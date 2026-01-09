A24.com

¿Culpable?

Revelaron qué participante habría iniciado la movida para excluir a Yanina Latorre de MasterChef Celebrity

Después de tanta especulación y de que trascendiera que los participantes de MasterChef Celebrity estaban juntando firmas para que Yanina Latorre no estuviera en el programa, se supo quién fue el que inició la gesta.

9 ene 2026, 00:26
Apenas se confirmó que Yanina Latorre se sumaría a MasterChef Celebrity (Telefe) en reemplazo de Maxi López, comenzaron a circular versiones sobre un fuerte malestar puertas adentro del reality. Según trascendió, la llegada de la panelista no habría sido bien recibida por la mayoría de los participantes y, en ese clima de incomodidad, uno de ellos habría decidido alzar la voz e impulsar una junta de firmas para manifestar su rechazo.

Finalmente, en la emisión del 8 de diciembre, se conoció el nombre de quien habría iniciado la movida y la revelación sorprendió a más de uno. No se trató de ninguna de las figuras con las que Yanina mantiene enfrentamientos públicos —como Wanda Nara, Evangelina Anderson, Susana Rocasalvo o Marixa Balli—, sino del ¡Turco Husaín!

En una conversación que el exfutbolista mantuvo con la empresaria, en la que repasaron el pasado sentimental de la conductora de SQP (América TV), dejaron entrever que habría sido él quien impulsó la movida. El intercambio no pasó desapercibido y alimentó las versiones sobre su rol en la interna del certamen. “¿Por qué no quería que venga si tenías tanta data?”, preguntó Nara. “Porque sale de acá y es un mono con escopeta”, respondió Husaín, en tono de broma, al explicar su temor.

Luego, la conductora se trasladó a la estación de Yanina y le comentó lo hablado anteriormente con el participante: "¿Podes creer que la persona que juntaba firmas era él?"

Sobre el final, la mayor de las Nara volvió a lanzar la pregunta que terminó de encender la polémica: "¿Quién firmó ese libro?". Ante la consulta directa, el exfutbolista respondió sin vueltas: "nadie". Sin embargo, Wanda no dejó pasar el momento y, con ironía, remató: "Yo firmé, pero parece que no alcanzó", dejando flotando la sospecha.

Qué apodo le habrían puesto a Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

Desde que se sumó a MasterChef Celebrity (Telefe), Yanina Latorre logró marcar presencia de inmediato. Más allá de los cruces filosos que protagonizó al aire —especialmente con Wanda Nara—, con el correr de los días empezó a aflorar un clima distinto fuera de cámara, donde el humor, la confianza y las bromas internas comenzaron a ganar terreno entre los participantes. En ese contexto nació un apodo tan inesperado como desopilante.

El episodio se dio durante un almuerzo relajado entre los concursantes, lejos del set y sin la tensión propia de la competencia. El encuentro quedó registrado en un video que Evangelina Anderson compartió en sus redes sociales, donde se ve al grupo distendido, entre risas. En ese clima informal, fue el Chino Leunis quien quedó en el centro tras hacer un comentario que encendió la chispa del chiste.

“Tengo una fruta que trajo Yanina Latorre”, se lo escucha decir, antes de sobreactuar una supuesta reacción adversa: se toma el cuello, exagera el gesto y simula sentirse mal frente al resto. La situación derivó rápidamente en carcajadas y fue Evangelina quien terminó de coronar el momento con una frase que quedó grabada: “¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? ¿Qué te pasa?”, lanzó, provocando la risa generalizada.

La comparación, cargada de humor negro, aludió a Yiya Murano, la tristemente célebre “envenenadora de Monserrat”, condenada en los años 80. El acting exagerado y la salida ingeniosa transformaron la escena en una suerte de sketch improvisado que empezó a circular con fuerza entre los seguidores del reality.

Este costado más relajado contrasta con el arranque de Yanina en el certamen, atravesado por varios momentos picantes. Desde su debut como reemplazo de Maxi López, dejó en claro que no iba a pasar inadvertida. Incluso, cuando se habló de un beneficio heredado de una gala anterior, disparó con ironía: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”, una frase que despertó risas y complicidad entre Wanda y el jurado.

