Quién es el periodista herido durante los incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno

Mercatante confirmó que se encontraba bien y que recibiría atención médica. No hubo detenciones por el hecho y las circunstancias todavía son materia de investigación.

Quién es Cristian Mercatante

Mercatante, de 49 años, saltó a la fama en 2001 como participante del reality El Bar. En 2013, Pamela David, a quien conocía desde su paso por la televisión, lo ayudó a ingresar a la productora Kuarzo. Allí comenzó como asistente, sirviendo agua y colaborando en tareas menores, hasta que con el tiempo se convirtió en productor. Actualmente integra el equipo de Los 8 Escalones, trabaja en Desayuno Americano y participa en proyectos de casting para televisión y plataformas.

mercante4

Además, formó parte de programas vinculados a la crónica policial y social, como Cámaras en acción y Policías en acción. En estos ciclos, su labor implicaba acompañar a los oficiales en los llamados al 911, con el objetivo de obtener material para la producción de los programas.