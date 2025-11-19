Los padres de Loan pidieron que la investigación no se cierre y apoyan los nuevos rastrillajes. 

loan.jpeg Ante la Cámara de Casación, solicitaron que la causa siga en el fuero federal.

Los nuevos rastrillajes: cuatro lagunas bajo investigación

Mientras los padres piden que la causa no se cierre, en Corrientes avanza un operativo sin precedentes: la búsqueda en cuatro lagunas del predio perteneciente a Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los detenidos.

La jueza federal Cristina Pozzer Penso ordenó un despliegue que incluye:

buzos especializados,

drones,

brigadas de Trata de Personas,

personal de la PFA, Prefectura y la Policía de Corrientes,

SENASA,

Defensa Civil,

Bomberos.

Los trabajos empezaron en una laguna de difícil acceso y podrían extenderse más de 20 días, dependiendo del clima. Luego continuarán en los otros tres puntos marcados por análisis previos y testimonios claves.

Para la querella, estas medidas eran imprescindibles: “Hace meses sostenemos que en estas lagunas podría haber algo. Desde abril insistimos en que se investiguen”.

La mamá de Loan también valoró el operativo: “Ahora se está haciendo como corresponde: con buzos, con drones, con cuadrillaje. Antes esto no se había hecho nunca”.

loan (1) El papá de Loan, José Peña, recordó cómo fue ese encuentro familiar.

El último día de Loan: el almuerzo, la excusa y la desaparición

El papá de Loan, José Peña, recordó cómo fue ese encuentro familiar que terminó en tragedia: “Él estaba entusiasmado con ir a ver a su abuela. Fue la primera vez que fuimos a caballo los dos solos”.

Contó que desconocía que habría más invitados en la casa de Catalina y que ese almuerzo sería la última vez que vería a su hijo.

Loan fue visto por última vez a las 13.52. Según la hipótesis principal: