Acusaron a la China Suárez de volver a copiar a Wanda Nara y las redes estallaron

china suarez copia a wanda nara

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la China Suárez y el polémico regalo de Icardi?

La tensa relación entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando episodios que parecen no tener fin. Cada nuevo gesto, publicación o regalo se convierte en combustible para reavivar viejas disputas. Esta vez, el detonante fue un obsequio millonario que el futbolista le hizo a la actriz, lo que desató la furia de Wanda. Fue Yanina Latorre quien expuso el trasfondo del enojo de la conductora de MasterChef Celebrity y, de paso, lanzó duras críticas contra la ex Casi Ángeles por lo que consideró una provocación innecesaria.

Todo comenzó el viernes por la tarde, cuando Eugenia Suárez compartió en sus redes un exclusivo bolso rosa de Louis Vuitton, edición limitada, que Icardi mandó a fabricar especialmente para ella, ya que el modelo estaba agotado. Ante esa exhibición, Wanda reaccionó con fuerza, apuntando tanto contra su ex como contra la actriz. Pero más allá del lujo y la ostentación, el conflicto tiene una raíz más profunda: una vez más, las hijas que Wanda comparte con Mauro, Isabella y Francesca, quedaron en el medio.

Como suele hacer en estos casos, la presentadora de SQP (América TV) recurrió a sus clásicas historias de Instagram, con fondo negro y letras blancas, para poner en contexto el nuevo escándalo. "Volvió la Wanda que amamos. Enloqueció con la cartera lv rosa 'edición limitada'", escribió en su primer posteo. Luego agregó con ironía: "Igual la banco. ¿La nipona no tiene otra cosa que hacer que mostrar todo lo que le compra un tipo que no le manda ni un regalo a su hija por el cumpleaños?".

Acto seguido, Latorre mostró la tarjeta que acompañaba el regalo de Icardi a Suárez y no se contuvo: "El monumento a la conchudez".

"jajajajajjaja ¿Es todo lo que le pasa en la vida?", se preguntó la panelista, luego de replicar el gesto de Suárez, quien no dudó en mostrar el detalle del regalo: "Ustedes entienden que lo mandó a fabricar". En otra historia, Yanina fue aún más tajante: "Tenía razón Wanda. Ella quería su vida. ¿No le pasa más nada que una cartera?". Además, dejó claro que no aprueba la actitud de Eugenia, quien desde Turquía parece disfrutar de provocar a la empresaria argentina.

Latorre también reveló el verdadero origen del enojo de Wanda, que comenzó ese mismo viernes por la mañana. Según contó, había una reunión de padres en el colegio de las niñas, y el establecimiento envió un correo a Mauro para informarle. También se notificó a la licenciada Mattera para que lo pusiera al tanto.

Sin embargo, el futbolista no se presentó en el encuentro virtual. "El no apareció en el zoom de la reunión. La reunión era para contarle a los padres el avance de los niños en el cole y también marcar lo flojo para reforzarlo", explicó Yanina.

En cuanto a las niñas, Latorre reveló un dato preocupante: "En el caso de las chiquitas, el colegio quería transmitirle a los padres que la veían más triste a la más chica", haciendo referencia a Isabella.

Finalmente, la angelita explicó el trasfondo emocional de Icardi: "Mauro está caliente por el novio de Wanda (cosa que entiendo), también dice que Wanda lo tiene bloqueado y que no puede comunicarse con sus hijas", aunque aclaró que "Wanda lo niega". Y cerró con una reflexión contundente: "Pero aunque fuese cierto, él debe asistir a las reuniones escolares por zoom".

IG Yanina Latorre sobre Wanda y Mauro 1

IG Yanina Latorre sobre Wanda y Mauro 2