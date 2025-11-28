En vivo Radio La Red
Doloroso choque dejó cinco muertos: parte de las víctimas venían de un recital de Axel

Un choque múltiple en una curva de la ruta 90, en el sur santafesino, dejó cinco muertos durante la madrugada de este viernes. Las víctimas eran un hombre de 49 años y cuatro mujeres que regresaban de un recital en Melincué.

El trásnito estuvo cortado durante seis horas para realizar las tareas pertinenetes. (Foto: Gentileza Rosario 3)

Un choque múltiple de extrema violencia en la ruta 90, a la altura de Alcorta, en el sur santafesino, dejó cinco muertos durante la madrugada de este viernes. El siniestro ocurrió en una curva e involucró a tres vehículos, de los cuales, en uno de ellos viajaban dos hombres que resultaron ilesos. Las víctimas fatales fueron un hombre de 49 años y cuatro mujeres de entre 56 y 63 años que regresaban de un recital.

El accidente se registró alrededor de las 00.20, cerca del acceso a Alcorta. En ese punto, un Ford Focus y un Volkswagen Gol impactaron de frente, mientras que una Ford Ecosport terminó afectada por restos dispersos tras la colisión principal. La ruta permaneció interrumpida por más de seis horas debido a la magnitud del choque y a las tareas de rescate.

Bomberos Voluntarios de Alcorta indicaron que el Ford Focus era conducido por Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, vecino de la localidad y mecánico. En circunstancias que aún no fueron determinadas, su vehículo chocó de frente contra el Gol en el que viajaban cuatro mujeres.

Cuatro de las víctimas eran amigas que venían de asistir de un recital del cantante Axel, en Melincué. (Foto: Gentileza Rosario 3).

Las mujeres volvían a Máximo Paz después de asistir a un recital gratuito que el cantante Axel había brindado horas antes en Melincué. La policía identificó a las víctimas como Nancy Albarracín (63), Nanci Marcela Beliera (58), Marisa Grimi (58) y Claudia Patricia Risso (56), dos de ellas docentes. El auto quedó destruido en su parte frontal por la violencia del impacto.

El jefe de Bomberos, Sergio Cirucich, explicó que una de las ocupantes del Gol fue trasladada con vida al Hospital Samco Alcorta, aunque falleció minutos más tarde. Para rescatar al resto de las víctimas, incluido Pellegrini, los equipos debieron realizar maniobras de extricación debido a la deformación de los vehículos.

En la Ecosport viajaban dos hombres que no sufrieron heridas. Según las primeras pericias, este tercer vehículo impactó contra partes desprendidas de los autos principales tras la colisión frontal.

El hecho conmocionó a Alcorta y Máximo Paz, dos localidades separadas por apenas 16 kilómetros y unidas por la ruta donde ocurrió la tragedia. “Somos dos localidades chicas y nos conocemos todos”, señaló Martín Ippoliti, subjefe de Bomberos Voluntarios de Alcorta, en diálogo con Rosario3. Describió a Pellegrini como “muy carismático”, aficionado a las motos y los kartings, y reconocido mecánico de la región. Sobre las mujeres fallecidas, agregó: “Dos eran docentes. El dolor es terrible”.

La Fiscalía Regional de Villa Constitución dispuso la realización de autopsias a los cuerpos de las víctimas fatales y el traslado de los cuerpos al Instituto Médico Legal de Rosario.

Una mujer murió atropellada por un colectivo

Una mujer que cruzaba por la senda peatonal murió este domingo en Chacarita después de ser atropellada en plena tarde por un colectivo de la línea 76. La víctima, identificada como Felisa Martínez, sufrió politraumatismos severos y falleció más tarde en el Hospital Pirovano.

La secuencia quedó registrada por las cámaras del propio coche y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. En ellas se observan los instantes que rodearon el choque, ocurrido en la intersección de Corrientes, Forest y Jorge Newbery, a pocos metros del Cementerio de la Chacarita.

ATROPELLO FATAL EN CHACARITA: MURIÓ LA MUJER EMBESTIDA POR EL COLECTIVO 76

El video comienza mientras el conductor circulaba por Guzmán y se preparaba para doblar hacia Jorge Newbery, donde quedó detenido ante la luz roja. Tras unos segundos de espera, y luego de revisar el celular que tenía apoyado junto al asiento, reanudó la marcha con el semáforo en verde para tomar Corrientes rumbo a la estación Federico Lacroze.

Durante ese giro, y según muestra la cámara interior, el chofer apartó la vista del frente para controlar el flujo de vehículos a través del espejo retrovisor. En ese momento no advirtió que Martínez estaba cruzando por la senda.

