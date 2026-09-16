El tatuaje hot de Danelik en apoyo a Sol para la final de Gran Hermano

Este miércoles 16 de septiembre se llevará a cabo la gran final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde Solange Abraham y Yipio competirán por quedarse con el título y consagrarse como el gran ganador de esta edición.
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A horas de la gran final de Gran Hermano, Danelik sorprendió con una particular forma de apoyar a Sol.
Este miércoles 16 de septiembre se llevará a cabo la gran final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde Solange Abraham y Yipio competirán por quedarse con el título y consagrarse como el gran ganador de esta edición.
Mientras se acerca el momento decisivo, las redes sociales se convirtieron en otro escenario de la competencia. Los participantes que quedaron afuera de la casa comenzaron a hacer campaña abiertamente por uno y otro finalista, apelando a distintas estrategias para intentar inclinar la balanza a favor de su favorito.
En medio de la disputa, sorprendió con una llamativa iniciativa para apoyar a Sol. La participante decidió tatuarse una frase relacionada con la campaña y luego posó de manera muy sensual para mostrar el resultado ante la cámara.
“Sol al 9009 ”, se puede leer en la marca que lleva en la zona del glúteo. La imagen rápidamente llamó la atención entre los seguidores del reality y le puso un toque de picardía a la previa de la gran final.
Junto a la fotografía, la pareja de Brian Sarmiento también dejó un contundente mensaje en X para pedirle a sus seguidores que acompañen a la participante con sus votos: "Hoy más que nunca, ¡Sol al 9009! Es momento de que gane una argentina. Yo sé que hay mucha gente que quiere que gane Sol, pero diciéndolo no hacemos nada. Aporten con su voto y se nos da. ¡Sol ganadora!".
A pocas horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Solange Abraham recibió una visita muy especial que la tomó por sorpresa. La participante pudo reencontrarse con su mamá, su hermana, su sobrino y su hija, quienes ingresaron a la casa para acompañarla en el tramo final del reality.
El encuentro estuvo marcado por la emoción y las lágrimas. Apenas los vio, Solange se fundió en un abrazo con sus seres queridos y protagonizó una de las escenas más emotivas de la previa de la definición.
Antes de reencontrarse con Delfi, la participante intentó secarse las lágrimas para poder disfrutar del momento y, entre risas, explicó: "Me voy a secar porque a ella no le gusta verme así".
Su mamá, Norma, también compartió un detalle que terminó de conmoverla y contó qué le había pedido su nieta antes de entrar a la casa: "Ella me dijo 'ay decile a mamá que no llore'".