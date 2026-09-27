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Pronóstico: cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante toda la semana

La inestabilidad continuará durante los primeros días de la semana y las condiciones comenzarían a mejorar desde el miércoles. Qué dice el pronóstico para cada jornada.

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima en Buenos Aires durante toda la semana

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima en Buenos Aires durante toda la semana

El comienzo de la primavera tendrá varios días de inestabilidad en Buenos Aires, con lluvias, chaparrones y algunas tormentas aisladas. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas se mantendrán moderadas durante los próximos días, con mínimas que rondarán los 10 grados y máximas que, en algunos momentos, podrían acercarse o superar los 20.

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El panorama será cambiante: mientras el lunes y el martes estarán condicionados por la presencia de humedad y precipitaciones, desde mitad de semana se espera una mejora gradual de las condiciones.

El pronóstico para lunes y martes

El lunes continuará con abundante nubosidad y una atmósfera húmeda. Aunque durante buena parte del día no se esperan precipitaciones generalizadas, podrían registrarse chaparrones durante la noche.

Las marcas térmicas estarán entre los 14 y 19 grados, con viento predominante del este.

El martes volverá a aumentar la inestabilidad. El pronóstico contempla tormentas aisladas y chaparrones, acompañados por viento del sur. La temperatura oscilará entre los 14 y 19 grados.

Cuándo mejora el tiempo durante la semana

El cambio de condiciones comenzaría a notarse desde el miércoles, cuando se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin el escenario de precipitaciones previsto para los primeros días.

La temperatura tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 18, con viento del sudeste que luego rotará al este.

El jueves se mantendría un panorama más estable, con cielo algo nublado y temperaturas también entre los 11 y 18 grados. Los vientos soplarán del sudeste y luego cambiarán al norte.

Viernes y sábado: cómo termina la semana

Hacia el viernes se espera nuevamente cielo mayormente nublado, aunque las temperaturas seguirán dentro de valores propios de la primavera. La mínima será de 10 grados y la máxima de 18, mientras que el viento llegará desde el noreste y luego rotará al norte.

El sábado podría regresar la inestabilidad. El pronóstico anticipa chaparrones durante la mañana y cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada. Las temperaturas estarán entre los 12 y 17 grados, con vientos del norte que luego cambiarán al noroeste.

De esta manera, el pronóstico muestra una semana con dos escenarios bien diferenciados: un comienzo marcado por lluvias, tormentas y humedad, seguido por una mejora desde el miércoles, aunque con nubosidad y temperaturas moderadas hacia el cierre del período.

En pocas palabras

  • Inestabilidad inicial: El pronóstico indica lluvias y tormentas aisladas para el inicio de la semana en Buenos Aires.
  • Mejora gradual: Las condiciones climáticas comenzarían a estabilizarse a partir del miércoles.
  • Temperaturas moderadas: Se esperan mínimas cercanas a los 10°C y máximas que rondarán los 20°C.
Resumen generado por Thinkindot AI
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