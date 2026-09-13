La China Suárez volvió a mostrarse con Mauro Icardi y un inesperado detalle reavivó los rumores de boda

Después de varios días en los que eligió mostrarse en redes rodeada de sus hijos y sin rastros de Mauro Icardi, la China Suárez volvió a poner a su pareja en el centro de la escena.
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La China Suárez volvió a compartir una romántica postal con Mauro Icardi y eligió una particular canción de boda que encendió las especulaciones.
Después de varios días en los que eligió mostrarse en redes rodeada de sus hijos y sin rastros de Mauro Icardi, la China Suárez volvió a poner a su pareja en el centro de la escena.
La actriz compartió una nueva postal junto al futbolista y un particular detalle no pasó inadvertido entre sus seguidores. En la imagen, ambos aparecen juntos en una escena romántica, mientras la China arrobó a Icardi y dejó su anillo a la vista. Pero eso no fue todo. Poco después, publicó un collage acompañado por “Ordinary”, de Alex Warren, aunque eligió específicamente la versión de boda de la canción. La combinación de imágenes, música y el inesperado regreso de Mauro a sus publicaciones volvió a despertar las especulaciones.
El gesto rápidamente fue interpretado como una posible señal de que la pareja podría estar pensando en dar un paso más en su relación. Si bien ninguno de los dos confirmó planes de casamiento, la elección de la canción y la forma en que la actriz mostró su anillo alimentaron todavía más las versiones que circulan desde hace tiempo.
Mientras tanto, existe un detalle legal que todavía marca el presente sentimental de Icardi: el futbolista continúa formalmente casado con Wanda Nara. El proceso de divorcio sigue adelante en Italia, donde en julio de 2026 la Justicia rechazó los pedidos de manutención de la mediática.
Marina Calabró sorprendió al contar una situación insólita que, según relató, le llegó durante su participación en Otro día perdido, el ciclo de El Trece conducido por Mario Pergolini. La periodista aseguró que una reconocida figura habría protagonizado un episodio llamativo dentro de uno de los camarines y decidió revelar quién fue.
En PrimiciasYa (América TV), Calabró explicó que recibió la información sobre lo ocurrido y, lejos de mantener el misterio, adelantó que iba a dar el nombre de la protagonista. "Me cuentan que hay una famosa que el día que fue de invitada a lo de Pergolini, cazó la foto de Martín Cirio y la destrozó", comenzó diciendo.
La periodista continuó con su relato y detalló que, según la versión que le llegó, la producción tuvo que intervenir después del hecho. Además, destacó un aspecto que le llamó la atención: la foto apareció dañada justo después de que la invitada abandonara el camarín, donde no se había registrado ningún otro problema.
"Y además, digamos, sin pudor, porque es obvio, si yo rompí una foto, es obvio que fui yo, porque fui la única que estuvo en ese camarín. Entonces alguien que lo hizo para que se sepa", sostuvo. Y agregó: "Cuando ella se fue, desaloja el camarín y estaban todas las fotos divinas intactas, excepto la de Martín Cirio, la hizo bolsa".
Finalmente, Calabró reveló el nombre de la famosa y vinculó el episodio con la historia conocida entre ella y el influencer. "La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez. Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio que había caído en la volteada. Recordemos que es quien la bautizó Tatiana a la China. O sea, la tiene de punto fijo", recordó.