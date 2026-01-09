Wanda Nara sorprendió a La Reini en MasterChef Celebrity con un gesto que emocionó a todos

Un momento de tensión, nervios y glamour inesperado se vivió, este jueves, en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando Sofía “La Reini” Gonet atravesó un pequeño drama personal minutos antes de presentar su postre ante el jurado.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Un momento de tensión se vivió en las cocinas de MasterChef Celebrity cuando Sofía “La Reini” Gonet atravesó un imprevisto justo antes de presentar su postre ante el jurado, y fue Wanda Nara quien salió al rescate con un gesto que se llevó todos los aplausos. Enterate qué hizo.
Un momento de tensión, nervios y glamour inesperado se vivió, este jueves, en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando Sofía “La Reini” Gonet atravesó un pequeño drama personal minutos antes de presentar su postre ante el jurado.
La influencer debía pasar al frente para presentar un tiramisú en copa, una preparación que, según ella misma confesó, hacía por primera vez. A la presión lógica de exponer su plato frente a figuras como Germán Martitegui, Donato De Santis y Maru Botana, se le sumó un contratiempo inesperado: sus stilettos se rompieron camino al estudio y tuvo que reemplazarlos por unas zapatillas urbanas.
Fue la propia Wanda Nara quien detectó el detalle al verla acercarse. “Hoy tranqui, sin tacos…”, comentó la conductora al notar el cambio de calzado. A lo que La Reini explicó: “Eso quería contar, me traje mis stilettos con el outfit de hoy y estaba caminando para el estudio y se partió el taco y tuve que agarrar las zapatillas de repuesto”.
Visiblemente afectada por la situación, la influencer no ocultó su frustración: “Estoy devastada. Lo que más me duele es presentarle el plato a Germán en zapatillas”. Wanda, rápida de reflejos, intentó tranquilizarla y le preguntó sin vueltas: “¿Cuánto calzás?”. Incluso agregó: “Me hubieras dicho y te prestaba unos”.
Tras la devolución positiva del jurado sobre el postre, la conductora desapareció por unos minutos del estudio y regresó con una sorpresa en la mano: unos zapatos europeos con tachas y la clásica suela roja, una creación emblemática del diseñador francés Christian Louboutin, símbolo mundial de lujo y elegancia.
Mientras se los entregaba a La Reini, Wanda lanzó con humor: “Ojalá todos los problemas de la vida sean un par de zapatos. Me hubieras llamado, Reini. Te voy a canjear esto y me dejás probar un poco tu tiramisú”.
La escena cerró con una sonrisa cómplice y otra frase de la conductora que descontracturó el clima: “A ella le hace bien eso y a mí un postre. Te quedan hermosos, ¿cómo te sentís ahora?”, generando aplausos y risas en el estudio.
Así, entre nervios, glamour y un gesto solidario que no pasó desapercibido, Wanda Nara volvió a quedarse con una de las escenas más comentadas de la noche, mientras La Reini dejó atrás el mal trago, recuperó la sonrisa y terminó presentando su postre con tacos de lujo incluidos, en un momento que rápidamente empezó a circular fuerte en redes.
Sofía Gonet volvió a sorprender desde las redes sociales con un desafío inesperado que generó curiosidad y comentarios entre sus seguidores.
La Reini publicó un video en el que se animó a probar una combinación tan inesperada como llamativa: unir un clásico de las mesas navideñas con una de las comidas más típicas de la Argentina.
La influencer optó por la red social TikTok para mostrar el momento en que se sumaba al reto que circula entre los usuarios y que ya había sido replicado por varios creadores de contenido.
En las imágenes se la ve degustando vitel toné dentro de una medialuna, transformando el plato en un peculiar sandwich. "Un montón de creadores lo probaron y no me lo puedo perder", expresó la participante del reality MasterChef Celebrity (Telefe).
"Está muy bien. Voy a llevar un par a la mesa navideña, a mi me gustó mucho. Está muy rica pero yo seguiría eligiendo comer las medialunas por un lado y el vitel toné por el otro", aseguró con humor acerca de su particular menú para la mesa navideña.