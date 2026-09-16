El real motivo del faltazo de los hermanos de Emanuel Ortega al casamiento con Julieta Prandi: "No sería ella"

En medio de las versiones sobre una supuesta mala relación entre los hermanos de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Majo aportó información que recibió de una persona cercana al cantante. La panelista explicó que, según ese testimonio, no existiría necesariamente un rechazo hacia la actriz, sino una diferencia en la manera en que los integrantes de la familia habrían construido sus vínculos con las parejas de Emanuel. "Hablé con un amigo de Emanuel que me dice que es que no la quieren a Julieta, sino más bien que a veces conectás de una, como conectaron con Ana Paula Dutil, y a veces, nada, la recibís como la mujer de tu amigo", remarcó.

Pero la interna familiar no sería el único aspecto que volvió a quedar bajo la lupa. En el programa también se recordó cómo habría atravesado Ana Paula el comienzo de la relación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Según explicó Martino, durante los primeros meses del romance, Dutil habría atravesado un momento emocional particularmente difícil. La situación se habría visto intensificada por la exposición pública de la nueva pareja y las imágenes que compartían en redes sociales.

Cómo fue para Ana Paula Dutil descubrir el romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La historia de amor entre Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega se prolongó durante veinte años y atravesó distintas etapas tanto personales como familiares. Se casaron, tuvieron dos hijos y durante un largo tiempo eligieron vivir en Miami, donde consolidaron su vida juntos y formaron su hogar.

Con los años, la relación se desgastó y llegó a su final. Pero la ruptura no fue inmediata ni significó una separación abrupta: por un tiempo siguieron compartiendo la misma vivienda, aunque cada uno tenía su propio espacio. Emanuel dormía en una habitación y Ana Paula, en otra, mientras intentaban adaptarse a la nueva dinámica.

Fue en ese período de transición cuando Emanuel conoció a Julieta Prandi. El vínculo entre ellos creció con rapidez, justo mientras Dutil atravesaba una etapa emocional difícil y comenzaba a lidiar con una depresión que, según contó más tarde, ya venía manifestándose desde hacía tiempo.

“A los dos meses se vino para Buenos Aires, pero ya estaba en pareja con Julieta”, recordó la modelo al hablar de aquellos años.

Tiempo después, Dutil volvió a referirse a esa etapa y detalló cómo se dio el inicio de la relación entre Ortega y Prandi: “Estábamos viviendo juntos todavía cuando ellos se conocieron”, dijo en 2024, y aclaró: “Pero estábamos separados”.

Ana Paula también confesó qué sintió al enterarse de que su exmarido había vuelto a enamorarse y reconoció que su ego tuvo un papel en ese proceso. “Le pasó a él, me podría haber pasado a mí, pero no me pasó. Yo creo que ahí estuvo en juego mi ego diciendo... ‘¡Qué rápido que me reemplazó!’ Pero es parte de la vida”, expresó con madurez, y agregó: “Uno se enamora y no elige cuándo, ni dónde, ni cómo, ni de quién. Es así”.

En otra entrevista, Dutil hizo una reflexión sobre la situación que vivieron los tres: “Emanuel, Julieta y yo sabemos que no fue así, pero está todo más que bien porque, repito, me podría haber pasado a mí también”.