Deportes
Flavio Briatore
Franco Colapinto
PREOCUPACIÓN

Inesperado: Briatore reveló que un importante piloto lo llamó para pedirle el lugar de Colapinto en Alpine

Flavio Briatore contó que un importante piloto de la F1 se interesó en la butaca que ocupa Franco Colapinto en Alpine. Los detalles de la revelación que preocupa a los fanáticos del argentino.

El asesor de Alpine, Flavio Briatore, sorprendió al reconocer que Sergio “Checo” Pérez se comunicó con él para consultar por el segundo asiento del equipo francés de Fórmula 1, actualmente ocupado por Franco Colapinto. El mexicano, que finalmente será piloto de Cadillac en la próxima temporada, buscó conocer de primera mano cuáles eran los planes de la escudería.

image

“Me llamó y me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero también me comentó que estaba cerca de llegar a otra escudería. No pude ofrecerle nada en este momento”, explicó Briatore en diálogo con el sitio especializado Auto Motor und Sport. La confesión del empresario italiano puso en escena las negociaciones y movimientos que atraviesan a la F1 en un mercado de pilotos cada vez más dinámico.

Qué dijo Briatore sobre la situación de Colapinto

En otra entrevista reciente con la agencia AFP, Briatore dejó en claro cuál es la visión de Alpine respecto de su alineación actual: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”.

Esto representa una señal positiva para Colapinto, que con solo 22 años está cumpliendo su primera temporada completa en la máxima categoría. El piloto argentino reemplazó al australiano Jack Doohan en el Gran Premio de Emilia Romaña, séptima cita del calendario. Desde entonces, su camino no estuvo exento de dificultades, aunque mostró progresos significativos.

Cómo viene siendo la temporada de Franco Colapinto en Alpine

Hasta ahora, Colapinto no logró sumar puntos en el campeonato. Sin embargo, viene de conseguir su mejor resultado en Países Bajos, donde terminó 11°, a las puertas de la zona puntuable. En su última participación, en Monza, cruzó la bandera a cuadros en el puesto 17.

Pese a que los números todavía no lo acompañan, cada presentación representa una evaluación constante de parte de los directivos de Alpine. Su contrato es multianual, pero su continuidad depende de la confianza que logre generar con sus actuaciones en pista.

De aquí a fin de año, el pilarense tendrá ocho oportunidades más para seguir ganando terreno: Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos (Texas), México, Brasil, Estados Unidos (Las Vegas), Catar y Abu Dabi.

Con qué otros pilotos habló Briatore

Además del contacto con Checo Pérez, Briatore contó que mantuvo conversaciones con Toto Wolff, director de Mercedes, para analizar la posibilidad de incorporar a Valtteri Bottas. El finlandés, actual piloto de reserva de Mercedes, también correrá para Cadillac a partir de la próxima temporada. “Hablamos un par de veces. Inclusive en la clasificación del Gran Premio de Silverstone”, reveló.

La declaración muestra que Alpine explora distintas alternativas, aunque el discurso oficial del asesor apunta a darle continuidad a los pilotos actuales. En ese escenario, Colapinto deberá reafirmar con resultados su lugar en el equipo, sabiendo que cada carrera es una oportunidad clave.

