Inesperado: Briatore reveló que un importante piloto lo llamó para pedirle el lugar de Colapinto en Alpine

Esto representa una señal positiva para Colapinto, que con solo 22 años está cumpliendo su primera temporada completa en la máxima categoría. El piloto argentino reemplazó al australiano Jack Doohan en el Gran Premio de Emilia Romaña, séptima cita del calendario. Desde entonces, su camino no estuvo exento de dificultades, aunque mostró progresos significativos.

Cómo viene siendo la temporada de Franco Colapinto en Alpine

Hasta ahora, Colapinto no logró sumar puntos en el campeonato. Sin embargo, viene de conseguir su mejor resultado en Países Bajos, donde terminó 11°, a las puertas de la zona puntuable. En su última participación, en Monza, cruzó la bandera a cuadros en el puesto 17.

Pese a que los números todavía no lo acompañan, cada presentación representa una evaluación constante de parte de los directivos de Alpine. Su contrato es multianual, pero su continuidad depende de la confianza que logre generar con sus actuaciones en pista.

De aquí a fin de año, el pilarense tendrá ocho oportunidades más para seguir ganando terreno: Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos (Texas), México, Brasil, Estados Unidos (Las Vegas), Catar y Abu Dabi.

Con qué otros pilotos habló Briatore

Además del contacto con Checo Pérez, Briatore contó que mantuvo conversaciones con Toto Wolff, director de Mercedes, para analizar la posibilidad de incorporar a Valtteri Bottas. El finlandés, actual piloto de reserva de Mercedes, también correrá para Cadillac a partir de la próxima temporada. “Hablamos un par de veces. Inclusive en la clasificación del Gran Premio de Silverstone”, reveló.

La declaración muestra que Alpine explora distintas alternativas, aunque el discurso oficial del asesor apunta a darle continuidad a los pilotos actuales. En ese escenario, Colapinto deberá reafirmar con resultados su lugar en el equipo, sabiendo que cada carrera es una oportunidad clave.