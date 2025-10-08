A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DURÍSIMO

Se filtró quién sería la primera eliminada de MasterChef Celebrity

A pocos días del estreno de MasterChef Celebrity, se filtró qué participante habría quedado afuera del reality culinario.

8 oct 2025, 00:45
masterchef celebrity
masterchef celebrity

A tan solo una semana del comienzo de la nueva edición de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, ya comenzaron a circular rumores sobre lo que ocurrirá en los primeros episodios del reality culinario que este año tiene a Wanda Nara como conductora.

Según reveló el comunicador Nahuel Saa, conocido en redes como La Criti, ya habría una figura que no logró superar la primera instancia del certamen. A través de su cuenta de X, publicó: “Marixa Balli sería la primera eliminada de Masterchef Celebrity”.

Leé también

La firme respuesta de Damián Betular a Marixa Balli tras el escándalo en MasterChef Celebrity: "Que no llore"

La firme respuesta de Damián Betular a Marixa Balli tras el escándalo en MasterChef Celebrity: Que no llore

El periodista sumó más detalles sobre el estado anímico de la cantante tras su salida: “La Cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación, está muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu”.

Además, agregó una frase que refleja el mal momento que estaría atravesando la ex angelita. “Siente que arriesgó todo yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada”, cerró picante Nahuel.

Cabe recordar que días atrás, Ángel de Brito también había anticipado un episodio de tensión en el programa, al contar que Marixa se había retirado llorando “por algo que le dijo el jurado”.

Todo indica que el arranque de MasterChef Celebrity no estará exento de emociones fuertes. El estreno es el próximo 14 de octubre, con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis como jurados.

nahuel saa

Qué dijo Ángel de Brito del tenso momento que vivió Marixa Balli en MasterChef Celebrity?

La semana pasada arrancaron oficialmente las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), el exitoso reality culinario que este año vuelve con Wanda Nara al frente. Aunque el ciclo recién está dando sus primeros pasos, ya se filtró que hubo un episodio conflictivo entre los participantes.

“El viernes en MasterChef Marixa (Balli) se fue llorando por algo que le dijo el jurado”, reveló Ángel de Brito en sus redes sociales durante el fin de semana, dejando entrever que la tensión se hizo sentir desde el arranque.

Además, el conductor sumó otro dato inesperado: “Y Eugenia Tobal se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia en San Isidro. Fue en su casa practicando. No pasó nada grave”.

Respecto al mal momento que vivió la intérprete de “La Cachaca”, De Brito detalló: “Marixa tuvo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo”, dando a entender que el cruce fue breve pero intenso.

Marixa Balli

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity

Lo más visto