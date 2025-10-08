Se filtró quién sería la primera eliminada de MasterChef Celebrity

Cabe recordar que días atrás, Ángel de Brito también había anticipado un episodio de tensión en el programa, al contar que Marixa se había retirado llorando “por algo que le dijo el jurado”.

Todo indica que el arranque de MasterChef Celebrity no estará exento de emociones fuertes. El estreno es el próximo 14 de octubre, con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis como jurados.

nahuel saa

Qué dijo Ángel de Brito del tenso momento que vivió Marixa Balli en MasterChef Celebrity?

La semana pasada arrancaron oficialmente las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), el exitoso reality culinario que este año vuelve con Wanda Nara al frente. Aunque el ciclo recién está dando sus primeros pasos, ya se filtró que hubo un episodio conflictivo entre los participantes.

“El viernes en MasterChef Marixa (Balli) se fue llorando por algo que le dijo el jurado”, reveló Ángel de Brito en sus redes sociales durante el fin de semana, dejando entrever que la tensión se hizo sentir desde el arranque.

Además, el conductor sumó otro dato inesperado: “Y Eugenia Tobal se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia en San Isidro. Fue en su casa practicando. No pasó nada grave”.

Respecto al mal momento que vivió la intérprete de “La Cachaca”, De Brito detalló: “Marixa tuvo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo”, dando a entender que el cruce fue breve pero intenso.