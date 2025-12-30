¿Sigue en Boca o se retira? Ander Herrera tomó una importante determinación sobre su futuro profesional

Consciente de ese contexto, el español afronta esta nueva etapa con un objetivo claro: revertir la imagen del último año y volver a ser una pieza confiable dentro del mediocampo. La prioridad estará puesta en sostenerse físicamente para poder responder a las exigencias del calendario sudamericano y tener un rol más activo dentro del plantel.

Por qué Herrera decidió seguir en Boca

Uno de los principales motores de la decisión fue el deseo de competir nuevamente en la Copa Libertadores. La breve experiencia internacional que tuvo este año despertó en el volante la motivación de disputar el máximo certamen continental con mayor protagonismo, un factor que resultó determinante para inclinar la balanza a favor de la continuidad.

En ese sentido, el cuerpo técnico diseñó un plan de trabajo diferenciado para el inicio de la pretemporada. El mismo estará enfocado en la prevención de dolencias crónicas y en el fortalecimiento de la base atlética del futbolista, con el objetivo de minimizar el riesgo de lesiones y optimizar su rendimiento físico.

Herrera regresará al país en las próximas horas y se sumará formalmente a los entrenamientos el viernes 2 de enero en Ezeiza, cuando Boca dé inicio a sus actividades oficiales. Con un contrato renovado y un nuevo desafío por delante, el español buscará dejar atrás un año adverso y convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club para la temporada 2026.