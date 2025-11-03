El demencial ataque que sufrió una embarazada: le apuntaron a la panza para sacarle $2.000

Un violento robo a mano armada tuvo lugar el sábado por la mañana en la ciudad de La Plata, donde una joven embarazada de cinco meses fue asaltada por dos delincuentes que la amenazaron apuntándole con un arma directamente a la panza.
La víctima, de cinco meses de gestación, fue interceptada por dos delincuentes que le robaron la cartera y escaparon en un auto. La Policía busca a los responsables.
Violento robo: amenazaron con un arma a una embarazada, le apuntaron a la panza y le robaron $2.000
El hecho ocurrió en la zona de calle 29 entre 65 y 66, cuando la víctima regresaba a su casa después de hacer compras en un supermercado chino. En ese momento, un Ford Focus gris se detuvo a su lado y descendieron dos hombres armados, quienes la abordaron sin darle tiempo a reaccionar.
Según reconstruyó el portal local 0221, uno de los agresores apoyó el arma de fuego en el abdomen de la mujer, mientras el otro le apuntó a la cabeza. Con amenazas y gritos, los asaltantes exigieron sus pertenencias: “Dame todo, dame todo”, le gritaron durante el ataque.
Aterrorizada, la joven entregó su cartera, en la que llevaba 2.300 pesos, su teléfono celular Motorola E14 y estudios médicos. Tras concretar el robo, los delincuentes subieron nuevamente al vehículo y se dieron a la fuga por la misma calle.
Pese al shock vivido, la víctima no sufrió lesiones físicas, aunque quedó en estado de conmoción emocional por la violencia del hecho y el riesgo que corrió su embarazo. Vecinos de la zona relataron que el asalto ocurrió en cuestión de segundos y que los atacantes actuaron con total impunidad, a plena luz del día.
La Policía Bonaerense intervino en el caso y la investigación quedó a cargo de la comisaría correspondiente a la jurisdicción, que trabaja para identificar a los autores del robo. Los agentes analizan las cámaras de seguridad del barrio con el objetivo de rastrear el vehículo utilizado en el asalto y determinar su recorrido antes y después del hecho.
Por el momento, no hay detenidos, pero los investigadores confían en obtener avances en las próximas horas a partir del análisis de las imágenes.