"¿Qué problema tenés?": irrumpió en una escuela y golpeó con una cadena a una alumna de 14 años

Una docente intervino rápidamente y logró separar a la agresora, exigiéndole que abandonara el aula. Los demás alumnos quedaron en shock por la violencia del episodio.

La adolescente fue atendida por el SAME y trasladada al hospital local, donde recibió curaciones por los cortes en la cabeza, brazos y piernas. Desde la escuela dieron aviso a las autoridades y la familia de la víctima radicó la denuncia policial.

violencia

La Fiscalía N°9 de Junín tomó intervención en el caso y ordenó una medida cautelar para proteger a la víctima. También se evalúan los registros de cámaras de seguridad y los testimonios de docentes y estudiantes.

La madre de la alumna agredida relató el horror que vivió en una entrevista con Canal 10 de Junín: “Es una aberración, indescriptible con palabras. Me llamó mi hija y me dijo: ‘Vení, mamá, que se metió una vieja dentro del salón y me rajó la cabeza con una cadena’. Lloraba, gritaba. Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”.

Al llegar, se encontró con una escena desgarradora: “Llegué y me encontré con mi hija bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, las piernas, traumatismo de cráneo”, detalló.

Según explicó, el conflicto se originó tiempo atrás por una situación entre otras alumnas, pero nunca imaginó que podría terminar de una forma tan violenta.

“Este problema empezó hace un tiempo con una nena, en realidad el problema no es ni siquiera con mi hija, ella defendió a una amiga. Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”, afirmó la madre.

El trasfondo del conflicto

La madre de la víctima también contó que su hija había tenido discusiones previas con la hija de la agresora, pero que el hecho fue escalando sin que la escuela ni las autoridades educativas intervinieran a tiempo. Incluso, mencionó que la mujer había ido días antes a la institución con un cuchillo, aunque no se tomaron medidas preventivas.

La comunidad educativa de Junín expresó su repudio ante la brutal agresión y reclamó mayor seguridad dentro de las escuelas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para definir la imputación de la agresora, que podría enfrentar cargos por lesiones graves y amenazas.