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Impactante relato de Carmen Barbieri sobre la noche previa a su internación: "No podía hablar"

A dos días de recibir el alta, Carmen Barbieri habló al aire en su programa y relató el susto que vivió antes de ser trasladada de urgencia a la Clínica Zabala por una infección urinaria y COVID-19.

12 nov 2026, 19:28
Impactante relato de Carmen Barbieri sobre la noche previa a su internación: No podía hablar

Impactante relato de Carmen Barbieri sobre la noche previa a su internación: "No podía hablar"

Impactante relato de Carmen Barbieri sobre la noche previa a su internación: No podía hablar

Impactante relato de Carmen Barbieri sobre la noche previa a su internación: "No podía hablar"

Dos días después de haber recibido el alta en la Clínica Zabala, Carmen Barbieri habló en Con Carmen y contó cómo fue el susto que atravesó, tras sufrir una infección urinaria combinada con COVID-19. Mientras Romina Lachmann sigue al frente del ciclo, la conductora se comunicó al aire para explicar cómo fue su tercera hospitalización en menos de un mes.

Desde su casa, donde hace reposo junto a Fede Bal antes de volver a trabajar, la capocómica relató la desesperante madrugada en que empezó el malestar: "Me desperté 2:45 tiritando, no podía ni hablar, y llamé a mi doctor y a mi mánager que no me contestaron porque dormían".

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Sin respuesta y con los síntomas en aumento, recurrió a una persona de extrema confianza que vive cerca de su casa. "Se vino con un auto a mi casa y llamó a una ambulancia que me llevó al Zabala", explicó sobre la ayuda de su amiga y confidente, Sandra Domínguez, quien gestionó el traslado de urgencia.

El relato de Carmen Barbieri sobre los estudios que le realizaron durante su internación

Según el relato de Carmen Barbieri, ya en la clínica de Belgrano los médicos activaron un protocolo exhaustivo para determinar el origen de la descompensación que arrastraba desde el Día de la Madre. "Me hicieron un montón de estudios: resonancia magnética, por contraste, un montón de cosas", detalló.

El aislamiento y los cuidados sanitarios le recordaron su grave cuadro respiratorio de 2021: "Cuando apareció la enfermera (completamente cubierta) me acordé de cuando estuve muriéndome con Covid", confesó, y sumó: "Cuando me llevaron a hacerme el último estudio, que fue una ecografía de la panza, me pusieron un casco de esos que se usaban cuando estaba la pandemia".

La escena le generó una fuerte angustia, porque temió estar en el pico de contagio. "Dije 'estoy contagiando' y la enfermera me dijo que no, que se me estaba yendo el covid y estaban protegidos por eso. En la puerta había una cinta roja de contagio, que no era porque estaba contagiando sino porque era una zona de contagio", aclaró sobre la explicación que recibió.

Finalmente, tras repasar una racha de las últimas semanas que incluyó fiebre alta, broncoespasmo y mareos en la vía pública, Carmen Barbieri quiso llevar calma a sus compañeros y al público: "Con cada cosa que me decían, peor me ponía, pero estoy bien".

     

 

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