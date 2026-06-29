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La cruda revelación de Anita Espósito: "Iba a una cita y no comía"

La conductora Anita Espósito contó cómo sufrió las miradas de los demás en su momento y qué hacía para acoplarse a esos estándares instalados en la sociedad.

29 jun 2026, 10:40
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La cruda revelación de Anita Espósito: Iba a una cita y no comía

La cruda revelación de Anita Espósito: "Iba a una cita y no comía"

La cruda revelación de Anita Espósito: Iba a una cita y no comía

La cruda revelación de Anita Espósito: "Iba a una cita y no comía"

Anita Espósito abrió su corazón en una profunda entrevista donde se refirió a cómo sufrió en su momento los estandares en la sociedad acerca de la apariencia física.

La hermana de Lali Espósito llegó a confesar que se vestía de negro para que no se nota su peso, que buscaba pasar desapercibida y llegó a no comer en una cita.

"Odiaba a mi pelo. Muchas situaciones podían dejarme afuera de cosas. No era socialmente aceptada por esto o por lo otro: por ser negra, ser gorda, por no ser hegemónica y usar un pelo así con todo eso encima era llamar la atención", dijo la conductora de Luzu entrevistada por María Laura Santillán para Infobae.

"Yo quería pasar desapercibida y había que plancharse el pelo y lo hacíamos. En otro momento había cosas que nosotras no teníamos tanto la libertad de hacer", continuó con absoluta sinceridad.

Y recordó sobre aquel tiempo: "Me vestía de negro para que no se note el peso, de las que iba a una cita y no comía por las dudas así piensa que soy fit, los que tenemos el color de piel o fuimos gordos, tenemos rulos, de alguna manera nos acostumbramos a esa situación".

Anita Espósito y su más sincera confesión

En la entrevista con la periodista, Anita Espósito contó cómo vivió aquel tiempo y sentir los mandatos del molde hegemónico: "Estaba muy enojada con mi yo gordita y después entendí que ella era la que me estaba salvando de todas las batallas".

Y reconoció sobre eso que sentía en su interior: "Esto social que en definitiva se te termina metiendo un poco en la vena y uno se asume como te dicen que sos. Y después te das cuenta y decís: para, yo no era esto solo, soy un montón de otras cosas, pero primero un poco te comes el verso".

En ese contexto, analizó qué era lo que la fastidiaba: "En el discurso al negro, gordo, a la minoría, se lo corre como que no puede hacer nada. Si vos tenés rulos no podes hacer esto, si sos gordo no podes bailar, si sos negro no te puede ir bien porque sos negro...".

"Me emociona hablar de eso que sentimos quienes quedamos excluidos en algún momento por algún motivo, no importa cual, lo que me genera la emoción es haberme creído eso", concluyó conmovida la hermana de Lali Espósito.

     

 

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