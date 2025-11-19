Flor Jazmín Peña reveló la gran desilusión de su vida que le dejó una enorme lección

Con el paso del tiempo, comprendió la dimensión del error y lo que ese momento le enseñó. Incluso recordó el comentario de su jefe, quien le dijo que podría haberla reemplazado de haber sabido de la importancia del trabajo. Pero fue su madre quien le dio la reflexión más profunda. “Creo que tenés que empezar a priorizar menos el dinero y empezar a usar tal vez tus ahorros porque me iba pagando mis clases”, le dijo, una frase que Flor atesora como una guía para su crecimiento.

Aquella desilusión, reconoció, la ayudó a replantear sus prioridades y a entender que, en el camino artístico, las oportunidades no siempre vuelven. Para Flor Jazmín, esa experiencia se convirtió en una lección de vida que hoy comparte con la misma honestidad con la que la vivió.

¿Flor Jazmín Peña explotó contra su ex, Agustín Franzoni?

Agustín Franzoni quedó en el centro de la polémica tras admitir que conservaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña, correspondientes a la época en la que ambos mantenían una relación.

El episodio ocurrió durante un juego en el stream de Rumis, donde Franzoni, recientemente mencionado como posible tercero en discordia en la relación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, se excedió con sus declaraciones. Al día siguiente intentó dar explicaciones, pero lo dicho ya había generado un fuerte repudio, y como suele suceder, las primeras palabras son las que más pesan.

"Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Tengo que borrar los videitos que tengo? ¿Cómo se van a borrar? En un par de días salen fortuna", había dicho el joven.

En LAM (América TV), Flor Jazmín Peña habló de los dichos de su ex y confirmó que lo lleva a la Justicia. "Me da una vergüenza total... No puedo creer lo que dice, tampoco puedo creer cómo nadie le frenó el carro... y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo como para que quede aún más claro de quién habla. Además, quienes lo acompañan se cag... de la risa, inclusive las mujeres de la mesa", expresó.

"Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo. Y me da vergüenza que les llegue a mis viejos. Es algo que sucedió en completa intimidad y ahora tengo que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire. Lo siento como una amenaza. Está diciendo al aire que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera", agregó.

Flor remarcó que está dispuesta a llevar a su ex a tribunales. "Lo que dijo cruza cualquier tipo de límite. No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia", enfatizó.

"Yo hasta ayer hablaba bien de él porque entendía que lo que decía tenía que ver con un enojo, con un dolor, pero ya pasaron dos años y tampoco es que le fui infiel con Nico. Siempre mantuvimos mucha honestidad, pero se ve que cambió. Por eso también estoy en shock y no me puedo quedar con los brazos cruzados", cerró.