La cruda revelación de Anita Espósito: "Iba a una cita y no comía"

Y recordó sobre aquel tiempo: "Me vestía de negro para que no se note el peso, de las que iba a una cita y no comía por las dudas así piensa que soy fit, los que tenemos el color de piel o fuimos gordos, tenemos rulos, de alguna manera nos acostumbramos a esa situación".

Anita Espósito y su más sincera confesión

En la entrevista con la periodista, Anita Espósito contó cómo vivió aquel tiempo y sentir los mandatos del molde hegemónico: "Estaba muy enojada con mi yo gordita y después entendí que ella era la que me estaba salvando de todas las batallas".

Y reconoció sobre eso que sentía en su interior: "Esto social que en definitiva se te termina metiendo un poco en la vena y uno se asume como te dicen que sos. Y después te das cuenta y decís: para, yo no era esto solo, soy un montón de otras cosas, pero primero un poco te comes el verso".

En ese contexto, analizó qué era lo que la fastidiaba: "En el discurso al negro, gordo, a la minoría, se lo corre como que no puede hacer nada. Si vos tenés rulos no podes hacer esto, si sos gordo no podes bailar, si sos negro no te puede ir bien porque sos negro...".

"Me emociona hablar de eso que sentimos quienes quedamos excluidos en algún momento por algún motivo, no importa cual, lo que me genera la emoción es haberme creído eso", concluyó conmovida la hermana de Lali Espósito.