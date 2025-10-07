A24.com

Quiénes son semifinalistas de los equipos de Soledad Pastorutti y Miranda! en La Voz Argentina

En una noche cargada de emociones y grandes interpretaciones, La Voz Argentina definió a los semifinalistas de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.

7 oct 2025, 23:52
Este martes el escenario de La Voz Argentina 2025(Telefe) volvió a vibrar con fuerza en una noche cargada de talento y emociones. Los equipos liderados por Miranda! y Soledad Pastorutti se presentaron en los cuartos de final y cuatro participantes tuvieron que despedirse del reality de música.

El team Miranda! abrió la gala con cuatro propuestas muy distintas entre sí: Pablo Cuello cantó el clásico argentino “Mi vieja”, Eugenia Rodríguez se animó con “The Impossible Dream”; Joaquín Martínez interpretó “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta; y Emiliano Villagra presentó “Universo paralelo”.

Tras las devoluciones del jurado, Nico Occhiato anunció que Joaquín y Pablo quedaban afuera de competencia, mientras Eugenia y Emiliano avanzaban a la próxima etapa.

Luego fue el turno del equipo de Soledad, que apostó por una noche de fuerte raíz folklórica. Agustín Carletti y Mauricio Tarantola compartieron una sentida versión de “Zamba del carnaval”; Milagros Gerez Amud deslumbró con su interpretación de la milonga “Baldosa floja”; Violeta Lemo encendió el escenario con “Así no te amará jamás”; y Luis González interpretó “Volverás”, una balada romántica que tocó fibras sensibles.

Finalmente, el veredicto dejó como semifinalistas del team Soledad a Milagros y Violeta, quienes se suman a los talentos ya clasificados de la noche anterior. En tanto, Agustín, Mauricio y Luis fueron los participantes eliminados de ese equipo.

