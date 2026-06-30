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Feroz exabrupto de Danelik contra Catalina Gorostidi tras asegurar que estuvo con Brian Sarmiento

Danelik estalló de furia contra Catalina Gorostidi luego de que la ex Gran Hermano asegurara que Brian Sarmiento le había sido infiel con ella.

30 jun 2026, 21:31
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Feroz exabrupto de Danelik contra Catalina Gorostidi tras asegurar que estuvo con Brian Sarmiento

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Feroz exabrupto de Danelik contra Catalina Gorostidi tras asegurar que estuvo con Brian Sarmiento

Luego de que Catalina Gorostidi revelara que habría tenido algunos encuentros con Brian Sarmiento mientras él comenzaba su relación con Danelik, la polémica volvió a instalarse alrededor de la pareja que nació recientemente en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Según contó la exparticipante en All Access (Streams Telefe), esos encuentros habrían ocurrido mientras Danelik todavía se encontraba dentro de la casa más famosa del país. En broma o no, esto le llegó rápidamente a la pareja del exfutbolista y a través de un extenso descargo en X explotó de bronca contra ella.

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Definitivamente tengo algo que hace que se obsesionen conmigo, para bien o para mal... Debe ser mi indiferencia, mi energía, mi brillo o la forma tan bonita que tengo de hacer todo lo que hago y, encima, que me salga perfecto. Nada que decir, gente: estoy enfocada en mi vida y mi futuro. Atte. Danelik Star, escribió en su cuenta de X, en medio de la repercusión que generaron las declaraciones de Catalina.

Y siguió su relato de enojo: “ Le diría felicidades porque logró que se hable de ella por nombrar a Danelik, pero lo único que logra es que la odien más, por su papel lamentable. Listo, se acabó”.

Mientras tanto, volvió a dejar en claro su apoyo hacia Brian y reafirmó sus sentimientos por el exfutbolista con una contundente muestra de cariño: Brian Sarmiento, te amo mi amor.

Qué había dicho Catalina Gorostidi

Lo que parecía ser una de las historias de amor más sólidas surgidas en Gran Hermano quedó envuelto en una inesperada controversia. A pocas semanas de haber oficializado su relación fuera de la casa e iniciar la convivencia, Brian Sarmiento y Danelik volvieron a quedar en el centro de la escena por una explosiva confesión de Catalina Gorostidi.

Mientras la pareja se mostraba disfrutando de esta nueva etapa lejos de las cámaras del reality, comenzaron a surgir versiones que pusieron en duda el comienzo del romance. Fue entonces cuando Catalina decidió romper el silencio en All Access (Streams Telefe) y compartir una experiencia personal que sorprendió tanto al panel como a los seguidores del programa.

Yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa. A mí me dijo que no estaba con Danelik, aseguró durante la transmisión, mientras respondía las preguntas de los presentes y sostenía su versión de los hechos.

Lejos de dar marcha atrás, Catalina amplió su relato con una nueva revelación: Cuando Brian salió de la casa yo estuve con él, pero me dijo que no estaba con Danelik. Bueno, ¿qué querés? Cuando ella vino acá le tuve que mentir, boludo. Hoy estoy de mal humor, perdón.

Sus declaraciones provocaron un clima de absoluta sorpresa en el estudio. Tucu López y el resto del equipo no ocultaron su desconcierto ante la confesión y, de hecho, el conductor le preguntó en varias oportunidades si hablaba en serio o si todo formaba parte de una broma, dada la magnitud de lo que acababa de revelar.

     

 

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