Anunciaron nueve jornadas de paro de controladores aéreos en noviembre: cuándo son los reclamos

Un conflicto que se arrastra

El enfrentamiento entre EANA y Atepsa viene de larga data. Voces del sector lo atribuyen a disputas políticas internas y sostienen que la conducción del gremio mantiene una posición “intransigente” que dificulta alcanzar acuerdos duraderos. Desde la empresa, en cambio, reiteraron su voluntad de diálogo y señalaron que “las medidas no se justifican”, dado que los compromisos salariales se están cumpliendo en tiempo y forma.

Posible impacto en la logística aérea

El paro repercutirá en las operaciones de carga de los principales aeropuertos del país, lo que afectará el traslado de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos. Aunque no se prevén demoras en vuelos de pasajeros, las interrupciones podrían generar sobrecostos y retrasos logísticos para las empresas que dependen del transporte aéreo de mercancías.

El conflicto se suma a un escenario de crecientes tensiones laborales en el sector aeronáutico, marcado por reclamos salariales y negociaciones paritarias que atraviesan distintos gremios vinculados al transporte.