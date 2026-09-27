Pronóstico: cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante toda la semana

El martes volverá a aumentar la inestabilidad. El pronóstico contempla tormentas aisladas y chaparrones, acompañados por viento del sur. La temperatura oscilará entre los 14 y 19 grados.

Cuándo mejora el tiempo durante la semana

El cambio de condiciones comenzaría a notarse desde el miércoles, cuando se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin el escenario de precipitaciones previsto para los primeros días.

La temperatura tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 18, con viento del sudeste que luego rotará al este.

El jueves se mantendría un panorama más estable, con cielo algo nublado y temperaturas también entre los 11 y 18 grados. Los vientos soplarán del sudeste y luego cambiarán al norte.

Viernes y sábado: cómo termina la semana

Hacia el viernes se espera nuevamente cielo mayormente nublado, aunque las temperaturas seguirán dentro de valores propios de la primavera. La mínima será de 10 grados y la máxima de 18, mientras que el viento llegará desde el noreste y luego rotará al norte.

El sábado podría regresar la inestabilidad. El pronóstico anticipa chaparrones durante la mañana y cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada. Las temperaturas estarán entre los 12 y 17 grados, con vientos del norte que luego cambiarán al noroeste.

De esta manera, el pronóstico muestra una semana con dos escenarios bien diferenciados: un comienzo marcado por lluvias, tormentas y humedad, seguido por una mejora desde el miércoles, aunque con nubosidad y temperaturas moderadas hacia el cierre del período.