El tatuaje hot de Danelik en apoyo a Sol para la final de Gran Hermano

Junto a la fotografía, la pareja de Brian Sarmiento también dejó un contundente mensaje en X para pedirle a sus seguidores que acompañen a la participante con sus votos: "Hoy más que nunca, ¡Sol al 9009! Es momento de que gane una argentina. Yo sé que hay mucha gente que quiere que gane Sol, pero diciéndolo no hacemos nada. Aporten con su voto y se nos da. ¡Sol ganadora!".

Qué le dijo la hija de Sol antes de la final de Gran Hermano

A pocas horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Solange Abraham recibió una visita muy especial que la tomó por sorpresa. La participante pudo reencontrarse con su mamá, su hermana, su sobrino y su hija, quienes ingresaron a la casa para acompañarla en el tramo final del reality.

El encuentro estuvo marcado por la emoción y las lágrimas. Apenas los vio, Solange se fundió en un abrazo con sus seres queridos y protagonizó una de las escenas más emotivas de la previa de la definición.

Antes de reencontrarse con Delfi, la participante intentó secarse las lágrimas para poder disfrutar del momento y, entre risas, explicó: "Me voy a secar porque a ella no le gusta verme así".

Su mamá, Norma, también compartió un detalle que terminó de conmoverla y contó qué le había pedido su nieta antes de entrar a la casa: "Ella me dijo 'ay decile a mamá que no llore'".