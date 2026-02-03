A24.com

ANGUSTIA

La dura revelación de Lowrdez Fernández tras el dramático episodio con su ex pareja: "Terapia de..."

La integrante del grupo Bandana Lowrdez Fernández habló después de la elevación a juicio a su ex pareja Leandro García Gómez, quien está detenido desde octubre.

3 feb 2026, 12:45
Leandro García Gómez, ex pareja de Lowrdez Fernández, se encuentra detenido desde fines de octubre del año pasado luego de un amplio operativo policial en su domicilio para dar con la cantante de Bandana ante la denuncia y preocupación por su paradero.

El hombre aún sigue detenido y la Justicia elevó a juicio la causa que se le inició por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, pudiendo recibir una pena máxima de 28 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

En ese contexto, Lowrdez Fernández habló con el ciclo Puro Show (El Trece) y se refirió al avance procesal de la Justicia contra su ex pareja, mostrándose preocupada.

"Hay una cautelar y no puedo hablar del tema. Pero es algo muy triste lo que pasó. Como había contando antes, nosotros nos habíamos revinculado desde un lugar positivo, pero no puedo hablar del tema", comenzó la artista.

Y se mostró dolida por la situación legal que enfrenta García Gómez: "Me cuesta atravesar cómo está él ahora, yo obviamente lo voy a querer muchísimo toda la vida, hemos vivido cosas maravillosas y cosas espantosas también como todas las parejas".

"Desgraciadamente no nos pudimos separar de la manera correcta pero son aprendizajes de la vida y hay mucha gente a la que le pasan cosas mucho peores. Esto lo digo fuera de este tema, incursionando en lo que es la violencia de género, me di cuenta que no soy parte de eso, sino que fueron sucesos en los que me siento parte también, me siento víctima", continuó a flor de piel.

Al ser consultada si realiza terapia tras ese episodio, Lowrdez Fernández reconoció: "Obviamente, estoy haciendo terapia de todos los colores. Me parece que la ayuda psicológica es tan importante como un traumatólogo cuando te quebras una pierna, es así".

Y en cuanto a aquellas diferencias que tuvo con su compañera de Bandana Lissa Vera al hacer público los conflictos que ella tenía con García Gómez, Lowrdez comentó qué fue lo que le molestó.

"Con Lissa tengo una relación de muchos años, hay mucho cariño arriba del escenario. A mi me parece que era evitable hacerlo tan mediático algo que era tan doloroso para mi, pero creo que todo fue a partir del cariño y cada uno hizo lo que pudo, tanto Lissa como mi familia y todos los que me rodeaban. Estoy procesando todo pero con sonrisa", cerró la cantante.

La reconciliación de Lowrdez Fernández y Lissa Vera de Bandana en LAM

Mientras Lowrdez Fernández se encontraba en el piso de LAM (América Tv), quien salió al aire de manera sorpresiva fue Lissa Vera y ambas dejaron en claro el afecto que se tienen y sellaron su reconciliación definitiva.

"Tuvimos nuestra charla, en muchas cosas no estamos de acuerdo, sin embargo creo que nos encontramos gracias a Dios arriba del escenario y nos dimos cuenta que es amor lo que sangra", indicó Lowrdez.

Y destacó sobre su compañera de grupo en Bandana: "Lissa es una guerrera y si no fuera por ella no hubiera quedado, era la Bandana Robocop, me ha ayudado muchísimo en la vida".

Después hizo foco en las diferencias que las alejó en el último tiempo por su relación con Leandro García Gómez: "No creo que fue una pelea sino un desencuentro,. Lissa sintió que tenía que actuar por mí de determinada manera y yo sentí que no. Hicimos lo que pudimos y ella hizo lo mejor que pudo, lo hizo desde el amor como mi vieja".

Tras escucharla atentamente e intercambiar varias palabras amistosas, Lissa Vera comentó: "Lowrdez sabes que te quiero un montón y feliz de que estés bien y como yo te conozco, como yo sabía que siempre fuiste". Y Lowrdez cerró emocionada desde el piso. "Te amo loquita, saludos a la familia".

