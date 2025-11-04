Acusaron a la China Suárez de volver a copiar a Wanda Nara y las redes estallaron
La China Suárez compartió una foto y los fans de Wanda Nara notaron una coincidencia con una postal que ella había publicado hace unos años.
4 nov 2025, 19:15
Después de que la China Suárez generara revuelo al mostrar en sus redes una exclusiva cartera que le regaló Mauro Icardi, un nuevo detalle volvió a encender la polémica. Esta vez, fue un seguidor de Wanda Nara quien detectó una curiosa coincidencia entre una imagen reciente de la actriz y una antigua postal de la conductora de MasterChef Celebrity.
El domingo la ex Casi Ángeles publicó una foto en la que aparece junto a un cartel del Galatasaray donde está Icardi. La escena no pasó desapercibida para los fanáticos de Wanda, quienes rápidamente recordaron una imagen similar que ella había compartido años atrás.
La comparación no tardó en aparecer: muchos interpretaron que Suárez intentó recrear aquella foto en la que Wanda besaba una gigantografía de Mauro vestido con la camiseta del Inter de Milán, cuando aún eran pareja.
“Todo lo que ella va a vivir, yo ya lo viví”, escribió un usuario en X, acompañando las dos imágenes en un posteo que se viralizó. La frase remite a una declaración que Wanda había hecho en los comienzos del romance entre la China y el futbolista.
¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la China Suárez y el polémico regalo de Icardi?
La tensa relación entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando episodios que parecen no tener fin. Cada nuevo gesto, publicación o regalo se convierte en combustible para reavivar viejas disputas. Esta vez, el detonante fue un obsequio millonario que el futbolista le hizo a la actriz, lo que desató la furia de Wanda. Fue Yanina Latorre quien expuso el trasfondo del enojo de la conductora de MasterChef Celebrity y, de paso, lanzó duras críticas contra la ex Casi Ángeles por lo que consideró una provocación innecesaria.
Todo comenzó el viernes por la tarde, cuando Eugenia Suárez compartió en sus redes un exclusivo bolso rosa de Louis Vuitton, edición limitada, que Icardi mandó a fabricar especialmente para ella, ya que el modelo estaba agotado. Ante esa exhibición, Wanda reaccionó con fuerza, apuntando tanto contra su ex como contra la actriz. Pero más allá del lujo y la ostentación, el conflicto tiene una raíz más profunda: una vez más, las hijas que Wanda comparte con Mauro, Isabella y Francesca, quedaron en el medio.
Como suele hacer en estos casos, la presentadora de SQP (América TV) recurrió a sus clásicas historias de Instagram, con fondo negro y letras blancas, para poner en contexto el nuevo escándalo. "Volvió la Wanda que amamos. Enloqueció con la cartera lv rosa 'edición limitada'", escribió en su primer posteo. Luego agregó con ironía: "Igual la banco. ¿La nipona no tiene otra cosa que hacer que mostrar todo lo que le compra un tipo que no le manda ni un regalo a su hija por el cumpleaños?".
Acto seguido, Latorre mostró la tarjeta que acompañaba el regalo de Icardi a Suárez y no se contuvo: "El monumento a la conchudez".
"jajajajajjaja ¿Es todo lo que le pasa en la vida?", se preguntó la panelista, luego de replicar el gesto de Suárez, quien no dudó en mostrar el detalle del regalo: "Ustedes entienden que lo mandó a fabricar". En otra historia, Yanina fue aún más tajante: "Tenía razón Wanda. Ella quería su vida. ¿No le pasa más nada que una cartera?". Además, dejó claro que no aprueba la actitud de Eugenia, quien desde Turquía parece disfrutar de provocar a la empresaria argentina.
Latorre también reveló el verdadero origen del enojo de Wanda, que comenzó ese mismo viernes por la mañana. Según contó, había una reunión de padres en el colegio de las niñas, y el establecimiento envió un correo a Mauro para informarle. También se notificó a la licenciada Mattera para que lo pusiera al tanto.
Sin embargo, el futbolista no se presentó en el encuentro virtual. "El no apareció en el zoom de la reunión. La reunión era para contarle a los padres el avance de los niños en el cole y también marcar lo flojo para reforzarlo", explicó Yanina.
En cuanto a las niñas, Latorre reveló un dato preocupante: "En el caso de las chiquitas, el colegio quería transmitirle a los padres que la veían más triste a la más chica", haciendo referencia a Isabella.
Finalmente, la angelita explicó el trasfondo emocional de Icardi: "Mauro está caliente por el novio de Wanda (cosa que entiendo), también dice que Wanda lo tiene bloqueado y que no puede comunicarse con sus hijas", aunque aclaró que "Wanda lo niega". Y cerró con una reflexión contundente: "Pero aunque fuese cierto, él debe asistir a las reuniones escolares por zoom".