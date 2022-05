Un sindicalista explicó la razón por la que los fines de semana no hacen marchas

Oscar De Isasi-futbol-marcha-ate_L.jpg

Consultado sobre por qué tanto él como los afilados al sindicato prefieren perder un día de clases a realizar protestas en días no laborales, De Isasi planteó: “La medida que tenemos los trabajadores cuando no somos escuchados es la medida de acción. Prefiero perder un día de clases si eso garantiza las transferencias provinciales antes que no hacer nada y esperar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaya cortando el financiamiento".

Cabe recordar que el martes hubo movilizaciones de gremios y organizaciones sociales en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha nacional con reclamos “por las emergencias populares” y con críticas al FMI, “en defensa de la soberanía y para que la crisis la paguen los que se benefician con el sufrimiento del pueblo”.

ATE sigue pasando factura por el acuerdo del Gobierno con el FMI

Hugo “Cachorro” Godoy-ATE-FMI.jpg

El secretario general de ATE Hugo “Cachorro” Godoy planteó durante un acto en la ciudad de Buenos Aires: ”En este mes patrio el FMI ha iniciado las auditorías en las políticas del Gobierno para regularlas. Esta injerencia del Fondo es una vergüenza nacional por lo que los y las trabajadoras lo repudiamos logrando una importante adhesión y acompañamiento de diversas organizaciones sociales, políticas y gremiales”.

Godoy criticó en declaraciones a la prensa en Plaza de Mayo: “Esta injerencia del FMI va a implicar que el Gobierno priorice el pago de esa deuda y las órdenes del FMI para reducir el déficit fiscal o sea reducir la capacidad de intervención del Estado para resolver los problemas de nuestra gente, lo que va a quedar secundarizado”.

