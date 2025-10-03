Subte: qué línea extenderá su horario el fin de semana y cuál es la estación que cerrará el lunes por remodelación

Qué obras se harán en la estación Río de Janeiro

Según informaron desde SBASE, los trabajos incluirán:

Pintura y recambio integral de pisos.

Impermeabilización y restauración de murales históricos.

Instalación de nueva iluminación LED.

Renovación de mobiliario en andenes, con bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Señalética renovada y señalización braille en pasamanos y pórticos.

En cuanto a la impermeabilización, se aplicarán inyecciones y tratamientos de juntas con productos de última generación para garantizar mayor durabilidad y funcionalidad.

El plan abarca accesos, galerías de escaleras (mecánicas y pedestres), vestíbulos y andenes, con el fin de transformar la estación en un espacio más iluminado, ordenado y accesible para los pasajeros.

Otras estaciones renovadas y próximas intervenciones

Estas obras forman parte de una estrategia sostenida que ya permitió poner en valor 11 estaciones:

En la línea A: Castro Barros, Lima y Acoyte.

En la línea B: Pueyrredón y Pasteur-AMIA.

En la línea C: San Martín.

En la línea D: Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo.

En la línea E: Jujuy.

Además, se renovaron 13 paradores del Premetro, entre ellos Ana María Janer, Parque de la Ciudad, Intendente Saguier y Pola.

Los próximos cierres previstos serán en las estaciones Loria, Piedras y Congreso (línea A); Malabia (línea B) y Tribunales (línea D). También hay licitaciones en curso para renovar Medrano y Ángel Gallardo (línea B); Lavalle e Independencia (línea C); y General Urquiza y Entre Ríos (línea E).

675ad81c53627_800x533 La línea D funcionará con horario extendido hasta la 1 de la mañana.

Cronograma especial de la línea D por recitales

Por otro lado, el Subte informó que este fin de semana la línea D funcionará con horario extendido hasta la 1 de la mañana, tanto sábado 4 como domingo 5 de octubre, para facilitar la desconcentración tras eventos masivos en el estadio Monumental.

El sábado 4 habrá servicio especial por el recital de Kendrick Lamar.

El domingo 5 será por el show de Airbag.

Los ascensos de pasajeros estarán habilitados en Congreso de Tucumán, con descensos en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

Esta medida busca garantizar una salida ordenada y segura, reduciendo el uso de transporte privado y favoreciendo la movilidad urbana sustentable.

La extensión horaria ya se había implementado de forma piloto en la línea B durante los viernes de diciembre, enero y febrero, y luego se amplió a otros días y líneas por su buena recepción entre los usuarios.