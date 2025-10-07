El desesperado pedido de Morena Rial a Luis Ventura que él rechazó tajantemente

Cabe recordar que el conductor de Secretos Verdaderos (América TV) contó que recibió una demanda de Jorge Rial porque lo acusó de "usar mediáticamente" a Morena. Además, el periodista había contado que ella le había pedido que no la nombre nunca más en televisión ni tampoco a su hermana, Rocío.

Preocupado y anhelando que finalmente cambie su persona, manifestó: "Espero que, de una vez por todas, recapacite porque es una persona que tiene todo servido en bandeja para ser feliz, pero no se deja ayudar, ese es su gran problema".

Embed

Qué dijo Luis Ventura de Morena Rial

Tras la detención de Morena Rial el 29 de septiembre, Luis Ventura fue inevitablemente consultado sobre esta situación, dado el vínculo que tuvo con la familia, producto de su relación mediática y fuera de los medios con Jorge Rial.

El vínculo entre ambos fue tan cercano que la joven llegó a acercarse a él en busca de contención, sintiendo que encontraba en Ventura un apoyo que quizás no obtenía de su padre. El periodista cumplió con su rol: la acompañó, la defendió y la asistió en todo lo que estuvo a su alcance. Sin embargo, la relación se fracturó cuando Morena quedó embarazada por segunda vez y le confió la noticia a Ventura. Al hacer pública esa información, provocó el enojo inmediato de ella.

Este episodio derivó en un enfrentamiento mediático que terminó en los tribunales. Fue entonces cuando Jorge Rial decidió demandar a Ventura con el objetivo de proteger a sus hijas. El conductor de Secretos Verdaderos (América TV) recordó aquel momento con crudeza: "Él dijo que yo hacía un aprovechamiento psicológico de Morena pero, ¿qué puedo hacer yo si cuando pasaba algo me venían a buscar?", expresó en una entrevista con Mujeres Argentinas.

Aunque actualmente no mantiene contacto con ninguna de las dos, Ventura reconoció que sigue guardando un afecto especial. Por ese mismo cariño, decidió no pronunciarse sobre los problemas personales que enfrenta Morena: "Tanto ella como Rocío, que es mi ahijada, me pidieron que no hablara más de ellas en los medios y las voy a respetar", señaló con firmeza.

Ante la insistencia de los periodistas, el periodista mantuvo su postura: "Me entristece. Es todo lo que voy a decir. No quiero seguir respondiendo. Voy a respetar el deseo de ellos porque en algún momento, sin haber participado de algunas cosas, me tuve que comer una demanda de Jorge Rial porque dijo que estaba haciendo un aprovechamiento psicológico de su hija", recordó.