Actualidad
Subte
Fin de semana
Transporte público

Subte: qué línea extenderá su horario el fin de semana y cuál es la estación que cerrará el lunes por remodelación

Debido a distintos recitales, durante el sábado y el domingo habrá un cronograma diferente al tradicional, en tanto se continuará con el plan de modernización de las estaciones.

Qué línea extenderá su horario el fin de semana y cuál estación cerrará el lunes por remodelación. 

Qué línea extenderá su horario el fin de semana y cuál estación cerrará el lunes por remodelación. 

La empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que el próximo lunes cerrará la estación Río de Janeiro de la línea A del Subte en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones. En tanto, debido a distintos recitales, durante el sábado y el domingo la línea D tendrá un cronograma distinto al tradicional.

Septiembre arranca con subas en colectivos y subte en el AMBA. (Foto: archivo)

El cierre de la estación Rió de Janeiro será por aproximadamente tres meses y tiene como objetivo mejorar la infraestructura y optimizar la circulación de los usuarios que utilizan a diario este punto clave de la red.

La estación, ubicada en el límite entre Caballito y Almagro, se suma a otras que ya permanecen inhabilitadas por obras: Carlos Gardel y Uruguay (línea B) y Plaza Italia y Agüero (línea D).

El cierre de la estaci&oacute;n Ri&oacute; de Janeiro ser&aacute; por aproximadamente tres meses.&nbsp;

El cierre de la estación Rió de Janeiro será por aproximadamente tres meses.

Qué obras se harán en la estación Río de Janeiro

Según informaron desde SBASE, los trabajos incluirán:

  • Pintura y recambio integral de pisos.
  • Impermeabilización y restauración de murales históricos.
  • Instalación de nueva iluminación LED.
  • Renovación de mobiliario en andenes, con bancos, cestos y apoyos isquiáticos.
  • Señalética renovada y señalización braille en pasamanos y pórticos.

En cuanto a la impermeabilización, se aplicarán inyecciones y tratamientos de juntas con productos de última generación para garantizar mayor durabilidad y funcionalidad.

El plan abarca accesos, galerías de escaleras (mecánicas y pedestres), vestíbulos y andenes, con el fin de transformar la estación en un espacio más iluminado, ordenado y accesible para los pasajeros.

Otras estaciones renovadas y próximas intervenciones

Estas obras forman parte de una estrategia sostenida que ya permitió poner en valor 11 estaciones:

  • En la línea A: Castro Barros, Lima y Acoyte.
  • En la línea B: Pueyrredón y Pasteur-AMIA.
  • En la línea C: San Martín.
  • En la línea D: Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo.
  • En la línea E: Jujuy.

Además, se renovaron 13 paradores del Premetro, entre ellos Ana María Janer, Parque de la Ciudad, Intendente Saguier y Pola.

Los próximos cierres previstos serán en las estaciones Loria, Piedras y Congreso (línea A); Malabia (línea B) y Tribunales (línea D). También hay licitaciones en curso para renovar Medrano y Ángel Gallardo (línea B); Lavalle e Independencia (línea C); y General Urquiza y Entre Ríos (línea E).

La l&iacute;nea D funcionar&aacute; con horario extendido hasta la 1 de la ma&ntilde;ana.

La línea D funcionará con horario extendido hasta la 1 de la mañana.

Cronograma especial de la línea D por recitales

Por otro lado, el Subte informó que este fin de semana la línea D funcionará con horario extendido hasta la 1 de la mañana, tanto sábado 4 como domingo 5 de octubre, para facilitar la desconcentración tras eventos masivos en el estadio Monumental.

  • El sábado 4 habrá servicio especial por el recital de Kendrick Lamar.
  • El domingo 5 será por el show de Airbag.

Los ascensos de pasajeros estarán habilitados en Congreso de Tucumán, con descensos en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

Esta medida busca garantizar una salida ordenada y segura, reduciendo el uso de transporte privado y favoreciendo la movilidad urbana sustentable.

La extensión horaria ya se había implementado de forma piloto en la línea B durante los viernes de diciembre, enero y febrero, y luego se amplió a otros días y líneas por su buena recepción entre los usuarios.

