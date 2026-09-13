La China Suárez volvió a mostrarse con Mauro Icardi y un inesperado detalle reavivó los rumores de boda

Qué habría hecho la China Suárez contra Martín Cirio en un camarín

Marina Calabró sorprendió al contar una situación insólita que, según relató, le llegó durante su participación en Otro día perdido, el ciclo de El Trece conducido por Mario Pergolini. La periodista aseguró que una reconocida figura habría protagonizado un episodio llamativo dentro de uno de los camarines y decidió revelar quién fue.

En PrimiciasYa (América TV), Calabró explicó que recibió la información sobre lo ocurrido y, lejos de mantener el misterio, adelantó que iba a dar el nombre de la protagonista. "Me cuentan que hay una famosa que el día que fue de invitada a lo de Pergolini, cazó la foto de Martín Cirio y la destrozó", comenzó diciendo.

La periodista continuó con su relato y detalló que, según la versión que le llegó, la producción tuvo que intervenir después del hecho. Además, destacó un aspecto que le llamó la atención: la foto apareció dañada justo después de que la invitada abandonara el camarín, donde no se había registrado ningún otro problema.

"Y además, digamos, sin pudor, porque es obvio, si yo rompí una foto, es obvio que fui yo, porque fui la única que estuvo en ese camarín. Entonces alguien que lo hizo para que se sepa", sostuvo. Y agregó: "Cuando ella se fue, desaloja el camarín y estaban todas las fotos divinas intactas, excepto la de Martín Cirio, la hizo bolsa".

Finalmente, Calabró reveló el nombre de la famosa y vinculó el episodio con la historia conocida entre ella y el influencer. "La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez. Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio que había caído en la volteada. Recordemos que es quien la bautizó Tatiana a la China. O sea, la tiene de punto fijo", recordó.