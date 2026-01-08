El régimen de Venezuela liberó a ocho presos políticos y hay gran expectativa por los argentinos
Ya se realizó la excarcelación de 5 españoles y 3 venezolanos que estaban presos en ese país, en contraste con el anuncio del régimen chavista que había sugerido una liberación más amplia.
El régimen de Venezuela liberó a ocho presos políticos.
Tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Donald Trump y Estados Unidos, la liberación de un “número importante” de prisioneros es la primera decisión política de envergadura de la transición bajo control remoto de Washington, liderada por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
El jueves, al menos cinco españoles viajó en avión desde Caracas a Bogotá con destino a España. Familiares y activistas esperaban a las puertas del Helicoide caraqueño para confirmar la excarcelación de sus seres queridos.
Horas después, se conoció la liberación de tres ciudadanos venezolanos: el excandidato presidencial Enrique Márquez; el dirignete político Biagio Pilieri; y el abogado Alejandro Rebolledo.
La ONG Foro Penal informó que pudo verificar la excarcelación de ocho presos políticos en Venezuela, pese al anuncio del régimen chavista sobre una liberación más amplia.
El director de la organización, Alfredo Romero, advirtió que muchas de las listas que circulan en redes sociales con supuestos nombres de liberados no coinciden con la información verificada por la ONG y pidió cautela para evitar la difusión de datos "que no son ciertos". Señaló además que el equipo de Foro Penal continúa monitoreando cada caso de manera individual.
“Esperemos se produzca la liberación total de los presos políticos”, y expresó su expectativa de que se produzcan nuevas excarcelaciones en las próximas horas.
Quiénes son los venezolanos liberados
Una fuente de la cancillería española y otra de la oposición venezolana dijo que la activista de derechos humanos venezolana-española Rocío San Miguel había sido excarcelada.
San Miguel, de 57 años, experta en temas como seguridad, defensa y el ejército venezolano, fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cercano a Caracas, cuando iba con su hija a salir del país.
El opositor y excandidato presidencial Enrique Márquez, de 62 años, y el periodista Biagio Pilieri fueron liberados la noche del jueves, dijo Foro Penal, un importante grupo local de derechos humanos y según videos de periodistas en sus redes sociales. Márquez había respaldado al candidato opositor Edmundo González.
El régimen habló de excarcelaciones sin precisar cifras
El fiscal general del gobierno chavista, Tarek William Saab, aseguró que se están realizando excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, aunque evitó precisar cuántas personas fueron liberadas así como sus identidades.
“Se ha realizado el día de hoy, con la debida actuación del Ministerio Público como garante y titular de la acción penal, con el sistema de justicia venezolano, la excarcelación de ciudadanos previamente detenidos por la justicia venezolana”, declaró el funcionario.
La ONG Foro Penal estima que hay 863 presos políticos en Venezuela, entre ellos figuras políticas, activistas de derechos humanos, manifestantes arrestados tras las controvertidas elecciones de 2024 y periodistas. Esta cifra incluye al menos a 86 extranjeros, algunos de los cuales enfrentan cargos penales.
Gran expectativa por la liberación de los argentinos detenidos en Venezuela
Gallo permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, un penal que funcionó como enclave militar bajo la órbita de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Su situación fue denunciada como desaparición forzada por el Gobierno argentino y por organismos de derechos humanos, y volvió a generar preocupación internacional al cumplirse un año y un mes de su detención, ocurrida el 8 de diciembre de 2024.
A su vez, la familia del abogado argentino, Germán Giuliani, otro argentino que el Gobierno venezolano mantiene cautivo, manifestó que esperan que "lo liberen". Denunciaron la "tortura psicológica" que implicó su detención y confiaron la última novedad que tuvieron sobre su paradero en los últimos dos días.