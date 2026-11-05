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Tragedia familiar: una camioneta chocó contra un camión y murieron un hombre y un nene de ocho años

El accidente ocurrió a la altura de Benito Juárez. Las víctimas viajaban junto a otros familiares que resultaron heridos, fueron trasladados al hospital y ahora investigan las causas del impacto.

Una camioneta familiar chocó contra un camión y murieron un hombre y un nene. (Foto: Redes Sociales

Una camioneta familiar chocó contra un camión y murieron un hombre y un nene. (Foto: Redes Sociales, mejorada con IA)

Un trágico accidente en la Ruta Nacional 3 dejó dos muertos, entre ellos un nene de apenas 8 años, y varios heridos durante la madrugada de este jueves. El siniestro ocurrió cuando una camioneta 4x4 en la que viajaba una familia chocó contra un camión de transporte de cargas de la empresa Andreani, en jurisdicción de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires.

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El impacto se produjo alrededor de la 1 de la madrugada, a la altura del kilómetro 429, y provocó la muerte en el lugar de un hombre adulto y del menor que viajaban en el vehículo familiar. Según los primeros informes policiales, los ocupantes de la camioneta serían oriundos de Adolfo Gonzales Chaves, una localidad bonaerense ubicada en el sudeste provincial.

Los demás integrantes de la familia sufrieron lesiones de distinta gravedad y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Municipal de Benito Juárez. El conductor del camión también fue derivado al mismo centro asistencial.

El choque ocurrió durante la madrugada, cuando una camioneta 4x4 gris, ocupada por varios integrantes de una familia, circulaba por la Ruta Nacional 3. Por causas que todavía se investigan, el vehículo colisionó con un camión de cargas generales perteneciente a la empresa Andreani.

La violencia del impacto provocó que dos ocupantes de la camioneta murieran en el lugar, antes de que pudieran recibir asistencia hospitalaria. Las víctimas fatales fueron identificadas inicialmente como un hombre adulto y un niño de 8 años, pero hasta el momento, en la información disponible no trascendieron sus identidades.

Murieron un hombre y su hijo de 8 años en la Ruta 3: viajaban por la ruta, chocaron contra un camión y se desató la tragedia. (Foto: Redes Sociales)

Murieron un hombre y su hijo de 8 años en la Ruta 3: viajaban por la ruta, chocaron contra un camión y se desató la tragedia. (Foto: Redes Sociales)

Los otros familiares que viajaban en la camioneta resultaron heridos y fueron asistidos por los equipos de emergencia que acudieron al lugar. También se dispuso el traslado del camionero al hospital municipal, aunque no se precisó la gravedad de sus lesiones.

Quiénes eran las víctimas del choque en Benito Juárez

De acuerdo con los primeros datos aportados por fuentes policiales, la familia que viajaba en la camioneta residiría en Adolfo Gonzales Chaves. El grupo se desplazaba por la Ruta 3 cuando se produjo la colisión con el transporte de cargas.

Como consecuencia del choque, un hombre y un menor de 8 años perdieron la vida, mientras que los demás ocupantes fueron derivados para recibir atención médica.

Por el momento, no se informó oficialmente la cantidad total de personas que viajaban en la camioneta ni el estado de salud actualizado de los sobrevivientes. La investigación deberá determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstancias que provocaron la colisión.

Bomberos, policías y peritos trabajaron en el lugar del choque

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia sobre el kilómetro 429 de la Ruta Nacional 3. En el lugar intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Estación de Policía Comunal y personal del área de Seguridad del municipio de Benito Juárez.

Entre los funcionarios presentes estuvo el secretario de Seguridad municipal, Gustavo Infantino, quien acompañó las tareas desarrolladas durante el procedimiento. Los equipos de emergencia asistieron a los heridos y trabajaron sobre los vehículos involucrados, mientras los peritos comenzaron a reunir elementos para reconstruir el siniestro.

Durante las primeras horas de la mañana, el tránsito permaneció con circulación asistida y cortes intermitentes, debido a las tareas de los investigadores. Los especialistas realizaron mediciones y relevamientos sobre la calzada para determinar cómo se produjo el impacto.

Una mujer de 22 años fue derivada al Hospital Álvarez por politraumatismos.

Una mujer de 22 años fue derivada al Hospital Álvarez por politraumatismos.

Una madrugada con varios accidentes de tránsito en Buenos Aires

En paralelo al accidente fatal registrado en Benito Juárez, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó una serie de siniestros viales ocurridos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los episodios reportados se destacó un choque en el barrio de Floresta, donde un automóvil impactó contra varios vehículos estacionados en la zona de Aranguren y Morón.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y provocó el corte del tránsito, una mujer de 22 años sufrió politraumatismos y fue trasladada por el SAME al Hospital Álvarez. También se registró un choque entre un colectivo de la línea 68 y una motocicleta en el viaducto Carranza, en la intersección de Cabildo y Matienzo.

El motociclista, de 31 años, fue derivado al Hospital Pirovano con politraumatismos. Otros incidentes fueron reportados en avenida Iriarte al 3100, Directorio y Azul, Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, y Puan y Gregorio de Laferrere.

En este último punto, dos personas de 32 y 18 años fueron trasladadas al Hospital Piñero después de un choque entre un automóvil y una motocicleta. Además, se registraron incidentes que involucraron motociclistas y peatones en Lope de Vega y avenida del Libertador.

En pocas palabras

  • Dos muertos: Un hombre y un niño de 8 años fallecieron tras un choque entre una camioneta y un camión en la Ruta 3.
  • Heridos trasladados: Otros familiares que viajaban en la camioneta resultaron heridos y fueron derivados al Hospital Municipal de Benito Juárez.
  • Investigación en curso: Se investigan las causas del siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 429, en jurisdicción de Benito Juárez.
Resumen generado por Thinkindot AI
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