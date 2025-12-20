Facundo Arana habló del estado de Christian Petersen y los riesgos de escalar el volcán Lanín: "Estaba..."

“Al hacer la comparación con el Lanín, no deja de ser accesible, pero es súper duro, porque cuando arrancas, de movida tenés 5 horas de trekking fuerte hasta el refugio, descansas un rato y a las 2 de la mañana salís en una travesía de 12 horas hasta la cumbre. Entonces se hace mucho, pero mucho esfuerzo. Uno romantiza al Lalín, y no deja de ser alta montaña”, explicó al equipo.

Cuando fue consultado sobre la preparación del chef, confió: “Conociéndolo a Petersen, además porque ya lo conocen, es un tipo súper duro, de la aventura, entonces no tengo ninguna duda de que sabía lo que iba a hacer, y estaba en un estado físico general bueno”.

“El Parque Lanín tiene protocolos de acción, de regulaciones, tiene prevención y gestión de riesgos. Todo un protocolo que en la prevención incluye quién está queriendo hacer esa aventura. Si alguien que no está preparado lo quiere hacer, el parque lo va a saber”, dejó en claro.

Embed

Cuántos hijos tiene Christian Petersen

Hans, Lars y Francis son los tres hijos de Christian Petersen y ocupan un lugar central en su vida. El chef suele mencionarlos como su mayor orgullo y el motor que impulsa cada uno de sus proyectos, incluso en los momentos más exigentes.

En el plano personal, Petersen siempre eligió un perfil bajo, alejado del escándalo y la exposición innecesaria. Su vida cotidiana está atravesada por el trabajo, la naturaleza y una filosofía ligada al esfuerzo, la disciplina y el respeto por los tiempos propios. Esa manera de vivir también se refleja en el vínculo cercano y presente que mantiene con sus hijos.

Reconocido como uno de los chefs más influyentes del país, Christian construyó una sólida carrera tanto en la gastronomía como en la televisión. Su estilo exigente, lo convirtió en una figura fuerte dentro del universo culinario, mientras que su apuesta por la cocina patagónica y el contacto con el entorno natural definieron su identidad profesional.

La reciente descompensación que sufrió mientras escalaba el volcán Lanín encendió las alarmas y generó preocupación en su entorno. En este contexto, su historia personal y el lazo con Hans, Lars y Francis cobran especial relevancia, mientras crece la expectativa por su evolución y recuperación.