América TV) analizaron los dichos del futbolista y Majo Martino contó cómo habría descubierto una situación que generó preocupación en la familia.

Martín Salwe hizo referencia a una particular expresión que habría utilizado el delantero durante su declaración. "Mauro, hoy cuando declara, lo llama noviecito", comentó el panelista.

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Por su parte, Yanina Latorre opinó sobre cómo deberían abordarse este tipo de situaciones cuando los hijos atraviesan vínculos que generan inquietud en sus padres. "Ponele que tu hija gusta o habla, porque no creo que tampoco sea una pareja, con un nene más grande y que no te gusta. Pero la idea no es discutir, encerrarle, sacarle el celular y que venga la policía. La idea es sentarte con la madre, si se puede, con una psicóloga y la nena y explicarle que eso no está bien", expresó la conductora.

Luego, Salwe comenzó a leer parte de lo que habría declarado Icardi y compartió detalles sobre el vínculo que despertaba preocupación tanto en Wanda Nara como en el futbolista y en la licenciada Fernanda Matera. "Te voy a contar lo que dice Mauro, textual, porque acá describe perfectamente bien cómo era ese vínculo que preocupaba a Wanda, Mauro y a Matera. Dice 'La madre, hace un mes atrás, dejó escrito que estaba preocupada por el comportamiento de F'", explicó el periodista.

A continuación, el panelista profundizó en los motivos de esa inquietud y leyó otro fragmento de la declaración, en el que se hacía referencia a los sentimientos de la adolescente y a la frecuencia de sus comunicaciones con el joven. "Dice que estaba muy enamorada y encaprichada, que es amigo de uno de sus hermanos mayores, va al colegio también, y que está muy preocupada porque tenía charlas y llamadas de siete horas de madrugada", continuó Salwe.

Cómo descubrió Mauro Icardi las conversaciones de su hija durante la madrugada

Fue entonces cuando Majo Martino aportó información sobre el episodio que habría desencadenado el conflicto. La panelista contó que el futbolista habría descubierto las extensas conversaciones una noche, cuando ingresó a la habitación de su hija y advirtió cuánto tiempo llevaba conectada al teléfono.

"Una noche, en la casa de Mauro, él entra a la habitación y ve a su hija mayor con el teléfono prendido, muy de madrugada, y marcaba como siete horas de conversación, que fue lo que declaró, porque se quedaban dormidos hablando, y después le costaba levantarse para ir al colegio", relató Martino.

Además, la periodista explicó por qué había decidido mantener esa información en reserva hasta el momento. "Yo esto lo sabía antes de que él declarara, pero no lo quería decir por respeto a las nenas, pero hoy vi que en todos los programas hablaron de las niñas con una situación muy privada", aclaró.

Por último, Majo detalló cuál habría sido la reacción de Icardi al advertir que su hija permanecía despierta durante tantas horas y cómo se produjo el enojo de la adolescente. "Entonces le saca el teléfono a la nena, le dice: 'No podés estar todas las madrugadas despierta, hablando con este chico', que no sabía en qué tono podían hablar, y ahí es donde Francesca se enoja", concluyó la panelista.

     

 

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