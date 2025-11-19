A un año y cinco meses de la desaparición de Loan Peña, sus padres volvieron a pedir públicamente que la Justicia no detenga la búsqueda y que la causa siga activa. “Yo siento que Loan está vivo”, expresó su mamá, María Noguera, frente a los medios.
Ante la Cámara de Casación, solicitaron que la causa siga en el fuero federal y no sea archivada. Aseguraron que mantienen la fe en que su hijo está con vida y cuestionaron que los imputados sigan en silencio.
Los padres de Loan pidieron que la investigación no se cierre y apoyan los nuevos rastrillajes.
Los padres de Loan viajaron a Buenos Aires para participar de una audiencia en la Cámara de Casación Penal, donde se analiza si el expediente debe continuar abierto o si algunos tramos podrían cerrarse por “caducidad de la prueba”.
Acompañados por sus abogados, explicaron que el objetivo es evitar que se cierre la investigación pese a que la causa ya fue elevada a juicio. La abogada María Belén Ruso Cornara fue contundente: “Es un delito permanente y Loan todavía no aparece. La investigación debe continuar”.
Además, la querella rechazó el pedido de algunos imputados que buscan llevar el caso nuevamente a la justicia provincial: “En la provincia se perdió tiempo y pruebas. La investigación empezó a avanzar recién cuando intervino la justicia federal”. La Cámara de Casación tiene ahora cinco días para resolver el planteo.
Mientras los padres piden que la causa no se cierre, en Corrientes avanza un operativo sin precedentes: la búsqueda en cuatro lagunas del predio perteneciente a Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los detenidos.
La jueza federal Cristina Pozzer Penso ordenó un despliegue que incluye:
Los trabajos empezaron en una laguna de difícil acceso y podrían extenderse más de 20 días, dependiendo del clima. Luego continuarán en los otros tres puntos marcados por análisis previos y testimonios claves.
Para la querella, estas medidas eran imprescindibles: “Hace meses sostenemos que en estas lagunas podría haber algo. Desde abril insistimos en que se investiguen”.
La mamá de Loan también valoró el operativo: “Ahora se está haciendo como corresponde: con buzos, con drones, con cuadrillaje. Antes esto no se había hecho nunca”.
El papá de Loan, José Peña, recordó cómo fue ese encuentro familiar que terminó en tragedia: “Él estaba entusiasmado con ir a ver a su abuela. Fue la primera vez que fuimos a caballo los dos solos”.
Contó que desconocía que habría más invitados en la casa de Catalina y que ese almuerzo sería la última vez que vería a su hijo.
Loan fue visto por última vez a las 13.52. Según la hipótesis principal: