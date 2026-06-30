Trabajadores de Fate y Georgalos realizan un corte total en la Panamericana en medio del conflicto laboral

La jornada comenzó con una concentración frente a la fábrica de Fate, desde donde partió una caravana integrada por trabajadores, familiares y organizaciones. Luego se dirigieron hacia Panamericana y Uruguay, donde se desarrolló la principal medida de fuerza.

Los participantes también denunciaron una ofensiva judicial contra el acampe que mantienen desde hace semanas frente a la planta de Fate y cuestionaron las acciones impulsadas por la empresa en el marco del conflicto.

Ante el corte, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegaron un operativo en la zona para desviar vehículos y restablecer la circulación. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, se logró liberar parcialmente un carril en sentido hacia la provincia, aunque continuaban las complicaciones para el tránsito.

Comisión Nacional de Energía Atómica

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió ocupar el edificio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en rechazo a despidos y en reclamo por la continuidad de los puestos de trabajo en ese organismo.

La protesta en la Panamericana formó parte de una jornada de reclamos laborales impulsada por distintos sectores sindicales y organizaciones que exigen medidas para frenar los despidos y garantizar la estabilidad de los trabajadores afectados.