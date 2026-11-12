Impactante relato de Carmen Barbieri sobre la noche previa a su internación: "No podía hablar"

El aislamiento y los cuidados sanitarios le recordaron su grave cuadro respiratorio de 2021: "Cuando apareció la enfermera (completamente cubierta) me acordé de cuando estuve muriéndome con Covid", confesó, y sumó: "Cuando me llevaron a hacerme el último estudio, que fue una ecografía de la panza, me pusieron un casco de esos que se usaban cuando estaba la pandemia".

La escena le generó una fuerte angustia, porque temió estar en el pico de contagio. "Dije 'estoy contagiando' y la enfermera me dijo que no, que se me estaba yendo el covid y estaban protegidos por eso. En la puerta había una cinta roja de contagio, que no era porque estaba contagiando sino porque era una zona de contagio", aclaró sobre la explicación que recibió.

Finalmente, tras repasar una racha de las últimas semanas que incluyó fiebre alta, broncoespasmo y mareos en la vía pública, Carmen Barbieri quiso llevar calma a sus compañeros y al público: "Con cada cosa que me decían, peor me ponía, pero estoy bien".