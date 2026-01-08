El régimen de Venezuela liberó a ocho presos políticos y hay gran expectativa por los argentinos

El director de la organización, Alfredo Romero, advirtió que muchas de las listas que circulan en redes sociales con supuestos nombres de liberados no coinciden con la información verificada por la ONG y pidió cautela para evitar la difusión de datos "que no son ciertos". Señaló además que el equipo de Foro Penal continúa monitoreando cada caso de manera individual.

“Esperemos se produzca la liberación total de los presos políticos”, y expresó su expectativa de que se produzcan nuevas excarcelaciones en las próximas horas.

Una mujer se acerca al Centro de Detención de Mujeres de El Valle REUTERS Hay expectativa por la liberación de presos de los presos políticos en Venezuela. (Foto: Reuters).

Quiénes son los venezolanos liberados

Una fuente de la cancillería española y otra de la oposición venezolana dijo que la activista de derechos humanos venezolana-española Rocío San Miguel había sido excarcelada.

San Miguel, de 57 años, experta en temas como seguridad, defensa y el ejército venezolano, fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cercano a Caracas, cuando iba con su hija a salir del país.

El opositor y excandidato presidencial Enrique Márquez, de 62 años, y el periodista Biagio Pilieri fueron liberados la noche del jueves, dijo Foro Penal, un importante grupo local de derechos humanos y según videos de periodistas en sus redes sociales. Márquez había respaldado al candidato opositor Edmundo González.

El régimen habló de excarcelaciones sin precisar cifras

El fiscal general del gobierno chavista, Tarek William Saab, aseguró que se están realizando excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, aunque evitó precisar cuántas personas fueron liberadas así como sus identidades.

“Se ha realizado el día de hoy, con la debida actuación del Ministerio Público como garante y titular de la acción penal, con el sistema de justicia venezolano, la excarcelación de ciudadanos previamente detenidos por la justicia venezolana”, declaró el funcionario.

La ONG Foro Penal estima que hay 863 presos políticos en Venezuela, entre ellos figuras políticas, activistas de derechos humanos, manifestantes arrestados tras las controvertidas elecciones de 2024 y periodistas. Esta cifra incluye al menos a 86 extranjeros, algunos de los cuales enfrentan cargos penales.

Gran expectativa por la liberación de los argentinos detenidos en Venezuela

Las expectativas por la liberación de presos políticos en Venezuela se intensificaron tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y pusieron nuevamente en foco el caso de Nahuel Gallo, el suboficial argentino de Gendarmería Nacional que fue detenido de manera irregular en el país caribeño hace más de un año.

Gallo permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, un penal que funcionó como enclave militar bajo la órbita de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Su situación fue denunciada como desaparición forzada por el Gobierno argentino y por organismos de derechos humanos, y volvió a generar preocupación internacional al cumplirse un año y un mes de su detención, ocurrida el 8 de diciembre de 2024.

A su vez, la familia del abogado argentino, Germán Giuliani, otro argentino que el Gobierno venezolano mantiene cautivo, manifestó que esperan que "lo liberen". Denunciaron la "tortura psicológica" que implicó su detención y confiaron la última novedad que tuvieron sobre su paradero en los últimos dos días.