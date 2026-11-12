A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TAJANTE

La firme reacción de Maxi López a la frase de Martín Migueles durante su cruce con Icardi: "Pocas cosas..."

Maxi López fue consultado sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y reaccionó a la frase que Martín Migueles habría dicho durante el cruce con el futbolista.

12 nov 2026, 19:56
La firme reacción de Maxi López a la frase de Martín Migueles durante su cruce con Icardi: Pocas cosas...

La firme reacción de Maxi López a la frase de Martín Migueles durante su cruce con Icardi: "Pocas cosas..."

La firme reacción de Maxi López a la frase de Martín Migueles durante su cruce con Icardi: Pocas cosas...

La firme reacción de Maxi López a la frase de Martín Migueles durante su cruce con Icardi: "Pocas cosas..."

Maxi López habló del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras el episodio ocurrido el viernes en Nordelta con una de las hijas de la expareja. Consultado por SQP (América TV), el exfutbolista se mostró distante de la disputa y explicó por qué prefiere mantenerse al margen.

El caso derivó en la intervención de la Policía y una restricción de acercamiento de Icardi respecto de la menor. Este jueves 12 de noviembre, el delantero declaró en la fiscalía de Tigre para dar su versión de los hechos, mientras su defensa apeló la medida y negó que hubiera existido una agresión física.

Leé también

El posteo de Daniela Christiansson a Maxi López, en medio de la nueva denuncia de Wanda contra Mauro Icardi

El posteo de Daniela Christiansson a Maxi López, en medio de la nueva denuncia de Wanda contra Mauro Icardi

En ese contexto, López dejó en claro que no conoce los detalles de lo sucedido puertas adentro. Ante la consulta del cronista Rodrigo Bar, respondió: "No voy a hablar del tema, no se la interna. Estoy afuera".

El periodista también le preguntó por la frase que se le atribuye a Martín Migueles durante su cruce con Icardi, en la que habría mencionado tanto a Maxi como a L-Gante para diferenciarse de ellos. Sin entrar en una confrontación con la actual pareja de Wanda, el exjugador remarcó cuáles son sus prioridades: "Estoy enfocado en mi familia, mis cosas. Los problemas de la otra parte lo resolverán ellos".

Antes de cerrar el intercambio, Maxi deslizó un comentario sobre las situaciones que rodean a su ex, aunque volvió a marcar distancia del conflicto: "Pocas cosas me sorprenden. Son cosas que tienen que resolver ellos".

"Estaba en Uruguay por trabajo pero está todo bien", respondió acerca de cómo está el vínculo con Nara y el motivo por el cual no acompañó a su ex en el estreno de la película.

Qué dijo Martín Migueles

Martín Migueles dio su versión del enfrentamiento con Mauro Icardi y admitió que teme recibir una restricción de acercamiento. En una conversación con Marina Calabró, cuyos detalles se conocieron en PrimiciasYa (América TV), el novio de Wanda Nara justificó su reacción y aseguró que el video del cruce no muestra todo lo sucedido.

"Con respecto al video, me dice: 'Icardi me venía insultando y yo reaccioné'. Me dice que ese video no tiene contexto, no niega lo que se ve, por supuesto. Me dice que Icardi venía como picanteándolo y que él venía muy cargado porque la nena le había pedido auxilio", relató la periodista.

Según contó Calabró, Migueles vinculó su comportamiento con el pedido que habría recibido de la hija del futbolista. "Y me dijo algo que me parece clave: 'La nena me llamó desesperada y por eso reaccioné'", señaló. Además, compartió la definición que él hizo de su actitud: "'Reaccioné como en el barrio', me dijo".

El empresario también expresó preocupación por las consecuencias judiciales del episodio. "Hablé con Miguel, les cuento así en líneas generales. Él lo que me dice es: 'Tengo miedo de que el juez me ponga una perimetral'", reprodujo Marina.

Por otra parte, Migueles aseguró que desde el canal donde trabaja Wanda les solicitaron frenar la exposición del conflicto. "Después me dijo: 'De Telefe nos pidieron que paremos este escándalo'. Me dijo que hubo un pedido tanto a Wanda. Vieron que Wanda no está dando declaraciones públicas, tampoco está hablando mucho en off", contó Calabró.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Maxi López Martín Migueles Wanda Nara Mauro Icardi

Lo más visto