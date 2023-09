Tiene 3 años y necesita dos prótesis para poder caminar: la conmovedora historia de Liz

Ella se dedica a cuidar a su familia, y su marido, el papá de Liz, hace changas para poder llegar a fin de mes. Alquilan una vivienda en Bernal, y tres veces por semana se movilizan al Hospital Gutiérrez para que la niña realice sus controles.

"Liz está en tratamiento de hematología y traumatología. En este momento le piden unas prótesis para las rodillas, y nosotros no podemos comprar. Cuestan más de un millón y medio de pesos", relata Carmen y suma que desde el instituto de salud le recomendaron "que pida al municipio de mi comunidad ayuda, pero lo cierto es que me han dado muchas vueltas en el asunto, y voy de un lado a otro sin respuesta. Fui al banco de prótesis y a muchos lugares más, pero nadie me da una solución".

liz.jpg

Sin el carnet de discapacidad tramitado, la cosa se complica más para esta familia que solo busca el bienestar de Liz, "una niña feliz, alegre y con todo por delante, pero que por estos días no puede ni gatear por el dolor que tiene en sus rodillitas. Ella necesita las prótesis urgente. Ya ni intenta caminar porque le duelen mucho sus piernas", se lamenta Carmen.

En ese marco, la comunidad de Quilmes decidió tenderle una mano, más precisamente Carmen Núñez, titular del comedor Nueva Esperanza, quien organizó un festival solidario para recaudar los fondos que le podrían cambiar la vida a Liz. Allí se reunieron talentosos músicos locales, y las donaciones y fondos recaudados se destinarán a la operación de Liz.

Sin embargo aún queda mucho por hacer ya que la familia no logró acceder a las prótesis, y el pedido se extiende a toda la sociedad para que con su granito de arena, por más pequeño que sea, colabore en la vida de esta niña.

La cuenta bancaria donde se reciben donaciones es 0140045803517555550605.