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Misa en la Basílica

Peregrinación a Luján: dura homilía de García Cuerva contra la intolerancia y los discursos de odio

Jorge García Cuerva pidió terminar con la descalificación y la violencia verbal y reclamó “abrazos pendientes” para una sociedad atravesada por la intolerancia y la indiferencia.

Peregrinación a Luján: dura homilía de García Cuerva contra la intolerancia y los discursos de odio

Peregrinación a Luján: dura homilía de García Cuerva contra la intolerancia y los discursos de odio

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján llegó a su momento central este domingo con la misa celebrada frente a la Basílica, donde miles de fieles se reunieron luego de caminar desde el barrio porteño de Liniers. La celebración fue encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien pronunció una fuerte homilía en la que llamó a dejar de lado la intolerancia, la violencia y los discursos de odio.

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Las heridas de la intolerancia supuran y se está infectando el alma del pueblo”, afirmó García Cuerva durante su mensaje, en uno de los pasajes más contundentes de la celebración.

El arzobispo también hizo referencia a las divisiones que atraviesan a la sociedad y sostuvo que la peregrinación representa un espacio de encuentro, sin distinciones ideológicas ni exclusiones.

En la peregrinación no hay grietas ideológicas ni exclusiones, no hay lugar para los discursos de odio”, expresó ante los miles de peregrinos que llegaron a Luján.

El mensaje de García Cuerva en la misa central de Luján

Durante la homilía, el arzobispo de Buenos Aires reclamó recuperar los vínculos y el diálogo frente a un escenario marcado por la confrontación.

Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes”, sostuvo, y habló de la necesidad de construir “abrazos de perdón” frente a la descalificación y el insulto, y “abrazos solidarios” ante la indiferencia.

En ese sentido, García Cuerva advirtió sobre las consecuencias de la violencia en sus distintas formas. “Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, supuran”, afirmó.

El arzobispo también destacó el sentido comunitario de la peregrinación y planteó que caminar juntos permite dejar de lado las diferencias y evitar que los discursos de odio ocupen un lugar central en la sociedad.

Cuando caminamos juntos, no les damos lugar a los discursos de odio”, expresó durante la misa.

En pocas palabras

  • Homilía de García Cuerva: El arzobispo de Buenos Aires pidió terminar con la descalificación y la violencia verbal.
  • Mensaje contra la intolerancia: Llamó a dejar de lado los discursos de odio y a construir "abrazos pendientes" de perdón y solidaridad.
  • Sentido de la peregrinación: Destacó que caminar juntos permite superar las divisiones y evitar la intolerancia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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