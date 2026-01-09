Wanda Nara sorprendió a La Reini en MasterChef Celebrity con un gesto que emocionó a todos

Tras la devolución positiva del jurado sobre el postre, la conductora desapareció por unos minutos del estudio y regresó con una sorpresa en la mano: unos zapatos europeos con tachas y la clásica suela roja, una creación emblemática del diseñador francés Christian Louboutin, símbolo mundial de lujo y elegancia.

Wanda Nara y Sofia La Reini Gonet

Mientras se los entregaba a La Reini, Wanda lanzó con humor: “Ojalá todos los problemas de la vida sean un par de zapatos. Me hubieras llamado, Reini. Te voy a canjear esto y me dejás probar un poco tu tiramisú”.

La escena cerró con una sonrisa cómplice y otra frase de la conductora que descontracturó el clima: “A ella le hace bien eso y a mí un postre. Te quedan hermosos, ¿cómo te sentís ahora?”, generando aplausos y risas en el estudio.

Así, entre nervios, glamour y un gesto solidario que no pasó desapercibido, Wanda Nara volvió a quedarse con una de las escenas más comentadas de la noche, mientras La Reini dejó atrás el mal trago, recuperó la sonrisa y terminó presentando su postre con tacos de lujo incluidos, en un momento que rápidamente empezó a circular fuerte en redes.

La curiosa y especial receta de Sofía Gonet para la Navidad que sorprendió a todos

Sofía Gonet volvió a sorprender desde las redes sociales con un desafío inesperado que generó curiosidad y comentarios entre sus seguidores.

La Reini publicó un video en el que se animó a probar una combinación tan inesperada como llamativa: unir un clásico de las mesas navideñas con una de las comidas más típicas de la Argentina.

La influencer optó por la red social TikTok para mostrar el momento en que se sumaba al reto que circula entre los usuarios y que ya había sido replicado por varios creadores de contenido.

En las imágenes se la ve degustando vitel toné dentro de una medialuna, transformando el plato en un peculiar sandwich. "Un montón de creadores lo probaron y no me lo puedo perder", expresó la participante del reality MasterChef Celebrity (Telefe).

"Está muy bien. Voy a llevar un par a la mesa navideña, a mi me gustó mucho. Está muy rica pero yo seguiría eligiendo comer las medialunas por un lado y el vitel toné por el otro", aseguró con humor acerca de su particular menú para la mesa navideña.



