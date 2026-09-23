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El Puma Rodríguez destruyó "Loco un poco" de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar

El artista venezolano, El Puma Rodríguez, definió el clásico como un tema "ligero" y "sin peso vocal" delante de toda la platea, sin saber que su autor estaba sentado a pocos metros escuchando cada palabra.

23 sept 2026, 17:00
El Puma Rodríguez destruyó Loco un poco de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar
El Puma Rodríguez destruyó "Loco un poco" de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar
El Puma Rodríguez destruyó Loco un poco de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar
El Puma Rodríguez destruyó "Loco un poco" de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar

José Luis "El Puma" Rodríguez cayó en una trampa que le tendió su compañero de jurado Joaquín Levinton en pleno aire de Es mi sueño, el reality musical de El Trece conducido por Guido Kaczka: criticó "Loco un poco" sin saber que era una canción de Turf, la banda de Levinton, y encima le hicieron creer que el tema pertenecía a Jimena Barón.

Todo comenzó con la presentación de la actriz Leticia Brédice y el participante Ramiro Geiler, que interpretaron juntos el clásico de Turf ante el jurado y el público del programa. El cantante venezolano arrancó su devolución con elogios para la dupla, destacando el nivel teatral de Brédice y la seguridad con la que Ramiro había transitado la performance. Hasta ese momento, todo transcurría dentro de los carriles habituales del ciclo.

El quiebre llegó cuando Barón le preguntó al Puma qué había pensado específicamente de la canción elegida por los participantes. Rodríguez no dudó: "Ligerita, no se puede desarrollar mucho. Muy ligera. Es una canción ligera, no es una canción de peso, realmente, para desarrollar una voz", sentenció, y hasta llegó a tararear el tema para ilustrar su argumento. Lo que el Puma no sabía en ese momento era que el autor de esa canción "ligera" estaba sentado a pocos metros de él, en el mismo panel de jurados.

La broma de Joaquín Levinton al Puma Rodríguez

Ante la consulta de si sabía de quién era el tema, Joaquín Levinton decidió aprovechar el momento y le hizo creer que "Loco un poco" pertenecía a su compañera de panel. El músico fue más allá: remedó con tonada caribeña el propio acento del Puma para remarcarle que había lastimado a la supuesta autora: "Ella la hizo con todos sus sentimientos. Tú la has herido", le dijo, mientras las carcajadas del estudio iban en aumento.

Rodríguez intentó sostener su postura, aunque la presión del momento lo fue incomodando de a poco: "La maté, la maté", repitió, consciente de que había metido el pie. Lejos de desenmascarar la broma, Barón alimentó la confusión: "A mí siempre me alegra el corazón ese tema. Te lo juro por Dios. Siempre, siempre", afirmó, sosteniéndole la mirada al venezolano mientras el resto del panel disfrutaba la escena.

Solo entonces le revelaron a Rodríguez que "Loco un poco" era un clásico de Turf, compuesto por el propio Levinton. La reacción fue inmediata: se tapó la cara riéndose y buscó las palabras para salir del paso con algo de dignidad: "Bueno, se parece a ti, mano. Está bien. Perdón, no sigo hablando", cerró, entre los aplausos del público. Para cerrar, el cantante admitió: "Bueno, en el fondo, tiene una cosita". Pero Barón no lo perdonó: "Tarde, Puma". Y Levinton, dándole remate al sketch, comenzó a cantar entre las risas de todos: "Agárrense de las manos... Puma, ¡andáaaa!"

     

 

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