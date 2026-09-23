El Puma Rodríguez destruyó "Loco un poco" de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar

Rodríguez intentó sostener su postura, aunque la presión del momento lo fue incomodando de a poco: "La maté, la maté", repitió, consciente de que había metido el pie. Lejos de desenmascarar la broma, Barón alimentó la confusión: "A mí siempre me alegra el corazón ese tema. Te lo juro por Dios. Siempre, siempre", afirmó, sosteniéndole la mirada al venezolano mientras el resto del panel disfrutaba la escena.

Solo entonces le revelaron a Rodríguez que "Loco un poco" era un clásico de Turf, compuesto por el propio Levinton. La reacción fue inmediata: se tapó la cara riéndose y buscó las palabras para salir del paso con algo de dignidad: "Bueno, se parece a ti, mano. Está bien. Perdón, no sigo hablando", cerró, entre los aplausos del público. Para cerrar, el cantante admitió: "Bueno, en el fondo, tiene una cosita". Pero Barón no lo perdonó: "Tarde, Puma". Y Levinton, dándole remate al sketch, comenzó a cantar entre las risas de todos: "Agárrense de las manos... Puma, ¡andáaaa!"