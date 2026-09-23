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La llamativa condición que Mica Viciconte le puso a Fabián Cubero durante su embarazo: "No se si..."

Mica Viciconte habló del momento que vivió durante el embarazo de su hijo Luca junto a Fabián Cubero y reveló la particular condición que le puso.

23 sept 2026, 18:27
La llamativa condición que Mica Viciconte le puso a Fabián Cubero durante su embarazo: No se si...

La llamativa condición que Mica Viciconte le puso a Fabián Cubero durante su embarazo: "No se si..."

La llamativa condición que Mica Viciconte le puso a Fabián Cubero durante su embarazo: No se si...

La llamativa condición que Mica Viciconte le puso a Fabián Cubero durante su embarazo: "No se si..."

Mica Viciconte recordó una particular situación que atravesó junto a Fabián Cubero durante los últimos meses de su embarazo y los primeros días de vida de Luca. En una charla con el streaming Criemos Libres, la panelista contó cómo fue atravesar aquella etapa mientras continuaba con sus compromisos laborales y reveló una condición que le puso al exfutbolista.

La llegada de Luca estuvo acompañada por una exigente rutina para Mica, quien continuó trabajando durante buena parte del embarazo. En ese contexto, contó que el hecho de no poder mantener su entrenamiento habitual comenzó a afectarla y decidió plantearle una regla a su pareja.

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"El mes antes de parir obviamente yo ya estaba muy complicada, estaba nueve horas por día en MasterChef y dejé de entrenar. Yo le dije a Fabi que si yo no podía entrenar él tampoco podía, porque el hijo es de los dos. Y si yo no podía ir, él tampoco. A mí me re afectó no poder ir a entrenar", comenzó explicando.

La particular condición continuó después del nacimiento del bebé. Durante las primeras semanas, Mica necesitaba contar con la compañía de Cubero para atravesar el puerperio y ocuparse juntos de los cuidados de Luca: "Cuando nació Luca le dije que necesitaba que esté dos semanas conmigo, pero que tampoco podía ir a entrenar. Al día 29 de reposo después de parir, el médico me dijo que yo ya podía entrenar y recién ahí le dije a Fabi que él podía volver a ir".

"No sé si lo volvería a hacer, con el diario del lunes aprendí que podría haber ido a entrenar, no sé si todos los días, porque si yo estoy re mal con el bombo y él se va todos los días a entrenar relajadísimo no me gusta", concluyó, reconociendo que actualmente quizás tomaría una decisión diferente.

Qué le dijo Mica Viciconte a Fabián Cubero por su aniversario

En agosto, Mica Viciconte y Fabián Cubero protagonizaron un inesperado momento que dejó al descubierto una particularidad de su relación. La pareja celebró un nuevo aniversario y, en medio de la celebración, la panelista sorprendió al romper con una de las costumbres que mantiene desde el comienzo de su vínculo.

A lo largo de los años, Mica contó en distintas oportunidades que no suele decir "te amo". Incluso, explicó que se lo había aclarado a Cubero cuando comenzaron su relación y que él había entendido y respetado esa particular forma que tiene de expresar sus sentimientos.

Con el tiempo, esa dinámica también se trasladó a Fabián. Durante una charla en el stream de Telefe, La Jugada, Mica le contó a Daniela Celis que el exfutbolista tampoco suele decirle "te amo", justamente porque conoce su postura y sabe que ella tampoco acostumbra hacerlo.

Sin embargo, en el marco de un nuevo aniversario de la pareja, Viciconte decidió hacer una excepción. Durante el programa, sorprendió con una inesperada declaración de amor hacia el padre de su hijo: "Por unos 9 años hermosos, te amo".

El gesto de Mica tuvo una respuesta inmediata. El exfutbolista compartió en sus redes sociales el fragmento del streaming en el que su pareja realizó la declaración y decidió contestarle públicamente: "Para que quede registrado. Yo también te amo".

     

 

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