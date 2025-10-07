Quiénes son semifinalistas de los equipos de Soledad Pastorutti y Miranda! en La Voz Argentina

Finalmente, el veredicto dejó como semifinalistas del team Soledad a Milagros y Violeta, quienes se suman a los talentos ya clasificados de la noche anterior. En tanto, Agustín, Mauricio y Luis fueron los participantes eliminados de ese equipo.

Quiénes quedaron eliminados del equipo de Lali y de Luck Ra en los cuartos de final de La Voz Argentina 2025

El último lunes La Voz Argentina 2025 (Telefe) vivió una velada clave con la actuación de los equipos de Lali Espósito y de Luck Ra en la etapa de cuartos de final. La noche estuvo marcada por momentos de gran emoción y decisiones trascendentales, ya que cada team tuvo que despedirse de dos de sus integrantes.

En el conjunto liderado por la reconocida artista pop, Alan Lez interpretó “Kiss”, de Prince; Jaime Muñoz eligió “Recuérdame”, de la película Coco; Giuliana Piccioni se lució con “Nunca voy a olvidarte”, de Cristian Castro; y Valentino Rossi conmovió al público con “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz.

Por parte del team del cantante de cuarteto, los participantes que se presentaron fueron Federico Mestre con “Tal vez”, de Márama; Nathalie Aponte con “Bang Bang”, de Ariana Grande, Jessie J y Nicki Minaj; Nicolás Behringer con “Honesty”, de Billy Joel; y Thomas Dantas con “Photograph”, de Ed Sheeran.

Luego de recibir las devoluciones y calificaciones por parte de los coaches Lali, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti, cuatro concursantes quedaron fuera de competencia, mientras que los otros cuatro lograron avanzar a la siguiente fase.

Alan, Jaime, Nicolás y Nathalie se convirtieron en los primeros semifinalistas confirmados de esta temporada, y siguen en carrera por alcanzar el máximo galardón del popular reality musical.