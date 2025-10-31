En vivo Radio La Red
paro
Noviembre
RECLAMO GREMIAL

Anunciaron nueve jornadas de paro de controladores aéreos en noviembre: cuándo son los reclamos

El gremio de controladores aéreos realizará medidas de fuerza a lo largo de noviembre en turnos de ocho horas, que alcanzarán únicamente los vuelos de carga.

El gremio del sector proyecta llevar una medida de fuerza a lo largo de nueve jornadas durante noviembre. (Foto: archivo).

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) calificaron la medida como “ilegítima” y negaron los argumentos del sindicato, que reclama incumplimientos en el acuerdo paritario vigente. “El convenio se encuentra en plena ejecución y finaliza en diciembre”, respondieron desde el sector empleador, al remarcar que no existe deuda ni atraso salarial con los trabajadores.

Atepsa también resolvió detener la instrucción y capacitación del personal a partir del 3 de noviembre, así como suspender las comisiones de servicio y las tareas técnicas esenciales para el mantenimiento de los sistemas de navegación aérea. Según advierten fuentes del sector, estas medidas podrían ralentizar la actualización tecnológica y el soporte operativo que garantizan la seguridad y continuidad de los servicios en todo el país.

Un conflicto que se arrastra

El enfrentamiento entre EANA y Atepsa viene de larga data. Voces del sector lo atribuyen a disputas políticas internas y sostienen que la conducción del gremio mantiene una posición “intransigente” que dificulta alcanzar acuerdos duraderos. Desde la empresa, en cambio, reiteraron su voluntad de diálogo y señalaron que “las medidas no se justifican”, dado que los compromisos salariales se están cumpliendo en tiempo y forma.

Posible impacto en la logística aérea

El paro repercutirá en las operaciones de carga de los principales aeropuertos del país, lo que afectará el traslado de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos. Aunque no se prevén demoras en vuelos de pasajeros, las interrupciones podrían generar sobrecostos y retrasos logísticos para las empresas que dependen del transporte aéreo de mercancías.

El conflicto se suma a un escenario de crecientes tensiones laborales en el sector aeronáutico, marcado por reclamos salariales y negociaciones paritarias que atraviesan distintos gremios vinculados al transporte.

