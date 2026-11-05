Tragedia familiar: una camioneta chocó contra un camión y murieron un hombre y un nene de ocho años

La violencia del impacto provocó que dos ocupantes de la camioneta murieran en el lugar, antes de que pudieran recibir asistencia hospitalaria. Las víctimas fatales fueron identificadas inicialmente como un hombre adulto y un niño de 8 años, pero hasta el momento, en la información disponible no trascendieron sus identidades.

Murieron un hombre y su hijo de 8 años en la Ruta 3: viajaban por la ruta, chocaron contra un camión y se desató la tragedia. (Foto: Redes Sociales)

Los otros familiares que viajaban en la camioneta resultaron heridos y fueron asistidos por los equipos de emergencia que acudieron al lugar. También se dispuso el traslado del camionero al hospital municipal, aunque no se precisó la gravedad de sus lesiones.

Quiénes eran las víctimas del choque en Benito Juárez

De acuerdo con los primeros datos aportados por fuentes policiales, la familia que viajaba en la camioneta residiría en Adolfo Gonzales Chaves. El grupo se desplazaba por la Ruta 3 cuando se produjo la colisión con el transporte de cargas.

Como consecuencia del choque, un hombre y un menor de 8 años perdieron la vida, mientras que los demás ocupantes fueron derivados para recibir atención médica.

Por el momento, no se informó oficialmente la cantidad total de personas que viajaban en la camioneta ni el estado de salud actualizado de los sobrevivientes. La investigación deberá determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstancias que provocaron la colisión.

Bomberos, policías y peritos trabajaron en el lugar del choque

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia sobre el kilómetro 429 de la Ruta Nacional 3. En el lugar intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Estación de Policía Comunal y personal del área de Seguridad del municipio de Benito Juárez.

Entre los funcionarios presentes estuvo el secretario de Seguridad municipal, Gustavo Infantino, quien acompañó las tareas desarrolladas durante el procedimiento. Los equipos de emergencia asistieron a los heridos y trabajaron sobre los vehículos involucrados, mientras los peritos comenzaron a reunir elementos para reconstruir el siniestro.

Durante las primeras horas de la mañana, el tránsito permaneció con circulación asistida y cortes intermitentes, debido a las tareas de los investigadores. Los especialistas realizaron mediciones y relevamientos sobre la calzada para determinar cómo se produjo el impacto.

Una mujer de 22 años fue derivada al Hospital Álvarez por politraumatismos.

Una madrugada con varios accidentes de tránsito en Buenos Aires

En paralelo al accidente fatal registrado en Benito Juárez, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó una serie de siniestros viales ocurridos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los episodios reportados se destacó un choque en el barrio de Floresta, donde un automóvil impactó contra varios vehículos estacionados en la zona de Aranguren y Morón.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y provocó el corte del tránsito, una mujer de 22 años sufrió politraumatismos y fue trasladada por el SAME al Hospital Álvarez. También se registró un choque entre un colectivo de la línea 68 y una motocicleta en el viaducto Carranza, en la intersección de Cabildo y Matienzo.

El motociclista, de 31 años, fue derivado al Hospital Pirovano con politraumatismos. Otros incidentes fueron reportados en avenida Iriarte al 3100, Directorio y Azul, Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, y Puan y Gregorio de Laferrere.

En este último punto, dos personas de 32 y 18 años fueron trasladadas al Hospital Piñero después de un choque entre un automóvil y una motocicleta. Además, se registraron incidentes que involucraron motociclistas y peatones en Lope de Vega y avenida del Libertador.