La tajante aclaración de Santiago del Moro sobre Gran Hermano, Generación Dorada: "No habrá..."

Santiago del Moro puso fin del misterio sobre los famosos en Gran Hermano

Una de las aclaraciones mas tajanates que hizo Del Moro durante el evento de prensa fue la exclusión de figuras conocidas para esta temporada. "No habrá famosos", fue lo primero que dijo.

Pese a las especulaciones que circularon en los últimos meses, el conductor aseguró que no se realizaron convocatorias para un formato de celebridades.

“No hay nada que me moleste más. Lo siento como un insulto al formato. Acá, los que entran, van a jugar”, sentenció el animador al descartar una versión VIP del programa.

Luego explicó que los ingresantes deben tener el deseo genuino de participar en un juego de convivencia extrema y no meramente para realizar actividades artísticas.

“No es Gran Hermano famosos, ni Gran Hermano Vip ni La Casa de los Famosos. Digo esto porque en algún momento se especuló con quién va a entrar. No buscamos famosos. Es más, te cuento entre las muchas intimidades del programa que no se ha llamado a más de 10 o 15 personas para que vengan a una charla o a un posible cásting”, reveló.

Gran Hermano

“No salimos a buscar famosos porque Gran Hermano no es un reality más al que vos vas a cocinar o a bailar, o a hacer algún tipo de estrés y después te volvés a tu casa. La gente que entra a Gran Hermano tiene que tener ganas de jugar este juego. Si no, es imposible”, indicó.

Entre las novedades del reglamento para esta edición destaca la denominada “Placa Planta”. Esta herramienta permitirá a la producción organizar nominaciones especiales en cualquier momento para que el público elimine a quienes no demuestren una actitud activa en la competencia.

Del Moro confirmó que también se mantendrá la “Puerta giratoria”, recurso utilizado con éxito en la edición anterior. “Queremos que en esta competencia, la gente que entre sepa dónde está y que jueguen”, advirtió sobre el nivel de exigencia que se espera de los nuevos residentes.

En cuanto a la infraestructura, la vivienda contará con una pileta de estilo “playero” y una segunda cubierta que se encuentra en su fase final de construcción. Además, se anticiparon cambios en la decoración y funcionalidad de los dormitorios, aunque los detalles finales se mantendrán bajo reserva hasta el estreno que será el lunes 23 de febrero por Telefe.