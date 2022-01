Por la tragedia en el volcán Lanín, dos personas murieron a más de 3.000 metros de altura.

lanin.jpg

Sosa explicó que en los últimos días se produjo un fenómeno meteorológico por el cual “nevó, después se derritió y luego se congeló, por eso se formó un plano de deslizamiento que hizo que estas personas se patinen y caigan”.

El grupo de ocho montañistas, entre los que están las dos víctimas mortales y la persona herida, realizaban el ascenso de manera particular, sin guía, algo que se permite y está regulado por el parque nacional Lanín. Habían comenzado la travesía el martes, un día antes del accidente ya que el organismo nacional solo permite realizar el ascenso en dos días y una noche de pernocte en el campamento.

“Si en ese punto hacés una buena autodetención no pasa nada, los guías tenemos especial cuidado en esa zona y cualquier situación que se percibe de riesgo se decide bajar”, indicó Sosa, quien remarcó que en esta zona no hay registros de accidentes recientes en grupos guiados por profesionales de la montaña y relató que días atrás otro grupo, bajo el liderazgo de un guía, decidió no completar el ascenso por considerarlo de riesgo.

volcan lanín.jpg

Al momento de producirse el accidente había varios guías de montaña y andinistas que caminaban hacia la cumbre, incluso uno de los profesionales intentó ayudar a las personas que cayeron en la grieta y sufrió lesiones, por lo que permanece internado en el hospital de San Martín de los Andes.

La intendencia del Parque Nacional Lanín informó que el rescate se realizó con un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente, y se llevó a cabo a más de 3.100 metros de altura. Tras este accidente, los grupos descendieron y nadie más ascendió a la cumbre ayer.