La llamativa condición que Mica Viciconte le puso a Fabián Cubero durante su embarazo: "No se si..."

"No sé si lo volvería a hacer, con el diario del lunes aprendí que podría haber ido a entrenar, no sé si todos los días, porque si yo estoy re mal con el bombo y él se va todos los días a entrenar relajadísimo no me gusta", concluyó, reconociendo que actualmente quizás tomaría una decisión diferente.

Qué le dijo Mica Viciconte a Fabián Cubero por su aniversario

En agosto, Mica Viciconte y Fabián Cubero protagonizaron un inesperado momento que dejó al descubierto una particularidad de su relación. La pareja celebró un nuevo aniversario y, en medio de la celebración, la panelista sorprendió al romper con una de las costumbres que mantiene desde el comienzo de su vínculo.

A lo largo de los años, Mica contó en distintas oportunidades que no suele decir "te amo". Incluso, explicó que se lo había aclarado a Cubero cuando comenzaron su relación y que él había entendido y respetado esa particular forma que tiene de expresar sus sentimientos.

Con el tiempo, esa dinámica también se trasladó a Fabián. Durante una charla en el stream de Telefe, La Jugada, Mica le contó a Daniela Celis que el exfutbolista tampoco suele decirle "te amo", justamente porque conoce su postura y sabe que ella tampoco acostumbra hacerlo.

Sin embargo, en el marco de un nuevo aniversario de la pareja, Viciconte decidió hacer una excepción. Durante el programa, sorprendió con una inesperada declaración de amor hacia el padre de su hijo: "Por unos 9 años hermosos, te amo".

El gesto de Mica tuvo una respuesta inmediata. El exfutbolista compartió en sus redes sociales el fragmento del streaming en el que su pareja realizó la declaración y decidió contestarle públicamente: "Para que quede registrado. Yo también te amo".