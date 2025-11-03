El demencial ataque que sufrió una embarazada: le apuntaron a la panza para sacarle $2.000

robo la plata

Pese al shock vivido, la víctima no sufrió lesiones físicas, aunque quedó en estado de conmoción emocional por la violencia del hecho y el riesgo que corrió su embarazo. Vecinos de la zona relataron que el asalto ocurrió en cuestión de segundos y que los atacantes actuaron con total impunidad, a plena luz del día.

La Policía Bonaerense intervino en el caso y la investigación quedó a cargo de la comisaría correspondiente a la jurisdicción, que trabaja para identificar a los autores del robo. Los agentes analizan las cámaras de seguridad del barrio con el objetivo de rastrear el vehículo utilizado en el asalto y determinar su recorrido antes y después del hecho.

Por el momento, no hay detenidos, pero los investigadores confían en obtener avances en las próximas horas a partir del análisis de las imágenes.