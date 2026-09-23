Se conoció la polémica razón por la que Mariana Muzlera se distanció de Tini Stoessel

Qué dijo Tini Stoessel sobre su casamiento con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel atraviesa una etapa única tanto en el plano sentimental como en el personal. Mientras cuenta los meses para sellar su historia de amor con Rodrigo De Paul, también continúa enfrentando el delicado conflicto familiar que involucra a su padre, Alejandro Stoessel.

Durante una presentación en Guayaquil, Ecuador, la cantante compartió con su público una reflexión cargada de emoción sobre el casamiento que se aproxima con el campeón del mundo, un comentario que no tardó en generar repercusión entre sus seguidores.

"Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores", expresó la artista desde el escenario, visiblemente conmovida al pensar en esta nueva etapa. Sus palabras reflejaron el estrecho vínculo que mantiene con los fans que la acompañan desde los comienzos de su carrera y fueron testigos de cada uno de sus pasos, tanto en lo profesional como en lo personal.

Sin profundizar demasiado en los preparativos de la ceremonia que tendría lugar a mediados de diciembre, Tini prefirió mantener la discreción y apenas dio una breve pista sobre lo que viene. "Será muy pronto", explicó la cantante.

En ese contexto, vale recordar que días atrás comenzó a circular en redes sociales una imagen que sería la invitación al enlace entre Tini y De Paul, cuya celebración se realizaría en el exclusivo Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La semana pasada, durante su show en Bogotá, Colombia, la intérprete también se refirió al complejo presente familiar que atraviesa a raíz de la auditoría y las diferencias surgidas alrededor de su padre.

“Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”, dijo ante la atenta mirada de sus fans.

Ese intercambio se produjo con un grupo de seguidoras que ocupaban los sectores más cercanos al escenario. Al notar la reacción de sorpresa en sus rostros, la cantante no pudo evitar bromear sobre el momento y lanzó entre risas: "Miren cómo se quedaron".