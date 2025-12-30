En vivo Radio La Red
¿Sigue en Boca o se retira? Ander Herrera tomó una importante determinación sobre su futuro profesional

El mediocampista español tomó una decisión en relación a su futuro profesional en Boca, tras un año con escasa regularidad. ¿Sigue o cuelga los botines?

Ander Herrera despejó definitivamente las dudas sobre su futuro y continuará en Boca por una temporada más. El mediocampista español, de 36 años, renovará su vínculo con el club hasta diciembre de 2026 y se presentará en el inicio de la pretemporada el próximo 2 de enero, bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

La decisión fue tomada luego de un período de reflexión personal durante sus vacaciones en España, donde el futbolista analizó distintos escenarios, entre ellos la posibilidad de ponerle fin a su carrera profesional. Finalmente, Herrera optó por cumplir un nuevo ciclo en el fútbol argentino y ratificar su compromiso con la camiseta azul y oro.

La continuidad del volante se dio luego de que caducara la cláusula de renovación automática incluida en su contrato anterior, lo que obligó a la dirigencia a avanzar en la confección de un nuevo acuerdo. Si bien en un principio se evaluó la posibilidad de firmar un vínculo basado en objetivos y productividad, el entendimiento final contempla un salario fijo con una rebaja económica. La renegociación apunta a equilibrar las finanzas del club tras un año en el que el jugador estuvo condicionado por reiterados inconvenientes físicos.

Cómo fue el primer año de Ander Herrera en Boca

El balance deportivo de Herrera en Boca estuvo lejos de lo esperado. A lo largo de la temporada disputó apenas 17 de los 44 partidos oficiales del equipo, con un total de 640 minutos en cancha. Las constantes lesiones musculares le impidieron sostener continuidad y regularidad, una situación que el propio futbolista reconoce como una deuda pendiente.

Consciente de ese contexto, el español afronta esta nueva etapa con un objetivo claro: revertir la imagen del último año y volver a ser una pieza confiable dentro del mediocampo. La prioridad estará puesta en sostenerse físicamente para poder responder a las exigencias del calendario sudamericano y tener un rol más activo dentro del plantel.

Por qué Herrera decidió seguir en Boca

Uno de los principales motores de la decisión fue el deseo de competir nuevamente en la Copa Libertadores. La breve experiencia internacional que tuvo este año despertó en el volante la motivación de disputar el máximo certamen continental con mayor protagonismo, un factor que resultó determinante para inclinar la balanza a favor de la continuidad.

En ese sentido, el cuerpo técnico diseñó un plan de trabajo diferenciado para el inicio de la pretemporada. El mismo estará enfocado en la prevención de dolencias crónicas y en el fortalecimiento de la base atlética del futbolista, con el objetivo de minimizar el riesgo de lesiones y optimizar su rendimiento físico.

Herrera regresará al país en las próximas horas y se sumará formalmente a los entrenamientos el viernes 2 de enero en Ezeiza, cuando Boca dé inicio a sus actividades oficiales. Con un contrato renovado y un nuevo desafío por delante, el español buscará dejar atrás un año adverso y convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club para la temporada 2026.

