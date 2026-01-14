Pablito Lescano, como nunca lo viste: el video junto a su pareja en Mar del Plata

La secuencia destaca el perfil bajo del artista y la cercanía que mantiene con la gente, incluso cuando está fuera de los escenarios. No es la primera vez que Pablito Lescano se muestra cómodo en situaciones lejos del show, algo que forma parte de su identidad pública.

Mar del Plata, una vez más, se consolida como uno de los destinos preferidos por figuras del espectáculo para combinar trabajo, descanso y exposición medida durante la temporada de verano, funcionando como un punto de encuentro entre artistas y público.

Por qué Pablo Lescano abandonó MasterChef Celebrity

La salida de Pablito Lescano de MasterChef Celebrity sorprendió a todos durante la primera gala de eliminación, que se emitió el domingo 19 de octubre del 2025 por Telefe. Aunque el músico había sido uno de los participantes salvados por el jurado —junto a Susana Roccasalvo, Julia Calvo y Andy Chango—, tomó la palabra apenas terminó el festejo para hacer un anuncio inesperado.

“No me voy a andar emocionando ni nada, pero decirle que son unos compañeros excelentes, que la pasé genial, pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef”, expresó el referente de la cumbia, dejando atónitos a sus compañeros y al público. La decisión no estuvo vinculada al rendimiento culinario ni a una devolución negativa del jurado, sino a una cuestión personal y laboral.

Lescano explicó los motivos con sinceridad: “Tengo muchos compromisos con la música, y yo me mandé, igual dije, si total no sé si voy a seguir o no”, reconoció, y sumó una autocrítica al admitir: “Por ahí no tomé dimensión de lo que es este torneo de cocina”. El ritmo de grabaciones y la exigencia del certamen terminaron siendo incompatibles con su agenda artística.

Antes de despedirse, el músico se mostró visiblemente emocionado y dejó un mensaje cargado de afecto: “Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es la clase de personas que tenemos acá, muchas gracias, chicos. Estoy triste más que nada por la conexión que hubo entre mis compañeros. La pasé genial, me gustó mucho cocinar, fue como cocinar en casa para Marita”. Así, su salida quedó marcada más por el costado humano que por la competencia en sí.