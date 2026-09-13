Gladys La Bomba Tucumana demandará a Gran Hermano y reveló qué le deben: "Puse un abogado"

Detrás de esa pulsera, sin embargo, existe un fuerte valor sentimental para la artista. Gladys explicó que se trata de un objeto que pertenecía a su esposo y que conserva un significado muy especial para ella. "Económicamente no vale nada. Pero para mí lo vale todo. La amaba con toda su alma. Y yo no se la quise poner a él cuando se fue, cuando lo llevé al cementerio, no se la quise poner en su bracito porque él la amaba para dejármela justamente a mí, porque yo quería tenerla para mí. Y me la llevé porque yo quería tenerlo a él conmigo mientras estaba en la casa. Y están las fotos y todo. Y esa pulsera nunca volvió. Y la ropa tampoco. Un montón de ropa mía de cantar, con etiqueta", expresó.

La cantante aseguró además que recibió información sobre lo que habría ocurrido con sus pertenencias dentro de la casa y pidió públicamente que le devuelvan tanto la pulsera como la ropa. "Y es más, gente que estuvo en la casa del Gran Hermano me dijo quiénes abrieron mi espacio donde estaba guardada la ropa y todo eso. Capaz que alguien la guardó sin darse cuenta. Por favor, devuélvanmela porque para mí es un montón la pulsera. La necesito", pidió.

Qué spoileó Laura Ubfal sobre la final de Gran Hermano

A pocos días de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la expectativa crece tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa. Con los fanáticos atentos a cada movimiento de los jugadores, Laura Ubfal sorprendió al revelar un detalle sobre cómo podría definirse el reality.

Durante su participación en La Linterna, el ciclo de Bondi Live, la periodista habló sobre la instancia decisiva y dejó entrever que la final podría tener como protagonistas a dos de las participantes que llegaron a esta etapa: Yipio, Solange y Charlotte Caniggia.

En medio del debate, Ubfal lanzó una frase que generó revuelo en el estudio: "Van a quedar dos solas". La afirmación despertó la reacción inmediata de sus compañeros ante la posibilidad de que, por primera vez, la definición sea exclusivamente entre dos mujeres.

Pero la periodista fue más allá y sumó un dato que aumentó la tensión: "Y dos que se odian. Ay, Dios mío". La revelación encendió las especulaciones sobre el vínculo entre las posibles finalistas y el clima que podría vivirse en el cierre del programa.

La idea de un enfrentamiento directo generó comentarios entre los presentes. "Ay, van a dejar un versus", exclamó Emma Vich, y agregó: "Ay, chicos, primicia total", destacando la magnitud de lo que acababa de anticiparse.

Consciente de que estaba adelantando información que aún no fue confirmada oficialmente, Ubfal optó por mantener la prudencia. La periodista aclaró que habrá que esperar para conocer cómo se resolverá la última etapa y qué decisión tomará la producción. "No, no lo digan porque no sé. Vamos a verlo, contará Santiago (Del Moro), veremos cómo sigue la cosa, pero están pensando cositas", concluyó.