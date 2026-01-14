Matías Alé registró en vivo el meteotsunami en Mar del Plata y su movilero la pasó mal: el dramático video

Lo cierto es que en cuestión de segundos, todos empezaron a huir de la playa en dirección a la avenida por el avance del agua. Fue entonces que Carna le recriminó en tono de broma a Alé: “Lo estabas viendo, ¿por qué no me avisaste, HDP?”.

Ya fuera del agua, y aunque sin saber a ciencia cierta lo que había ocurrido, Carna graficó el dramático momento que acababa de vivir al deslizar: “Fue un tsunami, ¿eh? De golpe apareció un tsunami, me dijiste ‘metete’ y salió la gente corriendo desesperada”. “Y te mandé yo, Jorgito, ‘mojate’, y de repente se vino un olón”, atinó entonces a responder Alé para salir del paso en pleno aire.

Cómo quedó la casa de Matías Alé tras el incendio de su casa

En la previa de la celebración de Nochebuena, una noticia encendió la alarma en el mundo del espectáculo: Matías Alé debió ser internado de urgencia tras un incendio ocurrido en su vivienda ubicada en Nordelta. El actor fue trasladado a la clínica Las Lomas luego de presentar dificultades respiratorias, ardor intenso y un fuerte dolor en el pecho, síntomas que llevaron a los médicos a sospechar una inhalación de monóxido de carbono producto del siniestro doméstico.

Afortunadamente, con el correr de las horas el cuadro evolucionó favorablemente y el artista, que recientemente pasó por el altar, recibió el alta médica. Ya fuera de peligro, habló con el programa Arriba Argentinos (El Trece) y llevó tranquilidad sobre su estado de salud, aunque se mostró visiblemente agotado por el estrés vivido. “Ya todos están al tanto de lo que sucedió. Fue un accidente doméstico”, expresó de entrada, intentando bajarle el tono al episodio que generó preocupación entre sus seguidores.

Según detalló el propio Alé, el foco del incendio se originó en una hornalla eléctrica de una cocina que casi no utilizan en el día a día. De manera accidental, apoyaron sobre ella una caja con regalos. “Apoyamos una caja que nos habían regalado, los famosos pan dulces de Plaza Mayor, y pasó lo que pasó. No estaba previsto”, relató con pesar, al reconstruir los minutos previos al incidente. En ese momento, él se encontraba en el baño, mientras que su esposa Marina había salido brevemente a realizar un trámite.

El actor contó que fue su mascota quien terminó siendo clave para advertir que algo no estaba bien. Al salir del baño, notó que el ambiente estaba cubierto de humo. “Cuando salí, en la habitación del piso de arriba había mucho humo. Estaba nuestro perrito dando vueltas y por suerte también nos avisaron”, explicó, dejando en claro que la rápida reacción evitó que la situación fuera aún más grave.

Sin perder tiempo, bajó a la planta baja y se encontró con un panorama complicado. “Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad”, recordó, describiendo el momento de mayor tensión dentro de la vivienda.

Como consecuencia directa de la exposición al humo, Matías terminó inhalando monóxido de carbono, lo que afectó su sistema respiratorio y su voz. “Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado”, explicó con honestidad. Ya en su casa y rodeado de los suyos, el actor atraviesa ahora la recuperación, agradecido de que todo haya quedado en un gran susto en una fecha tan especial.