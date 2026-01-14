Pablito Lescano, como nunca lo viste: el video junto a su pareja en Mar del Plata
Lejos de los escenarios y en modo relax total, Primicias Ya accedió a imágenes exclusivas que muestran a Pablito Lescano disfrutando de una escapada en Mar del Plata junto a su pareja en una faceta descontracturada que sorprendió a sus seguidores.
14 ene 2026, 14:00
Pablito Lescano, como nunca lo viste las fotos junto a su pareja en Mar del Plata
Lejos de los escenarios y en modo relax total, Primicias Ya accedió a imágenes exclusivas que muestran a Pablito Lescano disfrutando de una escapada en Mar del Plata junto a su pareja, Cecilia Calafell, en una faceta íntima y descontracturada que sorprendió a sus seguidores.
Lejos del vértigo de los recitales y los estudios de grabación, Pablito Lescano se tomó unos días para bajar revoluciones y cambiar de escenario. El líder de Damas Gratis fue visto en Mar del Plata compartiendo una escapada de verano junto a su pareja, Cecilia Calafell, en una postal que lo muestra en una versión más relajada y cotidiana.
El músico se encuentra en la Costa Atlántica combinando compromisos laborales con momentos de descanso. En ese contexto, eligió uno de los balnearios más concurridos de Punta Mogotes, el Ibiza 13, donde pasó parte de la jornada disfrutando del aire libre, el sol y la tranquilidad del entorno.
Las imágenes y el video, a los que accedió en exclusiva Primicias Ya, captaron una escena simple pero muy comentada: Lescano y Cecilia se retiraron del parador en bicicleta, distendidos, sin protocolos ni poses, reflejando una complicidad natural que no pasó desapercibida entre quienes los reconocieron.
La secuencia destaca el perfil bajo del artista y la cercanía que mantiene con la gente, incluso cuando está fuera de los escenarios. No es la primera vez que Pablito Lescano se muestra cómodo en situaciones lejos del show, algo que forma parte de su identidad pública.
Mar del Plata, una vez más, se consolida como uno de los destinos preferidos por figuras del espectáculo para combinar trabajo, descanso y exposición medida durante la temporada de verano, funcionando como un punto de encuentro entre artistas y público.
Embed
Por qué Pablo Lescano abandonó MasterChef Celebrity
La salida de Pablito Lescano de MasterChef Celebrity sorprendió a todos durante la primera gala de eliminación, que se emitió el domingo 19 de octubre del 2025 por Telefe. Aunque el músico había sido uno de los participantes salvados por el jurado —junto a Susana Roccasalvo, Julia Calvo y Andy Chango—, tomó la palabra apenas terminó el festejo para hacer un anuncio inesperado.
“No me voy a andar emocionando ni nada, pero decirle que son unos compañeros excelentes, que la pasé genial, pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef”, expresó el referente de la cumbia, dejando atónitos a sus compañeros y al público. La decisión no estuvo vinculada al rendimiento culinario ni a una devolución negativa del jurado, sino a una cuestión personal y laboral.
Lescano explicó los motivos con sinceridad: “Tengo muchos compromisos con la música, y yo me mandé, igual dije, si total no sé si voy a seguir o no”, reconoció, y sumó una autocrítica al admitir: “Por ahí no tomé dimensión de lo que es este torneo de cocina”. El ritmo de grabaciones y la exigencia del certamen terminaron siendo incompatibles con su agenda artística.
Antes de despedirse, el músico se mostró visiblemente emocionado y dejó un mensaje cargado de afecto: “Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es la clase de personas que tenemos acá, muchas gracias, chicos. Estoy triste más que nada por la conexión que hubo entre mis compañeros. La pasé genial, me gustó mucho cocinar, fue como cocinar en casa para Marita”. Así, su salida quedó marcada más por el costado humano que por la competencia en sí.