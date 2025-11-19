Yanina Latorre lanzó la revelación más picante sobre la China Suárez: alguien de su entorno dijo basta

Además, Latorre comparó la situación con la del futbolista: "Como Icardi con las abogadas no le da bola. Así que Agustín Rodríguez está a punto de renunciar las negociaciones de la vida privada de la China, pues se pudrió de la China".

El comentario dejó al descubierto una interna inesperada y sumó un nuevo capítulo a las polémicas que rodean a la actriz.

¿Qué mentira de la China Suárez reveló Wanda Nara en torno a su encuentro con Mauro Icardi en París?

Tras varios días en los que la China Suárez acaparó la atención mediática con su versión del Wandagate, Wanda Nara decidió responder y, fiel a su estilo, exhibió pruebas que demuestran que en aquel momento no estaba separada de Mauro Icardi, tal como afirmó recientemente la ex Casi Ángeles.

Harta de las declaraciones tanto de Suárez como del delantero del Galatasaray, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) recurrió a una estrategia inesperada: volvió a hacer visibles en su cuenta de Instagram varios posteos que había ocultado después de su ruptura definitiva, ocurrida hace un año.

De esa manera, la mayor de las hermanas Nara dejó claro que entre fines de 2021 y gran parte de 2022 continuaba mostrando públicamente su relación con Icardi y sus hijas, reflejando una imagen de familia unida y feliz. Las publicaciones incluían desde momentos cotidianos hasta viajes y celebraciones compartidas.

Al revisar el feed de su perfil oficial, aparecen imágenes de junio de 2021 durante unas vacaciones en África, en un safari romántico. "Mi lugar en el mundo, donde este el @mauroicardi", escribió la empresaria junto al padre de sus dos hijas. También figura un posteo del 14 de noviembre de ese mismo año —ya superado el Wandagate de octubre— donde se los ve abrazados tras una escapada romántica a Dubái. “Después de 4 días inolvidables, volvemos a casa... Nos esperan las 5 personitas más importantes de nuestras vidas”, compartió en aquel entonces.

Es importante destacar que esas publicaciones, al igual que las del año siguiente, generaron una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes no dudaron en apoyarla con comentarios directos y sin filtro. “¿Separados dónde?”, “Wanda debería escribir un manual para humillar Tatianas”, “Sos lo más Badbitch”, “Besito a todas las Tatis”, “Wan tenía razón”, “En el 2021 empezó todo, estaba separado. Yo viendo fotos del 2021 y se les veía muy bien”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la sección de comentarios.

IG Wanda Nara - 4 de junio de 2021