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El secreto de Thierry Henry sobre los tiros libres de Lionel Messi: "Pensé que..."

El histórico exdelantero francés, quien compartió plantel con el astro argentino en el Barcelona, confesó un secreto guardado por años.

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El secreto de Thierry Henry sobre los tiros libres de Lionel Messi: Pensé que...

El talento de los futbolistas de élite suele percibirse como un don puramente natural, pero quienes compartieron el día a día con ellos conocen la verdadera historia de esfuerzo que hay detrás. Thierry Henry tiene acceso a una versión de Lionel Messi que la mayoría no conoce. El exdelantero francés fue compañero del rosarino en el Barcelona y, desde ese lugar privilegiado, presenció algo que contradice por completo la imagen de perfección que el mundo tiene del argentino: hubo un tiempo en que sus tiros libres no eran buenos.

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"Vi el inicio de sus tiros libres. Llegaba a entrenar, tiraba tiros libres y no eran buenos al principio. En su momento pensaba: no creo que eso lo vaya a dominar nunca", reveló Henry en una conversación con el exdefensor inglés Rio Ferdinand para su podcast, grabada desde Los Ángeles en el marco del Mundial 2026. Los tiros libres del rosarino, hoy una de sus marcas más reconocibles en el planeta, requirieron de un proceso de evolución que demandó constancia absoluta.

Cómo fue el proceso de Lionel Messi para perfeccionar sus tiros libres según Thierry Henry

Lo que vino después en la carrera del astro argentino es historia conocida, pero el proceso que lo precede no lo es tanto. Henry lo describió con una imagen simple y poderosa de las prácticas en España: "Pegaba en la barrera, día tras día".

Luego de esa etapa de frustración inicial, llegó la impresionante transformación que todos los fanáticos del fútbol terminaron viendo en las competencias oficiales: "Ahora sus tiros libres o los para el portero, o es gol, o da en el palo o el travesaño", analizó el francés. Para el exatacante de los Gunners, esa secuencia ilustra a la perfección algo que la gente suele ignorar cuando habla de las grandes leyendas del deporte: "Sí, hay un don. Sí. Pero hay que trabajarlo", remarcó de forma contundente.

Hay que recordar que Henry llegó al Barcelona en 2007 en un contexto de renovación profunda para la institución catalana. Ese primer año se fueron Ronaldinho, Deco, Gianluca Zambrotta y Yaya Touré, entre otros nombres rutilantes de la plantilla. Lo que quedó tras esa reestructuración fue un equipo liderado futbolísticamente por Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Samuel Eto'o y un Messi que todavía se encontraba en pleno período de crecimiento. "La gente lo olvida", sentenció el francés respecto a aquellos años de formación.

Cómo era la mentalidad de Lionel Messi en los entrenamientos del Barcelona

Ante la pregunta concreta de Rio Ferdinand sobre si Messi hacía en los entrenamientos cosas increíbles que nadie había visto jamás, Henry estableció una diferencia clave con respecto a otros grandes jugadores de la historia: "A veces ves a un gran jugador marcar un gol, y porque jugaste con él, te juro, lo que hace en entrenos es diez veces más. Con Leo es al revés". La conclusión del entrevistado fue directa: "Lo hacía en el partido".

Henry también habló de la exigencia permanente de Messi en el día a día, señalando que "si marcaba cuatro, quería cinco. Cinco, seis. Seis, siete. Siete, ocho". Cuando Ferdinand le repreguntó si el rosarino se molestaba de verdad cuando no convertía goles en las prácticas, la respuesta fue tajante: "Sí. También se molestaba cuando marcaba".

Según la óptica de Henry, esa particular y obsesiva mentalidad competitiva la comparten muy pocos futbolistas en la actualidad, nombrando específicamente a Cristiano Ronaldo y a Bruno Fernandes. "Los que piensan distinto, piensan distinto. Si buscas la perfection, que es imposible, eso quieren", reflexionó el francés, concluyendo el ida y vuelta con una frase que resume el sentir del ambiente futbolístico: "No intentes entender a un genio. Disfrútalo".

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