En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Javier Milei
Moreno
Brutal agresión

Quién es el periodista herido durante los incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno

Recibió un golpe con una botella que le hizo un corte en la cabeza. El hecho ocurrió minutos antes de que el Presidente se suba al escenario.

Quién es el periodista herido durante el acto de Javier Milei en Moreno

Quién es el periodista herido durante el acto de Javier Milei en Moreno

El cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno estuvo atravesado por incidentes que incluyeron peleas entre militantes, piedras contra el auto presidencial y la agresión a un trabajador de América. Cristian Mercatante, recordado por su participación en El Bar y hoy productor en Kuarzo, fue golpeado en la cabeza con una botella mientras cubría lo que ocurría en las inmediaciones del club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui.

Leé también Javier Milei evaluó que hay "un empate técnico" y pidió ir a votar contra el kirchnerismo el domingo
El presidente Javier Milei encabezó el acto de cierre de LLA para las elecciones del domingo. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian). 

Según relató él mismo, se encontraba entrevistando a un grupo de personas encapuchadas cuando recibió el impacto. “Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue”, explicó tras el episodio.

Y agregó: “No quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó”.

mercante

El ataque ocurrió en un contexto de máxima tensión, marcado por denuncias cruzadas entre el Gobierno nacional y el bonaerense. Días antes ya se habían registrado hechos violentos en Lomas de Zamora, donde dirigentes libertarios también fueron agredidos.

Mercatante confirmó que se encontraba bien y que recibiría atención médica. No hubo detenciones por el hecho y las circunstancias todavía son materia de investigación.

Quién es Cristian Mercatante

Mercatante, de 49 años, saltó a la fama en 2001 como participante del reality El Bar. En 2013, Pamela David, a quien conocía desde su paso por la televisión, lo ayudó a ingresar a la productora Kuarzo. Allí comenzó como asistente, sirviendo agua y colaborando en tareas menores, hasta que con el tiempo se convirtió en productor. Actualmente integra el equipo de Los 8 Escalones, trabaja en Desayuno Americano y participa en proyectos de casting para televisión y plataformas.

mercante4

Además, formó parte de programas vinculados a la crónica policial y social, como Cámaras en acción y Policías en acción. En estos ciclos, su labor implicaba acompañar a los oficiales en los llamados al 911, con el objetivo de obtener material para la producción de los programas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Moreno Cristian Mercatante América
Notas relacionadas
Cómo es el predio del club de Moreno donde Javier Milei cerrará la campaña bonaerense
Acto de Javier Milei en Moreno: agredieron a un periodista de América
El Senado insistirá con la Emergencia en Discapacidad y evaluará una reforma clave sobre los DNU

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar