La reacción de Axel cuando le preguntaron por la denuncia de su exvestuarista

"Con el tema de la denuncia de Griselda, ¿cómo estás con eso?", siguió el periodista, pero ahí no recibió respuesta y el cantante continuó caminando sin contestar.

Cómo fue la acusación de una exvestuarista contra Axel

Una denuncia fuerte salió a la luz en LAM (América TV), donde Griselda, exvestuarista de Axel, relató detalles de la relación laboral que mantuvo por más de diez años con el cantante y expuso una situación que, según aseguró, la hizo sentir profundamente incómoda.

La especialista en imagen corporativa y personal, que asesora a figuras del ámbito público y privado, habló sin filtro sobre el vínculo que mantuvo con el artista y explicó cómo, con el paso del tiempo, esa relación profesional terminó quebrándose.

"He trabajado con él y he tenido una relación muy linda, de muchos años, de más de diez años de conocerlo y en el último momento, bueno, fue una relación laboral. Siempre fue una relación directa. La realidad es que las que somos vestuaristas, los que trabajamos en imagen, no descansa nunca", contó Griselda.

Según relató, durante 2024 siguió trabajando con Axel de manera habitual, entregándole vestuario semana tras semana. En medio de esa dinámica, explicó que el cantante atravesaba un divorcio y que, por la confianza que existía, comenzó a compartir con ella aspectos íntimos de su vida personal.

Con el correr de los meses, la relación laboral se complicó. Griselda aseguró que había prendas sin devolver y que existía una suma de dinero importante involucrada. "Hasta que sí me pasó, que es cuando yo decido, no solo, que no me devolvía las cosas y había mucha plata en juego, eran más o menos año 2024, 13, 14 millones de pesos. Y hoy, en 2026, sería más o menos 40 y pico millones de pesos", reveló.

Pero, según su testimonio, el conflicto no se limitó a lo económico. La exvestuarista contó que durante una de las últimas pruebas de vestuario que realizaron a solas ocurrió un episodio que marcó un antes y un después en el vínculo.

"En la última prueba de vestuario en la que estuvimos solos, la anteúltima, porque al otro día a las horas tuve que entregar a un vestuario y por suerte había gente, hubo algo que me incomodó y que me hizo salir de esa idealización que yo tenía de tantos años, de decir: 'Che, este tipo es correcto, es Celebra la vida, porque claro, cantó con el Papa'. O sea, me mandaba mensajes: 'Qué lindo, felicitaciones, fuiste mamá, qué linda que estás'. Y yo todo esto lo veía como algo más que te puede pasar con alguien que está laburando en tu ambiente. O sea, la típica de tener redes y que te manden un mensaje. Pero fue más allá, me sentí muy incómoda, dudé en contarlo. Una situación muy incómoda, muy incómoda y que traspasó los límites de mi persona y decidí no estar en contacto más de forma así de entregarle más vestuario", expresó.

A partir de ese episodio, Griselda decidió tomar distancia y comenzó a reclamar formalmente el dinero y las prendas pendientes. Para eso, explicó que se comunicó por escrito con el equipo del cantante. "Luego, yo le empiezo a reclamar por escrito, les mando mail a su equipo, le digo: 'Esto es lo que se debe, te voy pasando, no sé qué, y necesito reunirme con ustedes para hablar, no quiero seguir más'. 'Ay, bueno, pero me avisás al último momento, que tenemos el rodaje la semana que viene', me responden. Y de la nada, un día, entre medio de todo eso, en un contexto, no quiero pensar mal, me manda un video que se llamaba El poder de los abrazos en YouTube. Y digo: '¿Qué tiene que ver?'", contó.

Durante la entrevista, el cronista Fede Flowers quiso saber si había recibido algún pago. "¿Llegó a pagarte algo o absolutamente nada?", preguntó. "Nada, nada. Me hacía alusión a temas personales míos y me dio que me estaba amedrentando", respondió. "Yo decidí bloquearlo, pero antes de eso sucedió que me mandó un mensaje muy poco cómodo y yo le dije: 'Bueno, lo paso a mi estudio de abogados', junio del 2025", agregó.

Finalmente, la exvestuarista reflexionó sobre el cantante y aseguró que, desde su mirada, Axel necesitaría ayuda y acompañamiento de su entorno.

"Yo te puedo decir lo que yo veo. Es una persona que necesita ayuda, que es una persona que quizás, por lo que él ha contado en su momento, tuvo una historia familiar muy terrible y eso lo llevó a hacer las cosas que hace. Que hoy, el telepasillo que a mí me llega, hoy yo lo confirmo. Y creo que si tiene personas, amigos que lo quieren, un mánager, creo que lo tienen que acompañar, asesorar y con terapias muy fuertes porque me preocupa que tenga gente alrededor y que trabaje sobre todo con mujeres y que haya niños alrededor", expresó.

En ese sentido, Griselda explicó por qué decidió hacer pública su experiencia y dejó un pedido contundente para quienes rodean al cantante. "No quiero que les pase lo mismo que a mí me pasó ese día en el hotel. No me coparía. Entonces, hoy yo pido que si hay alguien del otro lado que lo quiere de verdad, que le diga: 'Amigo, correte y te vamos a ayudar a salir adelante'. O sea, todos podemos arrancar de cero. Y también todos podemos pedir perdón. Yo todavía estoy esperando unas disculpas de Axel", cerró.