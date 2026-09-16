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El real motivo del faltazo de los hermanos de Emanuel Ortega al casamiento con Julieta Prandi: "No sería ella"

Tras la ausencia de los hermanos de Emanuel Ortega en su casamiento con Julieta Prandi, se conoció una inesperada versión sobre el motivo del distanciamiento familiar.

16 sept 2026, 20:33
julieta prandi y emanuel ortega
julieta prandi y emanuel ortega

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi estuvo marcado por la felicidad de la pareja, pero también por una llamativa ausencia que no pasó inadvertida. Los hermanos del cantante no estuvieron presentes en la celebración y, tras el faltazo, comenzaron a circular distintas versiones sobre una supuesta interna familiar.

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre y Majo Martino dieron a conocer nueva información sobre el vínculo entre Emanuel, su familia y Julieta Prandi, y aportaron detalles que buscan explicar qué habría detrás de la distancia.

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Según contó Yanina, habría una versión diferente respecto de la responsabilidad de Julieta en el distanciamiento familiar. La panelista aseguró que recibió información de personas cercanas a Emanuel y Ana Paula Dutil y puso el foco en la personalidad del cantante. "A mí me llegó data un poquito cruzada de gente que los conoce, a Ana Paula y a Emanuel. Y parece que esto tiene que ver un poco con el carácter de Emanuel. Y alguien me dice que no sería Julieta Prandi la que los separa de la familia, que Emanuel es así, como que él le gusta cerradito y no involucrar", contó la conductora.

La periodista también puso sobre la mesa un dato que, según su interpretación, genera interrogantes alrededor de la ausencia de los hermanos del cantante. Mientras algunos integrantes de la familia de Julieta sí estuvieron presentes en el casamiento, los hermanos de Emanuel habrían comunicado su decisión apenas un día antes.

En medio de las versiones sobre una supuesta mala relación entre los hermanos de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Majo aportó información que recibió de una persona cercana al cantante. La panelista explicó que, según ese testimonio, no existiría necesariamente un rechazo hacia la actriz, sino una diferencia en la manera en que los integrantes de la familia habrían construido sus vínculos con las parejas de Emanuel. "Hablé con un amigo de Emanuel que me dice que es que no la quieren a Julieta, sino más bien que a veces conectás de una, como conectaron con Ana Paula Dutil, y a veces, nada, la recibís como la mujer de tu amigo", remarcó.

Pero la interna familiar no sería el único aspecto que volvió a quedar bajo la lupa. En el programa también se recordó cómo habría atravesado Ana Paula el comienzo de la relación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Según explicó Martino, durante los primeros meses del romance, Dutil habría atravesado un momento emocional particularmente difícil. La situación se habría visto intensificada por la exposición pública de la nueva pareja y las imágenes que compartían en redes sociales.

Cómo fue para Ana Paula Dutil descubrir el romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La historia de amor entre Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega se prolongó durante veinte años y atravesó distintas etapas tanto personales como familiares. Se casaron, tuvieron dos hijos y durante un largo tiempo eligieron vivir en Miami, donde consolidaron su vida juntos y formaron su hogar.

Con los años, la relación se desgastó y llegó a su final. Pero la ruptura no fue inmediata ni significó una separación abrupta: por un tiempo siguieron compartiendo la misma vivienda, aunque cada uno tenía su propio espacio. Emanuel dormía en una habitación y Ana Paula, en otra, mientras intentaban adaptarse a la nueva dinámica.

Fue en ese período de transición cuando Emanuel conoció a Julieta Prandi. El vínculo entre ellos creció con rapidez, justo mientras Dutil atravesaba una etapa emocional difícil y comenzaba a lidiar con una depresión que, según contó más tarde, ya venía manifestándose desde hacía tiempo.

“A los dos meses se vino para Buenos Aires, pero ya estaba en pareja con Julieta”, recordó la modelo al hablar de aquellos años.

Tiempo después, Dutil volvió a referirse a esa etapa y detalló cómo se dio el inicio de la relación entre Ortega y Prandi: “Estábamos viviendo juntos todavía cuando ellos se conocieron”, dijo en 2024, y aclaró: “Pero estábamos separados”.

Ana Paula también confesó qué sintió al enterarse de que su exmarido había vuelto a enamorarse y reconoció que su ego tuvo un papel en ese proceso. “Le pasó a él, me podría haber pasado a mí, pero no me pasó. Yo creo que ahí estuvo en juego mi ego diciendo... ‘¡Qué rápido que me reemplazó!’ Pero es parte de la vida”, expresó con madurez, y agregó: “Uno se enamora y no elige cuándo, ni dónde, ni cómo, ni de quién. Es así”.

En otra entrevista, Dutil hizo una reflexión sobre la situación que vivieron los tres: “Emanuel, Julieta y yo sabemos que no fue así, pero está todo más que bien porque, repito, me podría haber pasado a mí también”.

     

 

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