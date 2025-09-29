Video grotesco: la pelea que terminó en batalla campal arriba del ring, con un contrincante noqueado

la no pelea

Pero como las reglas eran las de box, "Popó" Freitas comenzó a sacar ventajas. Entonces, Wanderlei Silva utilizó los recursos de la UFC: le aplicó dos cabezazos al campeón. El árbitro primero lo amonestó, luego le quito un punto, pero nada detuvo a Silva en su intento por equilibrar el match. Le aplicó un tercer cabezazo y fue descalificado.

pelea generalizada En el medio de la batahola, el campeón de boxeo recibe un directo a la mandíbula. (Foto: Captura de TV)

Ese fue el "final de la pelea". En realidad, de la pelea que los espectadores fueron a ver. Pero luego vino lo mejor (o lo peor, según como es intérprete). Mientras "Popó" festejaba el triunfo, a los ayudantes de Wanderlei no les gustó nada la decisión del referí. Y subieron al ring para "imponer justicia". Claro, en ese instante, los segundos del campeón salieron en su ayuda. Y fue la pelea de "fondo".

a dormir El hijo de "Popó" Freitas, pese a estar vestido de traje, le dio una trompada monumental al campeón de la UFC y lo dejó nocaut por 4 minutos. (Foto: Captura de TV)

"Una pelea de frac y moñito"

Parecía una lucha de lujo. Poco importó que como era una velada de gala, los ayudantes de los peleadores estaban con un traje, con moñito y todo. Se dieron como en la guerra. Y en este nueva pelea, todo estaba permitido. O mejor dicho, mal momento para que el referí intentara seguir las reglas.

Y como se ve en las imágenes, cobraron todos, absolutamente todos. En medio del desorden, el campeón "Popó" Freitas recibió una trompada que lo tiró al piso cerca de un rincón, pero se levantó en seguida. En cambio, Wanderlei no la pasó bien. En realidad volvió a perder. Y esta vez, por escándalo.

nace un campeón El hijo de "Popó" Freitas lo midió a Wanderlei y le dio un cross de derecha que lo dejó nocaut. Promesa para el boxeo brasileño. (Foto: Captura de TV)

"Nace un campeón"

La exfigura de la UFC se mantenía expectante, mirando - en guardia - desde el centro del ring como se peleaban por todos lados. Hasta que se le ocurrió avanzar para poner - él también - orden a las trompadas. Pero lo vio venir el hijo de "Popó" y tuvo el tiempo suficiente para medirlo bien: le calzó un cross de derecha tremendo.

El pobre Wanderlei, se cayó de espaldas, redondo al piso. Se perdió cuatro minutos del "combate de fondo", porque se la pasó desmayado sobre la lona. Hasta que un colaborador lo asistió. Por piedad, no mostramos su última imagen. Totalmente perdido y con la cara llena de sangre.

Tanto Freitas, como los organizadores, lamentaron todo lo sucedido. Incluso, emitieron un comunicado pidiendo perdón porque ese bochorno va contra el "espíritu del deporte".

rechazo de la pelea generalizada El comunicado avergonzado y pidiendo perdón, de los organizadores del match. (Foto: Captura de TV)

Todo sucedió en San Pablo. Era una noche de "lujo" para un cruce entre el boxeo y la lucha libre de la UFC. Terminó en una batalla campal, en la que uno de los peleadores, perdió por partida doble. Un escándalo.