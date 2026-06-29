El secreto de Thierry Henry sobre los tiros libres de Lionel Messi: "Pensé que..."

Hay que recordar que Henry llegó al Barcelona en 2007 en un contexto de renovación profunda para la institución catalana. Ese primer año se fueron Ronaldinho, Deco, Gianluca Zambrotta y Yaya Touré, entre otros nombres rutilantes de la plantilla. Lo que quedó tras esa reestructuración fue un equipo liderado futbolísticamente por Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Samuel Eto'o y un Messi que todavía se encontraba en pleno período de crecimiento. "La gente lo olvida", sentenció el francés respecto a aquellos años de formación.

Cómo era la mentalidad de Lionel Messi en los entrenamientos del Barcelona

Ante la pregunta concreta de Rio Ferdinand sobre si Messi hacía en los entrenamientos cosas increíbles que nadie había visto jamás, Henry estableció una diferencia clave con respecto a otros grandes jugadores de la historia: "A veces ves a un gran jugador marcar un gol, y porque jugaste con él, te juro, lo que hace en entrenos es diez veces más. Con Leo es al revés". La conclusión del entrevistado fue directa: "Lo hacía en el partido".

Henry también habló de la exigencia permanente de Messi en el día a día, señalando que "si marcaba cuatro, quería cinco. Cinco, seis. Seis, siete. Siete, ocho". Cuando Ferdinand le repreguntó si el rosarino se molestaba de verdad cuando no convertía goles en las prácticas, la respuesta fue tajante: "Sí. También se molestaba cuando marcaba".

Según la óptica de Henry, esa particular y obsesiva mentalidad competitiva la comparten muy pocos futbolistas en la actualidad, nombrando específicamente a Cristiano Ronaldo y a Bruno Fernandes. "Los que piensan distinto, piensan distinto. Si buscas la perfection, que es imposible, eso quieren", reflexionó el francés, concluyendo el ida y vuelta con una frase que resume el sentir del ambiente futbolístico: "No intentes entender a un genio. Disfrútalo".