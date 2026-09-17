Nora Colosimo contó qué les hace la China Suárez a sus nietas y lanzó una alarmante frase: "Están enfermas"

Y siguió, enojada con el accionar de ambos: "El papá quiere verlas y se va a tomar sol. Si están enfermas, estás con ellas, no las dejás encerradas y te vas a la pileta. Es una provocación de ella. Innecesario. Justo en el día que Wanda está con el programa. Es una provocadora".

En medio de sus críticas, Nora también cuestionó el rol de la China en relación con la educación de las niñas y puso el foco en la escolarización de sus hijos con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. En ese sentido, lanzó una pregunta dirigida directamente a la actriz: “Si es tan buena madre, ¿por qué no se preocupa por escolarizar a sus hijas o está esperando que su pareja les pague el colegio?”.

Además, aseguró que este tipo de situaciones terminan afectando a las propias menores y destacó que su hija habría permitido que permanecieran con su padre para que pudieran compartir tiempo con él. “ Estas cosas no las ponen bien a ellas. Wanda fue generosa porque les dijo que se quedaran con el papá para disfrutarse ”, sostuvo.

“El otro día me lo encontré, se ve que venían detrás mío en el auto. Una de mis nietas me dijo: 'Si lo veo, lo abrazo'”, relató.

Qué había dicho la China Suárez a sus haters

El calor comenzó a hacerse sentir y la China Suárez aprovechó para darle la bienvenida a la temporada de bikinis con una serie de fotos que no pasaron desapercibidas. Desde la “casa de los sueños”, la actriz compartió distintas postales de su día a día y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Una de las imágenes la mostró frente a un imponente espejo de marco dorado, luciendo una bikini negra y un piercing en el ombligo. Detrás suyo se podía ver parte del paisaje de la mansión, con las puertas abiertas hacia el exterior, el lago y las palmeras que aportaron el escenario perfecto para la postal.

La publicación no tardó en generar comentarios de todo tipo. Algunos usuarios cuestionaron que compartiera ese tipo de contenido y la actriz decidió responder directamente a quienes la criticaron, con un mensaje contundente y desafiante: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten”.

Pero la China no se quedó ahí y volvió a utilizar sus redes para dejar en claro que las fotos de este estilo recién comienzan. Sin bajar el tono de su respuesta, cerró con una frase que anticipa más contenido durante los próximos meses: “ No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día ”.