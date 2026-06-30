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Protesta por despidos

Trabajadores de Fate y Georgalos realizan un corte total en la Panamericana en medio del conflicto laboral

La protesta bloqueó ambos sentidos de circulación a la altura de Uruguay y provocó importantes demoras en uno de los principales accesos al conurbano. Los manifestantes reclaman la reincorporación de trabajadores despedidos, el fin del "lock out" en Fate y la preservación de los puestos de trabajo.

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La protesta bloqueó ambos sentidos de circulación a la altura de Uruguay y provocó importantes demoras en uno de los principales accesos al conurbano. (Foto: captura de pantalla)

La protesta bloqueó ambos sentidos de circulación a la altura de Uruguay y provocó importantes demoras en uno de los principales accesos al conurbano. (Foto: captura de pantalla)

Trabajadores de Fate y Georgalos protagonizaron esta tarde un corte sobre la Panamericana a la altura de la calle Uruguay, una medida que afectó completamente la circulación en ambos sentidos y generó importantes complicaciones de tránsito en el acceso a Tigre.

Leé también Trabajadores de Fate cortaron la Panamericana por el cierre de la fábrica
Trabajadores de Fate cortan la Panamericana por el cierre de la fábrica. (Foto: captura de video)

La protesta reunió además a representantes de Suteba Tigre, la Coordinadora contra los Desalojos, organizaciones sociales, gremiales y familiares de los trabajadores involucrados en los conflictos laborales.

Durante varias horas, los manifestantes bloquearon los carriles en dirección a la provincia de Buenos Aires y hacia la Ciudad de Buenos Aires, lo que provocó extensas demoras y filas de vehículos que superaron el kilómetro de extensión.

Los motivos del reclamo

Los reclamos estuvieron centrados en los despidos registrados en distintas empresas, la reincorporación de trabajadores desvinculados y la defensa de las fuentes laborales. En el caso de Fate, los manifestantes exigieron además el levantamiento del "lock out" y la reapertura de la planta.

La jornada comenzó con una concentración frente a la fábrica de Fate, desde donde partió una caravana integrada por trabajadores, familiares y organizaciones. Luego se dirigieron hacia Panamericana y Uruguay, donde se desarrolló la principal medida de fuerza.

Los participantes también denunciaron una ofensiva judicial contra el acampe que mantienen desde hace semanas frente a la planta de Fate y cuestionaron las acciones impulsadas por la empresa en el marco del conflicto.

Ante el corte, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegaron un operativo en la zona para desviar vehículos y restablecer la circulación. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, se logró liberar parcialmente un carril en sentido hacia la provincia, aunque continuaban las complicaciones para el tránsito.

Comisión Nacional de Energía Atómica

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió ocupar el edificio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en rechazo a despidos y en reclamo por la continuidad de los puestos de trabajo en ese organismo.

La protesta en la Panamericana formó parte de una jornada de reclamos laborales impulsada por distintos sectores sindicales y organizaciones que exigen medidas para frenar los despidos y garantizar la estabilidad de los trabajadores afectados.

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