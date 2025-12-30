La feroz batalla por la herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: millonarias deudas, peleas y denuncias

Durante la larga internación de Jorge se desataron los primeros signos del conflicto entre las hijas del periodista y la esposa de su papá luego del video que expusieron donde se veía a Elba retirar algunos objetos de valor del departamento de Lanata.

"Es muy triste atravesar todo esto, principalmente para Jorge, pero también para mí y para mis hijos, que son pequeños. Que estas cosas salgan a la luz es lo peor para él", indicaba la abogada por aquel entonces sobre el conflicto con las hijas del periodista tras la filtración del polémico video.

Lanata no había realizado un acuerdo pre nupcial ni testamento. Sí existía una división de bienes que Marcovecchio pidió cuando compró su departamento. Las hijas, representadas por sus abogados, solicitaron que la Justicia interviniera para evitar que la viuda dispusiera de los bienes.

Jorge Lanata (1)

A 20 días de la muerte de Jorge Lanata, se conoció que su casa en el exclusivo balneario José Ignacio, Uruguay, se puso a la venta por una cifra millonaria, tema en que las partes sí encontraron un punto de acuerdo para desprenderse de la propiedad que tanto valor sentimental tiene y donde Jorge solía pasar sus veranos.

Luego se conoció del reclamo judicial Radio Mitre, emisora donde trabajó hasta el último momento el periodista, donde se presentó una denuncia contra sus herederas por una deuda de 300 mil dólares.

El conflicto gira en torno a un préstamo original de 600 mil dólares que Lanata habría solicitado para la compra de un departamento, del cual solo devolvió la mitad. Esta situación genera tensión entre Marcovecchio y las hijas del periodista y se plantea quién debe hacerse cargo del pago.

En este contexto, Bárbara y Lola Lanata, y Elba Marcovecchio, viuda del conductor, están en una disputa judicial por la herencia, que derivó en el pedido de una auditoría externa para revisar los bienes y deudas de Lanata, incluyendo propiedades y objetos de valor, y saldar una deuda con Mitre.

El conflicto se centra en la gestión de los activos y pasivos. En recientes declaraciones al programa Puro Show (El Trece), la abogada se mantuvo al margen de este tema: “Yo no me ocupo de nada. Guada (Guadalupe Guerrero), mi abogada, está trabajando a full en todo eso. Los que me conocen, los que saben cómo soy, saben que estas cuestiones solo rememoran en mí lo que es irreversible”, señaló en medio del sentimiento de dolor que le genera el primer año sin Jorge Lanata.

Jorge Lanata, Elba Marcovecchio. Bárbara y Lola Lanata

Elba Marcovecchio confesó si pasará el verano en la casa de Jorge Lanata en Punta del Este

Elba Marcovecchio sorprendió al contar qué pasará con la casa de Jorge Lanata en Punta del Este y si ella irá allí algunos días durante la temporada para descansar.

Walter Leiva del ciclo Puro Show (El Trece) le consultó a la abogada acerca de los rumores que se instalaría allí en el verano pero ella lo negó de manera categórica.

"El tiempo por momentos me parece eterno y por momentos que pasa rapidísimo, a mi me encantaba escuchar su voz, escuchar la voz es muy fuerte", confesó.

Visiblemente conmovida, la viuda de Lanata admitió que no podría estar en ese lugar sin la presencia del periodista, quien falleció el 30 de diciembre de 2024.

“Nosotros fuimos muy felices en esa casa, yo no podría ahora en diciembre o en enero estar ahí sin Jorge. No, no, no podría. Olvidate, emocionalmente no puedo”, expresó Elba Marcovecchio.

"El año pasado se alquiló", le dijo el cronista por la casa en José Ignacio. Y la letrada remarcó: "Yo te digo en serio: no me ocupo de nada. Quienes saben cómo soy, sabe que lo único que hacen estas cuestiones es rememorarme lo irreversible. Lo material no importa".